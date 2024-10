UNA NUEVA INVESTIGACIÓN DE GENERATION REVELA CÓMO MIDCAREER Y LOS TRABAJADORES MAYORES EXPERIMENTAN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

Los empleadores tanto en EE. UU. como en Europa predicen fuertes descensos (22 %-64 %) en la contratación para puestos de nivel inicial y medio en los próximos 12 meses

El 15 % de los trabajadores mayores de 45 años en EE. UU. y Europa informan que usan IA en el trabajo — son en gran medida autodidactas, la usan con frecuencia y ven beneficios

Los empleadores están perdiendo la oportunidad de beneficiarse de la combinación de trabajadores experimentados y herramientas de IA

WASHINGTON, 9 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Los nuevos datos de Generation, la organización sin fines de lucro de empleo a nivel mundial, revelan tendencias en la forma en que los trabajadores en la mitad de sus carreras utilizan y experimentan la IA en el lugar de trabajo.

El informe, IA a prueba de edad: cómo conseguir que la mano de obra intergeneracional se beneficie de la IA, fue creado con el apoyo de subvenciones de Google.org y The SCAN Foundation. Generation encargó a YouGov que realizara un estudio de investigación en Francia, Irlanda, España, el Reino Unido y los Estados Unidos. La encuesta incluyó respuestas de 2.610 empleados mayores de 45 años que trabajan en puestos de nivel inicial y medio y 1.488 empleadores, y explora los desafíos y oportunidades que enfrentan los trabajadores que están a mitad de sus carreras y mayores, para navegar por el crecimiento de la IA en el lugar de trabajo.

Con la disminución de las contrataciones, el sesgo de edad continúa generalizado

Los empleadores en EE. UU. y Europa predicen fuertes descensos en la contratación para puestos de nivel inicial y medio, y se espera que las reducciones oscilen entre el 22 % y el 64 % en los próximos 12 meses. Este endurecimiento en la contratación puede tener un impacto adverso en los candidatos que están en la mitad de sus carreras y mayores.

La anterior investigación de Generation en 2021 y 2023 mostró que los empleadores prefieren constantemente a los candidatos más jóvenes a pesar de que el 89 % de los empleadores dijeron que los trabajadores que están en la mitad de sus carreras y mayores se desempeñan tan bien, si no mejor, que sus compañeros más jóvenes.

La nueva encuesta encontró que esta discriminación por edad se amplificó en los roles que usan IA, y los empleadores indicaron una preferencia por los candidatos más jóvenes. En los EE. UU., es probable que el 90 % de los gerentes de contratación consideren candidatos menores de 35 años para puestos relacionados con la IA, en comparación con solo el 32 % para los mayores de 60 años. En Europa, la brecha fue casi tan amplia, con un 33 % de probabilidades de considerar candidatos de mayor edad y un 86 % de probabilidades de considerar al grupo más joven.

El bajo uso de IA por parte de los empleados que están mitad de sus carreras y de mayor edad subestima la oportunidad

De los encuestados, el 15 % de los trabajadores mayores de 45 años informan que utilizan herramientas de IA generativa en el trabajo. La mayoría de los que usan herramientas de IA son "usuarios avanzados" autodidactas, que las usan varias veces a la semana, si no a diario, para realizar una variedad de actividades. Informan impactos positivos en su trabajo, y más de la mitad informan mejoras en la calidad, la productividad y la toma de decisiones. Un porcentaje sustancial dice que la IA hace que sus trabajos sean más agradables, y el 35 % de los trabajadores estadounidenses y el 58 % de los trabajadores europeos mencionan una mayor satisfacción laboral debido a las herramientas de IA.

Sin embargo, los bajos niveles de uso pueden estar subestimando el potencial de crecimiento. Es posible que los trabajadores mayores no tengan que depender tanto de la IA para rellenar las brechas de experiencia. Pero su experiencia y juicio pueden permitirles escribir mejores indicaciones e interpretar los resultados de manera más efectiva.

Los empleadores todavía están explorando qué apoyo es más efectivo para cosechar los beneficios de la IA

Casi la mitad de los gerentes de contratación de EE. UU. (47 %) y el 29 % de los empleadores europeos han comenzado a proporcionar herramientas de IA a su fuerza laboral, y muchos más planean implementarlas en los próximos 12 meses. Más del 90 % ahora ofrece algún tipo de apoyo de capacitación para los trabajadores que usan IA. Ese apoyo toma diferentes formas, y solo alrededor del 50 % dicen que ofrecen capacitación formal, ya que muchos ponen a disposición el autoservicio u otros recursos.

Pero los empleadores aún tienen que avanzar para identificar qué apoyo es más efectivo y cerrar esa brecha para sus empleados. En nuestra encuesta, el interés de los trabajadores en la IA fue mixto. De los trabajadores mayores de 45 años que actualmente no usan herramientas de IA, el 24 % en los EE. UU. y el 36 % en Europa expresaron interés en aprender a usarlas. Pero otra cuarta parte se mostró neutral o insegura, y casi un tercio de los no usuarios en los EE. UU. y el 17 % en Europa declararon que no están interesados en la IA en absoluto. Esta ambivalencia coincide con investigaciones recientes, que encontraron que no es obvio para los trabajadores experimentados cómo la IA puede encajar en su trabajo.

Esta brecha apunta a la necesidad de que los empleadores casen la experiencia de los trabajadores que están a mitad de sus carreras y mayores, con habilidades para desbloquear el beneficio completo de la IA, mediante la búsqueda de casos de uso que incorporen la IA en roles y niveles de experiencia específicos.

Puede leer el informe completo aquí.

La Dra. Mona Mourshed, directora general a nivel mundial y fundadora de Generation, afirmó:

"Si bien la IA tiene el potencial de alterar drásticamente las tareas y roles laborales, será más transformadora cuando su poder se fusione con la experiencia humana. Estos datos destacan la importancia de continuar combatiendo la discriminación por edad, y apuntan a una oportunidad para que adoptemos una visión más matizada en el lugar de trabajo impregnado por la IA, sobre cómo aprovechar los activos únicos que los trabajadores de diferentes edades y niveles de experiencia aportan".

Anika Heavener, vicepresidenta de innovación e inversiones de The SCAN Foundation, una organización benéfica pública independiente que impulsa cambios audaces y equitativos en la forma en que los adultos mayores envejecen, tanto en el hogar como en la comunidad, aseveró:

"Esta investigación deja muy claro que la IA ya está transformando el trabajo tal como lo conocemos, pero al mismo tiempo, la implementación de la IA tiene el potencial de exacerbar la discriminación por edad en el lugar de trabajo. Los trabajadores mayores ofrecen habilidades y experiencia únicas, y los empleadores deben proporcionarles la capacitación y el apoyo que necesitan para cosechar los beneficios de la IA e integrar con éxito la tecnología en sus trabajos cotidianos".

