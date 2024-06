DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit , uma das três maiores exchanges de criptoativos do mundo em volume, lançou um novo relatório: "Além do frenesi: as realidades dos investimentos institucionais em memecoins".

Esta análise ilustra o envolvimento institucional e do varejo no mercado de memecoins, fornecendo informações para investidores e novatos. O relatório completo agora está disponível, ele oferece uma visão aprofundada dos dados e tendências da Bybit, que influenciam o cenário das memecoins em 2024.

Novo relatório da Bybit: como instituições e o varejo estão moldando investimentos em memecoins (PRNewsfoto/Bybit)

Posições institucionais em memecoins triplicam

Uma das conclusões mais convincentes do relatório é o aumento drástico das posições institucionais em memecoins. De fevereiro a março de 2024, os investidores institucionais viram suas posições à vista em memecoins subirem de US$ 62,5 milhões para US$ 204,8 milhões. Esta disparada de 226% destaca o interesse substancial dos investidores no mercado de memecoins. O relatório completo mostra o que isso representa para o futuro dos investimentos em memecoins.

Enormes volumes de negociações em contratos perpétuos

Instituições negociaram o impressionante valor de US$ 186,6 bilhões em contratos perpétuos de memecoins no primeiro trimestre de 2024. Embora tenham mantido uma abordagem cautelosa em relação a suas posições no mercado spot, a negociação agressiva em contratos perpétuos, demonstra um engajamento sofisticado com o volátil mercado de memecoins. O relatório completo permite que os leitores entendam melhor como esses fluxos afetam os investimentos em memecoins e cripto.

Investidores de varejo exibem ajuste dinâmico e resiliência

Ao contrário do estereótipo que os investidores de varejo têm de perseguidores de "dinheiro fácil", o relatório destaca a capacidade de adaptação que eles têm. As posições do varejo em memecoins dispararam 478% entre fevereiro e abril de 2024, atingindo um pico de US$ 567 milhões antes de reduzirem para US$ 371 milhões. Este ajuste dinâmico espelha os movimentos estratégicos dos investidores institucionais, indicando um alto nível de conscientização sobre os mercados e de capacidade de resposta entre os traders de varejo.

Descubra mais insights

"Nosso relatório 'Além do Hype' mostra que os investidores institucionais e de varejo estão aproveitando de forma ativa as oportunidades apresentadas pelo mercado de memecoins", disse Eugene Cheung, chefe de instituições da Bybit. "A agilidade estratégica das instituições e a gestão dinâmica por parte dos investidores de varejo refletem um engajamento sofisticado com esses ativos. Convidamos todos a mergulharem no relatório completo para entender melhor essas dinâmicas importantes".

Baixe o relatório completo aqui

https://www.bybit.com/en/press/post/bybit-s-new-report-how-institutions-and-retail-are-shaping-memecoin-investments-bltf1bce903ac558cf7

