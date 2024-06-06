Bybit發佈新報告：機構和散戶投資者如何影響迷因幣投資趨勢

機構投資者的迷因幣持倉量翻三倍

報告最引人注目的發現之一是機構投資者的迷因幣持倉量大幅增加。2024年2月至3月，機構投資者的迷因幣現貨持倉規模增長226%，從6250萬美元飆升至2.048億美元，凸顯投資者對迷因幣市場的濃厚興趣。完整的報告揭示了該趨勢對未來迷因幣投資的影響。

永續合約交易量巨大

2024年第一季度，機構投資者的迷因幣永續合約交易額高達1866億美元。雖然他們對現貨持倉保持謹慎態度，但他們積極交易永續合約的行為，則表明機構與波動的迷因幣市場的高度參與關係。透過閱讀完整的報告，讀者可以進一步瞭解這些交易對迷因幣和加密貨幣投資有何影響。

散戶的靈活性和應變能力

與將散戶投資者視為「傻錢」的刻板印象相反，報告突出了他們的適應能力。2024年2月至4月，散戶的迷因幣持倉量激增478%，最高達到5.67億美元，隨後降至3.71億美元。這種「動態調整」與機構投資者的策略轉向不謀而合，力證散戶投資者對市場的高敏銳度和應變能力。

發現更多洞察

Bybit機構業務主管Eugene Cheung表示：「我們的《超越炒作》報告顯示，機構和散戶投資者正在積極利用迷因幣市場帶來的機遇。機構的策略靈活性和散戶的動態管理，反映了他們對這類資產的理解和參與漸趨成熟。歡迎大家研讀這份報告，更好地掌握市場動態。」

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