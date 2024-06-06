Bybit發佈新報告：機構和散戶投資者如何影響迷因幣投資趨勢

新聞提供者

Bybit

06 6月, 2024, 14:40 CST

阿聯酋迪拜2024年6月5日 /美通社/ -- 全球交易量排名前三的加密貨幣交易所Bybit發佈了一份新報告《超越炒作：機構迷因幣投資的實際情況》。

這份分析報告揭示了機構和散戶在迷因幣市場中的參與情況，為投資者和新手提供了見解。完整的報告現已發佈，提供了對Bybit數據和2024年迷因幣市場趨勢的深入分析。 

Bybit's New Report: How Institutions and Retail Are Shaping Memecoin Investments (PRNewsfoto/Bybit)
Bybit's New Report: How Institutions and Retail Are Shaping Memecoin Investments (PRNewsfoto/Bybit)

機構投資者的迷因幣持倉量翻三倍

報告最引人注目的發現之一是機構投資者的迷因幣持倉量大幅增加。2024年2月至3月，機構投資者的迷因幣現貨持倉規模增長226%，從6250萬美元飆升至2.048億美元，凸顯投資者對迷因幣市場的濃厚興趣。完整的報告揭示了該趨勢對未來迷因幣投資的影響。 

永續合約交易量巨大

2024年第一季度，機構投資者的迷因幣永續合約交易額高達1866億美元。雖然他們對現貨持倉保持謹慎態度，但他們積極交易永續合約的行為，則表明機構與波動的迷因幣市場的高度參與關係。透過閱讀完整的報告，讀者可以進一步瞭解這些交易對迷因幣和加密貨幣投資有何影響。 

散戶的靈活性和應變能力

與將散戶投資者視為「傻錢」的刻板印象相反，報告突出了他們的適應能力。2024年2月至4月，散戶的迷因幣持倉量激增478%，最高達到5.67億美元，隨後降至3.71億美元。這種「動態調整」與機構投資者的策略轉向不謀而合，力證散戶投資者對市場的高敏銳度和應變能力。 

發現更多洞察

Bybit機構業務主管Eugene Cheung表示：「我們的《超越炒作》報告顯示，機構和散戶投資者正在積極利用迷因幣市場帶來的機遇。機構的策略靈活性和散戶的動態管理，反映了他們對這類資產的理解和參與漸趨成熟。歡迎大家研讀這份報告，更好地掌握市場動態。」

點擊此處下載完整報告：

https://www.bybit.com/en/press/post/bybit-s-new-report-how-institutions-and-retail-are-shaping-memecoin-investments-bltf1bce903ac558cf7 

#Bybit/#TheCryptoArk

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量排名前三的加密貨幣交易所，擁有3000萬用戶。Bybit提供專業交易平臺，為加密貨幣投資者和交易員提供超快配對引擎、全天候客戶服務和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。

欲瞭解有關Bybit的更多詳情，請瀏覽Bybit Press
媒體諮詢，請聯繫：[email protected]
更多信息，請瀏覽：https://www.bybit.com
如需瞭解最新動態，請關注Bybit的社群和社交媒體

Discord|Facebook|Instagram|LinkedIn|Reddit|Telegram|TikTok|X|Youtube

SOURCE Bybit

來自同一來源

Bybit攜手Copper實現2小時超快結算，縮短數字資產交易結算週期

Bybit攜手Copper實現2小時超快結算，縮短數字資產交易結算週期

全球交易量前三的加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈，其在客戶安全和運營效率方面取得重大進展。通過與領先的數字資產托管商Copper建立戰略合作夥伴關係，Bybit依托其最新的ClearLoop產品，成功將數字資產交易的結算週期從4小時銳減至2小時。 Bybit機構負責人Eugene...
Bybit比特幣基金池革新理財方式

Bybit比特幣基金池革新理財方式

全球交易量排名前三的加密貨幣交易所Bybit宣布其理財基金池中新增了比特幣(BTC)，帶來除USDT之外又一個新的投資選項，而Bybit也由此成為首家為用戶提供通過投資比特幣來實現財富增長的主要加密貨幣交易所。 100枚比特幣在7小時內售罄...

探索

Image1

加密貨幣

Image1

加密貨幣

Image1

區塊鏈

Image1

區塊鏈