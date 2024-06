Laporan Baru dari Bybit: Peran Investor Institusi dan Ritel yang Menentukan Perkembangan Investasi "Memecoin"

DUBAI, Uni Emirat Arab, 5 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, bursa mata uang kripto terbesar ketiga di dunia berdasarkan volume perdagangan, menerbitkan sebuah laporan baru: "Beyond the Hype: The Realities of Institutional Memecoin Investments".

Lewat analisis ini, Bybit mengkaji keterlibatan investor institusi dan ritel di pasar memecoin sebagai panduan bagi para investor dan pemula. Laporan selengkapnya kini telah tersedia, serta menggali data dan tren Bybit yang menentukan perkembangan memecoin pada 2024.