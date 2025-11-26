Novos conceitos de micromobilidade para aumentar a sustentabilidade no tráfego urbano: o BMW Group concede licenças ao Grupo LUYUAN

HANGZHOU, China, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O BMW Group concedeu oficialmente licenças para dois de seus conceitos de micromobilidade ao seu parceiro, o Grupo LUYUAN, durante uma cerimônia de assinatura hoje. Os conceitos licenciados, "Dynamic Cargo" e "Clever Commute", foram desenvolvidos pelo BMW Group para enfrentar os desafios da mobilidade urbana.

A "Dynamic Cargo" é uma bicicleta de carga elétrica de três rodas estilo "pick-up" que mantém a agilidade de uma bicicleta convencional, oferecendo opções de transporte inovadoras e seguras, aprimoradas por um sistema modular opcional de proteção contra intempéries. O "Clever Commute" é o e-kickscooter "last mile" perfeito, projetado para dobrar facilmente para transportar em transporte público ou em um carro sem comprometer a estabilidade de pilotagem.

A LUYUAN pretende usar a tecnologia licenciada para desenvolver veículos leves de mobilidade para diversos cenários de mobilidade urbana e entrar no mercado global com marcas próprias.

Como pioneira na indústria de duas rodas elétricas da China, a LUYUAN está comprometida com seu conceito de "criar uma melhor mobilidade leve por meio da tecnologia". Até o momento, a LUYUAN forneceu soluções de mobilidade leve para mais de 30 milhões de usuários em mais de 80 países e regiões.

O Dr. Jochen Karg, chefe de conceitos de veículos do BMW Group, declarou: "Temos o prazer de conceder à Luyuan os direitos sobre os conceitos de carga dinâmica e deslocamento inteligente, que fazem parte de nossas iniciativas focadas no futuro da mobilidade urbana. O BMW Group colabora com as cidades há muitos anos e entende os diversos desafios que as áreas urbanas enfrentam, incluindo emissões de CO2, congestionamento de tráfego e espaço público limitado. Por meio de nossa abordagem colaborativa, pretendemos contribuir para sistemas de transporte amigáveis à cidade, aumentando a interconectividade da mobilidade urbana, promovendo soluções de micromobilidade para a última milha e incentivando mudanças no comportamento de mobilidade."

A Sra. Hu Jihong, CEO do LUYUAN Group, declarou: "Essa parceria com o BMW Group é um passo fundamental em nossa estratégia global. Estamos construindo um ecossistema de tecnologia combinando nossos recursos internos com parceiros de classe mundial. Para garantir que nossos produtos atendam aos rigorosos padrões europeus, contratamos o estúdio de inovação do BMW Group, a Designworks e a empresa de engenharia alemã dentro do sistema de fornecedores da BMW - Faissner Petermeier Fahrzeugtechnik AG para o desenvolvimento de produtos em Munique. Essa abordagem combina a 'Fabricação Inteligente' da China com tecnologias de parceiros para oferecer produtos excepcionais e adaptados localmente a clientes em todo o mundo."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832550/image_5054331_20409906.jpg

FONTE LUYUAN Group