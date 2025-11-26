Nuevos conceptos de micromovilidad: BMW Group otorga licencias a LUYUAN Group

- Nuevos conceptos de micromovilidad para una mayor sostenibilidad en el tráfico urbano: BMW Group otorga licencias a LUYUAN Group

HANGZHOU, China, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BMW Group ha otorgado oficialmente las licencias para dos de sus conceptos de micromovilidad a su socio, el Grupo LUYUAN, durante una ceremonia de firma celebrada hoy. Los conceptos licenciados, "Dynamic Cargo" y "Clever Commute", fueron desarrollados por BMW Group para abordar los desafíos de la movilidad urbana.

La "Dynamic Cargo" es una bicicleta de carga eléctrica de tres ruedas, estilo "pick-up", que conserva la agilidad de una bicicleta convencional, a la vez que ofrece opciones de transporte innovadoras y seguras, mejoradas con un sistema modular opcional de protección contra la intemperie. El "Clever Commute" es el patinete eléctrico ideal para el último tramo, diseñado para plegarse fácilmente y llevarlo en el transporte público o en el coche sin comprometer la estabilidad.

LUYUAN pretende utilizar la tecnología licenciada para desarrollar vehículos de movilidad ligera para diversos escenarios de movilidad urbana e ingresar al mercado global bajo sus propias marcas.

Como pionera en la industria de China de vehículos eléctricos de dos ruedas, LUYUAN se ha comprometido con su concepto de "mejorar la movilidad ligera mediante la tecnología". Hasta la fecha, LUYUAN ha proporcionado soluciones de movilidad ligera a más de 30 millones de usuarios en más de 80 países y regiones.

El doctor Jochen Karg, director de Conceptos de Vehículos de BMW Group, declaró: "Nos complace otorgar a Luyuan los derechos de los conceptos Dynamic Cargo y Clever Commute, que forman parte de nuestras iniciativas centradas en el futuro de la movilidad urbana. El BMW Group lleva muchos años colaborando con las ciudades y comprende los diversos desafíos a los que se enfrentan las zonas urbanas, como las emisiones de CO2, la congestión de vehículos y la limitación del espacio público. A través de nuestro enfoque colaborativo, buscamos contribuir a sistemas de transporte respetuosos con las ciudades, mejorando la interconexión de la movilidad urbana, promoviendo soluciones de micromovilidad para el último kilómetro y fomentando cambios en los hábitos de movilidad".

Hu Jihong, consejera delegada de LUYUAN Group, declaró: "Esta alianza con BMW Group marca un paso clave en nuestra estrategia global. Estamos construyendo un ecosistema tecnológico combinando nuestras capacidades internas con socios de primer nivel. Para garantizar que nuestros productos cumplan con los estrictos estándares europeos, hemos contratado al estudio de innovación de BMW Group, Designworks, y a la empresa de ingeniería alemana Faissner Petermeier Fahrzeugtechnik AG, parte del sistema de proveedores de BMW, para el desarrollo de productos en Múnich. Este enfoque combina la 'fabricación inteligente' de China con tecnologías de socios para ofrecer productos excepcionales y adaptados localmente a clientes de todo el mundo".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832550/image_5054331_20409906.jpg