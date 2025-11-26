Nuevos conceptos de micromovilidad para una mayor sostenibilidad en el tráfico urbano: BMW Group otorga licencias al Grupo LUYUAN

HANGZHOU, China, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BMW Group otorgó oficialmente licencias para dos de sus conceptos de micromovilidad a su socio, LUYUAN Group, durante una ceremonia de firma hoy. Los conceptos con licencia, "Dynamic Cargo" y "Clever Commute", fueron desarrollados por BMW Group para abordar los desafíos de la movilidad urbana.

La "Dynamic Cargo" es una bicicleta de carga eléctrica de tres ruedas estilo "pick-up" que conserva la agilidad de una bicicleta convencional a la vez que ofrece opciones de transporte innovadoras y seguras, mejoradas por un sistema modular de protección contra la intemperie opcional. El "Clever Commute" es el patinete eléctrico perfecto para la "última milla", diseñado para plegarse fácilmente para llevarlo en el transporte público o en un automóvil sin comprometer la estabilidad de conducción.

LUYUAN tiene la intención de utilizar la tecnología con licencia para desarrollar vehículos de movilidad ligera para diversos escenarios de movilidad urbana e ingresar al mercado global bajo sus propias marcas.

Como pionera en la industria eléctrica de dos ruedas de China, LUYUAN se ha comprometido con su concepto de "crear una mejor movilidad ligera a través de la tecnología". Hasta la fecha, LUYUAN ha proporcionado soluciones de movilidad ligera a más de 30 millones de usuarios en más de 80 países y regiones.

El Dr. Jochen Karg, director de conceptos de vehículos en BMW Group, declaró: "Nos complace otorgar a Luyuan los derechos de los conceptos Dynamic Cargo y Clever Commute, que forman parte de nuestras iniciativas centradas en el futuro de la movilidad urbana. BMW Group ha colaborado con las ciudades durante muchos años y comprende los diversos desafíos que enfrentan las áreas urbanas, incluidas las emisiones de CO2, la congestión del tráfico y el espacio público limitado. A través de nuestro enfoque de colaboración, nuestro objetivo es contribuir a los sistemas de transporte amigables con la ciudad mediante la mejora de la interconexión de la movilidad urbana, la promoción de soluciones de micromovilidad para la última milla y el fomento de cambios en el comportamiento de la movilidad ".

La Sra. Hu Jihong, directora ejecutiva de LUYUAN Group, declaró: "Esta asociación con BMW Group marca un paso clave en nuestra estrategia global. Estamos construyendo un ecosistema tecnológico combinando nuestras capacidades internas con socios de clase mundial. Para garantizar que nuestros productos cumplan con los estrictos estándares europeos, hemos contratado al estudio de innovación de BMW Group, Designworks, y a la empresa de ingeniería alemana dentro del sistema de proveedores de BMW, Faissner Petermeier Fahrzeugtechnik AG, para el desarrollo de productos en Múnich. Este enfoque combina la "fabricación inteligente" de China con las tecnologías de los socios para ofrecer productos sobresalientes y adaptados localmente a clientes de todo el mundo ".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832550/image_5054331_20409906.jpg

FUENTE LUYUAN Group