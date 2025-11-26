Nouveaux concepts de micromobilité pour une plus grande durabilité dans le trafic urbain : BMW Group accorde des licences au groupe LUYUAN

HANGZHOU, Chine, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le BMW Group a officiellement accordé des licences pour deux de ses concepts de micromobilité à son partenaire, le LUYUAN Group, au cours d'une cérémonie de signature qui s'est tenue aujourd'hui. Les concepts sous licence, "Dynamic Cargo" et "Clever Commute", ont été développés par le BMW Group pour répondre aux défis de la mobilité urbaine.

Le "Dynamic Cargo" est un vélo cargo électrique à trois roues de type "pick-up" qui conserve l'agilité d'un vélo conventionnel tout en offrant des options de transport innovantes et sûres, améliorées par un système modulaire de protection contre les intempéries en option. Le "Clever Commute" est le scooter électrique parfait pour le "dernier kilomètre". Il est conçu pour se plier facilement afin d'être transporté dans les transports publics ou dans une voiture sans compromettre la stabilité de la conduite.

LUYUAN a l'intention d'utiliser la technologie sous licence pour développer des véhicules de mobilité légère destinés à divers scénarios de mobilité urbaine et de pénétrer le marché mondial sous ses propres marques.

En tant que pionnier de l'industrie des deux-roues électriques en Chine, LUYUAN s'est engagé à respecter son concept de "création d'une meilleure mobilité légère grâce à la technologie". À ce jour, LUYUAN a fourni des solutions de mobilité légère à plus de 30 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et régions.

Jochen Karg, responsable des concepts de véhicules au sein du groupe BMW, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accorder à Luyuan les droits sur les concepts Dynamic Cargo et Clever Commute, qui font partie de nos initiatives axées sur l'avenir de la mobilité urbaine. Le groupe BMW collabore avec les villes depuis de nombreuses années et comprend les divers défis auxquels les zones urbaines sont confrontées, notamment les émissions de CO2, les embouteillages et l'espace public limité. Grâce à notre approche collaborative, nous souhaitons contribuer à la mise en place de systèmes de transport respectueux de la ville en améliorant l'interconnexion de la mobilité urbaine, en promouvant des solutions de micromobilité pour le dernier kilomètre et en encourageant les changements de comportement en matière de mobilité. »

Mme Hu Jihong, PDG du groupe LUYUAN, a déclaré : « Ce partenariat avec le groupe BMW marque une étape clé dans notre stratégie mondiale. Nous construisons un écosystème technologique en combinant nos capacités internes avec des partenaires de classe mondiale. Pour garantir que nos produits répondent aux normes européennes strictes, nous avons fait appel au studio d'innovation du groupe BMW, Designworks, et à une société d'ingénierie allemande faisant partie du système de fournisseurs de BMW, Faissner Petermeier Fahrzeugtechnik AG, pour le développement des produits à Munich. Cette approche associe la "fabrication intelligente" de la Chine aux technologies de ses partenaires afin de fournir des produits exceptionnels, adaptés aux conditions locales, à des clients du monde entier. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832550/image_5054331_20409906.jpg