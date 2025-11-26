Neue Mikromobilitätskonzepte für mehr Nachhaltigkeit im Stadtverkehr: BMW Group vergibt Lizenzen an die LUYUAN Group

HANGZHOU, China, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Die BMW Group hat heute im Rahmen einer Unterzeichnungszeremonie offiziell Lizenzen für zwei ihrer Mikromobilitätskonzepte an ihren Partner, die LUYUAN Group, vergeben. Die lizenzierten Konzepte "Dynamic Cargo" und "Clever Commute" wurden von der BMW Group entwickelt, um den Herausforderungen der urbanen Mobilität zu begegnen.

Das Dynamic Cargo" ist ein elektrisches dreirädriges Lastenfahrrad im Pick-up"-Stil, das die Wendigkeit eines herkömmlichen Fahrrads beibehält und gleichzeitig innovative, sichere Transportmöglichkeiten bietet, die durch ein optionales modulares Wetterschutzsystem ergänzt werden. Der "Clever Commute" ist der perfekte E-Kick-Scooter für die "letzte Meile". Er ist so konzipiert, dass er sich leicht zusammenklappen lässt, um in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Auto mitgenommen zu werden, ohne die Fahrstabilität zu beeinträchtigen.

LUYUAN beabsichtigt, die lizenzierte Technologie zur Entwicklung von Leichtmobilitätsfahrzeugen für verschiedene urbane Mobilitätsszenarien zu nutzen und unter eigenen Marken auf dem Weltmarkt aufzutreten.

Als Pionier in der chinesischen Elektro-Zweiräder-Industrie hat sich LUYUAN dem Konzept "Bessere leichte Mobilität durch Technologie" verschrieben. Bis heute hat LUYUAN mehr als 30 Millionen Nutzern in mehr als 80 Ländern und Regionen leichte Mobilitätslösungen angeboten.

Dr. Jochen Karg, Leiter Fahrzeugkonzepte bei der BMW Group, erklärte: "Wir freuen uns, Luyuan die Rechte an den Konzepten Dynamic Cargo und Clever Commute zu übertragen, die Teil unserer Initiativen für die Zukunft der urbanen Mobilität sind. Die BMW Group arbeitet seit vielen Jahren mit Städten zusammen und ist sich der vielfältigen Herausforderungen bewusst, mit denen städtische Gebiete konfrontiert sind, darunter CO2-Emissionen, Verkehrsstaus und begrenzter öffentlicher Raum. Mit unserem gemeinsamen Ansatz wollen wir einen Beitrag zu stadtverträglichen Verkehrssystemen leisten, indem wir die urbane Mobilität besser vernetzen, Mikromobilitätslösungen für die letzte Meile fördern und ein verändertes Mobilitätsverhalten anregen."

Frau Hu Jihong, CEO der LUYUAN Group, erklärte: "Diese Partnerschaft mit der BMW Group ist ein wichtiger Schritt in unserer globalen Strategie. Wir bauen ein Technologie-Ökosystem auf, indem wir unsere internen Fähigkeiten mit erstklassigen Partnern kombinieren. Um sicherzustellen, dass unsere Produkte den strengen europäischen Normen entsprechen, haben wir das Innovationsstudio Designworks der BMW Group und das deutsche Ingenieurbüro im Rahmen des BMW-Zuliefersystems, die Faissner Petermeier Fahrzeugtechnik AG, mit der Produktentwicklung in München beauftragt. Dieser Ansatz kombiniert Chinas 'Intelligente Fertigung' mit Partnertechnologien, um den Kunden weltweit hervorragende, lokal angepasste Produkte zu liefern".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832550/image_5054331_20409906.jpg