Nscale arrecada US$ 2 bilhões na Série C -- a maior arrecadação da história da Europa

Esta rodada da Série C apoia a aceleração das implantações de infraestrutura de IA da Nscale em todo o mundo, avaliando a Nscale em US$ 14,6 bilhões



Sheryl Sandberg, Susan Decker e Nick Clegg juntam-se ao Conselho de Administração da Nscale

LONDRES, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A hiperescaladora britânica de infraestrutura de IA Nscale anunciou seu financiamento de US$ 2 bilhões na Série C, liderada pela Aker ASA e 8090 Industries. Esta rodada avalia a Nscale em US$ 14,6 bilhões. A rodada de financiamento foi apoiada pela Astra Capital Management, Citadel, Dell, Jane Street, Lenovo, Linden Advisors, Nokia, NVIDIA e Point72. Esse novo aumento acelerará ainda mais o desenvolvimento global da Nscale de infraestrutura de IA verticalmente integrada — de computação e rede de GPU a serviços de dados e software de orquestração — na Europa, América do Norte e Ásia.

A IA está remodelando setores, economias e estratégias nacionais, e as plataformas de computação acelerada são o motor dessa mudança. A restrição para a expansão de mercado não está na demanda, mas sim na capacidade de implantar infraestrutura e operá-la de forma confiável em produção. A Nscale foi desenvolvida especificamente para acelerar as implantações de IA. Esse capital aprofunda a presença de infraestrutura da Nscale, expande suas equipes de engenharia e operações e fortalece a plataforma, permitindo que a Nscale continue a fornecer implantações reais de IA de nível de produção em grande escala.

"Esta é a quarta revolução industrial; o mundo está mudando em ritmo acelerado. Nos próximos 5 anos, a Inteligência Artificial será integrada a todos os setores, todos os produtos e todos os trabalhos. Acelerar a descoberta de medicamentos, prolongar a vida humana, autonomizar as viagens e a robótica, aumentar a produtividade e promover o crescimento maciço. Isso está levando à maior construção de infraestrutura da história da humanidade", disse Josh Payne, CEO e fundador da Nscale. "A Nscale está liderando essa construção. Estamos criando essa base em que o mercado se apoia, o motor da superinteligência."

Fortalecendo o Conselho da Nscale

A Nscale também recebe hoje três novos Diretores. Sheryl Sandberg, Susan Decker e Nick Clegg se juntarão ao Conselho da Nscale, trazendo profundidade global substancial em tecnologia, política, operações e governança para uma coleção de líderes empresariais que já é nível mundial.

Sheryl Sandberg — Atualmente, Sandberg é cofundadora da Sandberg Bernthal Venture Partners, que emprega capital privado para financiar a inovação em tecnologia de consumo, empresarial, climática e de saúde. Como ex-diretor de operações da Meta e um dos primeiros executivos Google, Sandberg traz uma experiência inigualável no dimensionamento das empresas de tecnologia mais influentes do mundo, bem como uma profunda experiência em operações, estratégia de crescimento e construção de organizações globais.

Susan Decker — Decker é CEO e cofundadora da Raftr, uma plataforma de Experiência da Comunidade para universidades. Ela é ex-presidente da Yahoo, Inc. e atualmente é membro do Conselho da Costco Wholesale Corporation, Berkshire Hathaway, Vail Resorts, Chime, Vox Media e Automattic. A Decker traz uma forte perspicácia financeira, experiência em governança e liderança estratégica desenvolvida ao longo de décadas na vanguarda das empresas globais de mídia e tecnologia.

Nick Clegg — Como atual sócio geral da Hiro Capital, Clegg se concentra em promover o crescimento das principais tecnologias de computação espacial na Europa. Ele é ex-vice-primeiro-ministro do Reino Unido e ex-presidente de Assuntos Globais da Meta. Antes de ser eleito para o Parlamento do Reino Unido em 2005, Clegg serviu cinco anos no Parlamento Europeu. Clegg traz uma profunda experiência na interseção de tecnologia, política e assuntos globais e, mais recentemente, esteve no centro das conversas regulatórias e de governança mais importantes que moldam o futuro da IA.

Sandberg, Decker e Clegg se juntam ao atual Conselho de Administração da Nscale, que inclui Josh Payne, Rael Nurick, Jacob Leschly e Øyvind Eriksen.

Simplificando a execução na Noruega

Juntamente com este financiamento da Série C e seus novos diretores, a Nscale chegou a um acordo com a Aker para implantar a joint venture Aker Nscale — anunciada em julho de 2025 — totalmente na Nscale. No futuro, a Aker continuará sendo uma das principais acionistas da Nscale, com seu CEO Øyvind Eriksen continuando a atuar no Conselho da Nscale.

Essa decisão consolida a entrega e a governança sob uma entidade, garantindo que todos os projetos existentes sob a joint venture continuem e permaneçam totalmente operacionais como parte da Nscale. Essa parceria contínua foi fundamental para o crescimento da Nscale e demonstra seu compromisso contínuo de desempenhar um papel positivo e de longo prazo nas comunidades onde opera. A promessa firme da Nscale de reutilizar o calor residual, o desenvolvimento de habilidades locais e o investimento em infraestrutura regional permanecem inalterados.

Øyvind Eriksen, presidente e CEO da Aker ASA, disse: "Esta etapa fortalece a execução, colocando a entrega e a governança sob o mesmo teto, mantendo a continuidade para as pessoas e projetos já em andamento. Temos total confiança na capacidade da Nscale de entregar de forma responsável na Noruega a longo prazo, e acreditamos que isso posiciona o trabalho para um progresso mais rápido e criação duradoura de valor."

Rayyan Islam, cofundador e sócio geral da 8090 Industries, disse:"Estamos vivendo uma nova era definida pela IA, e o fator limitante é a infraestrutura. A capacidade de implantação de computação, energia e escala industrial determinará quais nações e empresas liderarão a próxima geração de progresso tecnológico e econômico.

A Nscale construiu uma plataforma exclusivamente capaz de resolver esse desafio integrando verticalmente as camadas críticas da infraestrutura de IA — de energia e data centers a computação e orquestração.

Na 8090 Industries, investimos em sistemas que permitem que setores inteiros escalem e temos orgulho de fazer parceria com Josh e a equipe da Nscale enquanto eles constroem a espinha dorsal fundamental para a economia global de IA."

Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan atuaram como agentes de colocação conjunta da Nscale em conexão com este aumento de capital, que inclui o SAFE Pré-Série C.

Sobre a Nscale

A Nscale é o hiperescalador global projetado para infraestrutura de IA. Por meio de soluções de IA verticalmente integradas e de um design modular de data centers baseado em primeiros princípios na Europa, América do Norte e além, a Nscale fornece a base computacional para treinamento, ajuste fino e inferência de IA em escala para empresas.

