Nscale recauda 2 mil millones de dólares en la Serie C, la más grande de la historia europea

Esta ronda de la Serie C respalda la aceleración de los despliegues de infraestructura de IA de Nscale a nivel mundial, y valora a Nscale en 14.6 mil millones de dólares



Sheryl Sandberg, Susan Decker y Nick Clegg se incorporan al Junta Directiva de Nscale

LONDRES, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nscale, el hiperescalador de infraestructura de IA con sede en el Reino Unido, anunció hoy sus 2 mil millones de dólares en fondos de la Serie C, liderados por Aker ASA y 8090 Industries. Esta ronda valora a Nscale en 14.600 millones de dólares. La ronda de financiación contó con el apoyo de Astra Capital Management, Citadel, Dell, Jane Street, Lenovo, Linden Advisors, Nokia, NVIDIA y Point72. Esta nueva recaudación acelerará aún más el desarrollo mundial de infraestructura de IA integrada verticalmente de Nscale, desde computación y redes de GPU hasta servicios de datos y software de orquestación, en toda Europa, América del Norte y Asia.

La IA está remodelando las industrias, las economías y las estrategias nacionales, y las plataformas informáticas aceleradas son el motor que impulsa ese cambio. La restricción en la escala del mercado no es la demanda, sino la capacidad de desplegar capacidad y ejecutarla de manera confiable en la producción. Nscale está diseñada específicamente para acelerar las implementaciones de IA. Este capital profundiza la presencia de Nscale en infraestructura, expande sus equipos de ingeniería y operaciones y fortalece la plataforma, lo que permite a Nscale continuar ofreciendo implementaciones reales de grado productivo a gran escala.

"Esta es la cuarta revolución industrial; el mundo está cambiando a un ritmo acelerado. En los próximos 5 años, la inteligencia artificial estará integrada en cada industria, cada producto y cada trabajo. Acelerar el descubrimiento de fármacos, prolongar la vida humana, autonomizar los viajes y la robótica, aumentar la productividad e impulsar un crecimiento masivo. Esto nos está llevando a construir la infraestructura más grande en la historia de la humanidad", comentó Josh Payne, director ejecutivo y fundador de Nscale. "Nscale lidera esta construcción. Estamos construyendo la base sobre la que se asienta el mercado, el motor de la superinteligencia".

Fortaleciendo la Junta Directiva de Nscale

Nscale también da hoy la bienvenida a tres nuevos directores. Sheryl Sandberg, Susan Decker y Nick Clegg se unirán a la Junta de Nscale, para brindar una profundidad global sustancial en tecnología, políticas, operaciones y gobierno a una colección de líderes empresariales de clase mundial.

Sheryl Sandberg — Sandberg es actualmente cofundadora de Sandberg Bernthal Venture Partners, que despliega capital privado para financiar la innovación en tecnología de consumo, empresarial, climática y sanitaria. Como exdirectora de operaciones de Meta y una de las primeras ejecutivas de Google, Sandberg aporta una experiencia inigualable en la ampliación de las empresas de tecnología más influyentes del mundo, así como una amplia experiencia en operaciones, estrategia de crecimiento y creación de organizaciones globales.

Susan Decker — Decker es la directora ejecutiva y cofundadora de Raftr, una plataforma de experiencia comunitaria para universidades. Fue presidenta de Yahoo, Inc. y actualmente es miembro de la Junta Directiva de Costco Wholesale Corporation, Berkshire Hathaway, Vail Resorts, Chime, Vox Media y Automattic. Decker aporta una aguda perspicacia financiera, experiencia en gobernanza y liderazgo estratégico desarrollado a lo largo de décadas a la vanguardia de las empresas mundiales de medios y tecnología.

Nick Clegg — Actual socio general de Hiro Capital, Clegg se centra en fomentar el crecimiento de las principales tecnologías de computación espacial en Europa. Es ex vice primer ministro del Reino Unido y expresidente de Asuntos Globales en Meta. Antes de ser elegido para el Parlamento del Reino Unido en 2005, Clegg sirvió cinco años en el Parlamento Europeo. Clegg aporta una profunda experiencia en la intersección de la tecnología, las políticas y los asuntos globales y, más recientemente, ha estado en el centro de las conversaciones regulatorias y de gobernanza más importantes que dan forma al futuro de la IA.

Sandberg, Decker y Clegg se unen a la Junta Directiva existente de Nscale, que incluye a Josh Payne, Rael Nurick, Jacob Leschly y Øyvind Eriksen.

Simplificación de la ejecución en Noruega

Junto con esta financiación de la Serie C y sus nuevos directores, Nscale ha llegado a un acuerdo con Aker para incorporar la empresa conjunta Aker Nscale, anunciada en julio de 2025, por completo a Nscale. En el futuro, Aker seguirá siendo un accionista líder en Nscale, y Øyvind Eriksen, su director ejecutivo, seguirá formando parte de la Junta de Nscale.

Esta decisión consolida la ejecución y gobernanza bajo una entidad, a la vez que garantiza que todos los proyectos existentes bajo la empresa conjunta continúen y permanezcan plenamente operativos como parte de Nscale. Esta asociación continua ha sido fundamental para el crecimiento de Nscale y demuestra su compromiso continuo con desempeñar un papel positivo a largo plazo en las comunidades donde opera. El firme compromiso de Nscale con la reutilización del calor residual, el desarrollo de habilidades locales y la inversión en infraestructura regional se mantiene sin cambios.

Øyvind Eriksen, presidente y director ejecutivo de Aker ASA, señaló: "Este paso fortalece la ejecución al poner la entrega y la gobernanza bajo un mismo techo, a la vez que mantiene la continuidad de las personas y los proyectos que ya están en marcha. Confiamos plenamente en la capacidad de Nscale para cumplir de forma responsable en Noruega a largo plazo, y creemos que esto hace que el trabajo logre un progreso más rápido y cree un valor duradero".

Rayyan Islam, cofundador y socio general de 8090 Industries, dijo: "Estamos viviendo una nueva era definida por la IA, y el factor limitante es la infraestructura. La computación, la energía y la capacidad de despliegue a escala industrial determinarán qué naciones y empresas liderarán la próxima generación de progreso tecnológico y económico.

Nscale ha construido una plataforma única capaz de resolver este desafío mediante la integración vertical de las capas críticas de la infraestructura de IA, desde la energía y los centros de datos hasta la computación y la orquestación.

En 8090 Industries, invertimos en los sistemas que permiten a industrias enteras escalar y estamos orgullosos de asociarnos con Josh y el equipo de Nscale a medida que construyen la columna vertebral fundamental para la economía mundial de la IA".

Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan actuaron como agentes de colocación conjunta de Nscale en relación con este aumento de capital que incluye Pre-Series C SAFE.

Acerca de Nscale

Nscale es el hiperescalador mundial diseñado para la infraestructura de IA. A través de soluciones de IA integradas verticalmente y el diseño modular de centros de datos de primeros principios en Europa, América del Norte y más allá, Nscale ofrece la base informática para la capacitación, el ajuste preciso y la inferencia de IA empresarial a escala.

