A Nscale e a Microsoft anunciam parceria com a NVIDIA e a Caterpillar para fornecer 1,35 GW de GPUs NVIDIA Vera Rubin NVL72 ao campus da fábrica de IA de ponta na Virgínia Ocidental

A Nscale adquire o Monarch Compute Campus, a primeira microrrede de IA certificada pelo governo nos Estados Unidos, com potencial para mais de 8 GW de energia gerada no local

A Nscale assina carta de intenções com a Microsoft para fornecer até 1,35 GW de capacidade de computação para IA utilizando GPUs NVIDIA Vera Rubin NVL72

Funda a Nscale Energy & Power e posiciona a Nscale como principal parceira global de implantação da arquitetura NVIDIA Vera Rubin e da Fábrica de IA DSX NVIDIA

SAN JOSE, Califórnia, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Nscale assinou uma carta de intenções com a Microsoft para fornecer 1,35 gigawatts de capacidade computacional de IA, estabelecendo o campus Monarch AI, na Virgínia Ocidental, como uma implantação emblemática global das GPUs Vera Rubin de última geração da NVIDIA, na forma de sistemas Vera Rubin NVL72 projetados com base no projeto de referência Vera Rubin Fábrica de IA DSX NVIDIA.

A Nscale hoje também anunciou a aquisição da American Intelligence & Power Corporation ("AIPCorp"), patrocinada pela Fidelis New Energy e pela 8090 Industries, que inclui o Monarch Compute Campus, um complexo com até 2.250 acres no condado de Mason, Virgínia Ocidental, e a primeira microrrede de IA certificada pelo estado dos Estados Unidos com capacidade de potência escalável para mais de oito gigawatts.

No âmbito da parceria com a Microsoft, a Nscale construirá e operará uma infraestrutura avançada de data center de IA para hospedar essa implantação de GPUs em grande escala, baseada na última geração de GPUs NVIDIA Vera Rubin NVL72 e em tecnologias futuras. A implantação será realizada em várias etapas, com início no final de 2027, criando uma das maiores instalações de computação dedicadas à IA do mundo.

A infraestrutura planejada funcionará dentro de um quadro de longo prazo que inclui um contrato inicial plurianual de serviços de computação, juntamente com uma estrutura de locação de longo prazo do data center, refletindo a escala e a importância estratégica da instalação. Isso posiciona o campus como uma instalação fundamental para a capacidade de treinamento e inferência de IA de última geração nos Estados Unidos.

"Essa colaboração com a Microsoft é um marco fundamental tanto para a Nscale quanto para o desenvolvimento do Monarch Compute Campus", disse Josh Payne, CEO da Nscale. "Ao integrar nossa infraestrutura especializada em IA à plataforma global da Microsoft, estamos criando uma base para a inovação capaz de acompanhar a evolução dos modelos de IA mais ambiciosos do mundo".

Essa aquisição e colaboração vêm em um momento crucial. Prevê-se que a IA impulsione um aumento acentuado na demanda global por data centers, mas as estimativas sugerem que a oferta atual é limitada pelo ritmo em que a energia e a nova capacidade podem ser disponibilizadas. A McKinsey estima que a demanda por capacidade de data center relacionada à IA pode chegar a 156 GW até 2030 . O Monarch Compute Campus aproveitará a capacidade atual da Nscale de mais de 1 GW.

Os recursos de expansão deste local, que tem o potencial de um consumo total de energia de 8 GW, permitirão que a Nscale desenvolva rapidamente a capacidade de energia, ao mesmo tempo em que oferece suporte a uma das maiores instalações de computação de IA anunciadas no mercado atualmente.

O campus também deve fornecer conectividade de fibra de alta velocidade para alguns dos maiores centros de IA do país. Sua proximidade com os principais centros de IA e infraestrutura em nuvem, incluindo Ashburn e Chicago, proporcionará aos clientes baixa latência e atrasos mínimos para cargas de trabalho de IA.

"A estratégia da Microsoft para data centers consiste em construir a melhor infraestrutura global com base na demanda de curto e longo prazo", afirmou Jon Tinter, presidente de desenvolvimento de negócios e empreendimentos da Microsoft. "Nossos investimentos combinam datacenters próprios, instalações alugadas e colaborações estratégicas. Essa colaboração com a Nscale e a NVIDIA é um passo importante para oferecer inovação significativa em IA aos nossos clientes".

"A IA está se tornando uma infraestrutura essencial para todos os setores", afirmou Nico Caprez, vice-presidente de crescimento global da infraestrutura de IA da NVIDIA. "Com este projeto em grande escala da Fábrica de IA DSX NVIDIA, a Nscale está construindo a infraestrutura necessária para gerar inteligência em escala industrial e impulsionar a próxima onda de inovação global".

Colaboração poderosa com a Caterpillar

Por meio de uma colaboração estratégica com a Caterpillar, a Nscale implantará grupos geradores a gás natural da série G3500 da Caterpillar em escala suficiente para atingir dois gigawatts de geração de energia até o primeiro semestre de 2028, alimentando o projeto de referência Vera Rubin Fábrica de IA DSX NVIDIA.

"Esta colaboração reflete o foco contínuo da Caterpillar e de nossos revendedores em apoiar os clientes que necessitam de energia primária para serviço contínuo em grande escala, por meio de nosso amplo portfólio de soluções energéticas", afirmou Melissa Busen, vice-presidente sênior de energia elétrica da Caterpillar. "Projetos como o Monarch demonstram como as plataformas de geração a gás natural da Caterpillar estão sendo implantadas como infraestrutura essencial para centros de dados e outras aplicações que consomem muita energia, nas quais a confiabilidade, a rapidez de implantação e o desempenho ao longo do ciclo de vida são fundamentais."

As unidades da série G3500 fornecem à Nscale uma solução de energia comprovada e de rápida implantação que reduz os cronogramas tradicionais de infraestrutura e acelera o caminho do local para a computação ao vivo.

Proporcionar impacto positivo na comunidade

A Nscale está trabalhando em estreita colaboração com autoridades estaduais e locais e parceiros da comunidade para garantir que o desenvolvimento ofereça valor duradouro para a região. O campus está sendo projetado com recursos locais e ambientais em mente. A energia será gerada no local, uma vez que a instalação opera independentemente da rede elétrica local, eliminando a sobrecarga sobre os atuais clientes da concessionária e protegendo as contas dos consumidores. A microrrede também foi projetada para permitir uma futura conexão à rede elétrica, a fim de exportar energia de volta para a rede.

A Nscale também está buscando o sequestro de carbono para compensar as emissões, com acesso a uma capacidade de sequestro significativa na Virgínia Ocidental. Mesmo operando a plena capacidade de 8 GW, o campus adotará um projeto de alta eficiência que consome menos água, sem causar impacto no abastecimento municipal de água ou nos usuários residenciais.

Sobre a Nscale

A Nscale está construindo o hiperescalador global projetado para infraestrutura de IA. Por meio de soluções de IA verticalmente integradas e de um projeto modular de data centers baseado em princípios fundamentais na Europa e na América do Norte, a Nscale oferece a infraestrutura computacional necessária para o treinamento, o ajuste fino e a inferência de IA empresarial em grande escala.

Contato de mídia: [email protected]

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FONTE Nscale