Nscale adquire a American Intelligence & Power Corporation, criando um hiperescalador de IA full stack, integrado desde a energia até a computação

Nscale adquire o Monarch Compute Campus, a primeira microrrede de IA certificada pelo governo nos Estados Unidos, com potencial para mais de 8 GW de energia gerada localmente

SAN JOSE, Califórnia, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Nscale assinou um acordo para adquirir a American Intelligence & Power Corporation ("AIPCorp"), patrocinada pela Fidelis New Energy e pela 8090 Industries, incluindo o Monarch Compute Campus na Virgínia Ocidental, com planos de construir uma das maiores fábricas de IA do mundo.

A aquisição inclui o Monarch Compute Campus, um terreno com até 2.250 acres no condado de Mason, Virgínia Ocidental, e a primeira microrrede de IA certificada pelo governo nos Estados Unidos, com capacidade de geração de energia escalável para mais de 8 gigawatts. Além disso, ela cria a Nscale Energy & Power, uma nova divisão global da Nscale com sede em Houston, Texas. O local tem acesso a uma microrrede própria, de baixo custo e de longo prazo, capaz de sustentar uma expansão de vários gigawatts no futuro, o que representa um importante gargalo na implantação de infraestrutura de computação de IA de ponta e altamente procurada.

O campus da Virgínia Ocidental é a primeira rede de energia certificada pelo governo nos Estados Unidos projetada especificamente para cargas de trabalho de IA. Prevê-se que a capacidade inicial de 2 gigawatts esteja em operação até o primeiro semestre de 2028, com uma expansão para aproximadamente 8 gigawatts prevista para 2031.

"A Nscale é uma empresa global, e os Estados Unidos são o maior mercado mundial de infraestrutura de IA. A infraestrutura de IA precisa ser construída onde há demanda e, neste momento, uma parte significativa dessa demanda está nos Estados Unidos", afirmou Josh Payne, CEO da Nscale. "A Monarch nos permite atender a essa demanda. Esta aquisição reforça nossa presença nos Estados Unidos e reflete o ritmo com que estamos nos expandindo para atender clientes em todo o mundo."

Nscale Energy & Power

A Nscale Energy & Power será comandada pelo experiente executivo do setor energético Daniel Shapiro, que assumirá o cargo de

diretor de energia, ao lado de Bengt Jarlsjo, que ocupa o cargo de vice-diretor de energia. Toda a equipe da AIPCorp e da Fidelis New Energy, diretoria e funcionários, passa a integrar a Nscale como parte da aquisição. A equipe da AIPCorp conta com quase uma década de experiência e continuidade no desenvolvimento de infraestrutura de IA e apoiará a Nscale no desenvolvimento do Monarch Compute Campus, bem como em suas futuras operações de desenvolvimento e expansão global.

"A meta da AIPCorp sempre foi construir o modelo verticalmente integrado de energia e computação que essa combinação alcança instantaneamente. "Essa combinação, aliada ao sólido balanço patrimonial da Nscale, oferece exatamente o que o mercado de IA em rápido crescimento exige: uma plataforma de neocloud integrada e sem gargalos, desenvolvida para crescer", afirmou Daniel Shapiro, diretor de energia.

A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultora financeira, e a Latham & Watkins atuou como consultora jurídica, ambas prestando serviços à Nscale. A Greenhill, uma afiliada do Mizuho, atuou como consultora financeira exclusiva da AIPCorp, e a Vinson & Elkins LLP atuou como consultora jurídica da Fidelis New Energy.

Sobre a Nscale

A Nscale está construindo o hiperescalador global projetado para infraestrutura de IA. Por meio de soluções de IA verticalmente integradas e de um projeto modular de data centers baseado em princípios fundamentais na Europa e na América do Norte, a Nscale oferece a infraestrutura computacional necessária para o treinamento, o ajuste fino e a inferência de IA empresarial em grande escala.

Contato para a imprensa: [email protected]

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FONTE Nscale