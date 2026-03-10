Nscale lève 2 milliards de dollars en série C - la plus grosse levée de fonds de l'histoire européenne

Ce tour de table de série C soutient l'accélération des déploiements d'infrastructures d'IA de Nscale à l'échelle mondiale, évaluant Nscale à 14,6 milliards de dollars.

Sheryl Sandberg, Susan Decker et Nick Clegg rejoignent le conseil d'administration de Nscale

LONDRES, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'hyperscaler britannique pour l'infrastructure d'IA Nscale a annoncé aujourd'hui son financement de série C de 2 milliards de dollars, mené par Aker ASA et 8090 Industries. Ce tour de table évalue Nscale à 14,6 milliards de dollars. Le tour de table a été soutenu par Astra Capital Management, Citadel, Dell, Jane Street, Lenovo, Linden Advisors, Nokia, NVIDIA et Point72. Cette nouvelle levée de fonds permettra d'accélérer le développement mondial de Nscale en matière d'infrastructure d'IA verticalement intégrée - du calcul GPU et de la mise en réseau aux services de données et aux logiciels d'orchestration - en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

L'IA est en train de remodeler les industries, les économies et les stratégies nationales, et les plateformes informatiques accélérées sont le moteur de ce changement. Ce n'est pas la demande qui limite l'expansion du marché, mais la capacité à déployer la capacité et à la faire fonctionner de manière fiable en production. Nscale est spécialement conçu pour accélérer les déploiements d'IA. Ce capital renforce l'empreinte de l'infrastructure de Nscale, élargit ses équipes d'ingénierie et d'exploitation, et renforce la plateforme, permettant à Nscale de continuer à fournir des déploiements d'IA réels, de niveau de production, à très grande échelle.

« Nous vivons la quatrième révolution industrielle ; le monde évolue à un rythme rapide. Au cours des cinq prochaines années, l'intelligence artificielle sera intégrée dans tous les secteurs d'activité, tous les produits et tous les emplois. Elle permettra d'accélérer la découverte de médicaments, de prolonger la vie humaine, d'autonomiser les déplacements et la robotique, d'augmenter la productivité et de favoriser une croissance massive. Cette évolution conduit au plus grand déploiement d'infrastructure de l'histoire de l'humanité », a déclaré Josh Payne, PDG et fondateur de Nscale. « Nscale est à la tête de ce déploiement. Nous construisons les fondations sur lesquelles repose le marché, le moteur de la superintelligence ».

Renforcement du conseil d'administration de Nscale

Nscale accueille également aujourd'hui trois nouveaux directeurs. Sheryl Sandberg, Susan Decker et Nick Clegg rejoindront le conseil d'administration de Nscale, apportant à un groupe de chefs d'entreprise qui est déjà de classe mondiale une profondeur mondiale substantielle dans les domaines de la technologie, des politiques, des opérations et de la gouvernance.

Sheryl Sandberg - Mme Sandberg est actuellement cofondatrice de Sandberg Bernthal Venture Partners, qui déploie des capitaux privés pour financer l'innovation dans les domaines de la consommation, de l'entreprise, du climat et des technologies de la santé. En tant qu'ancienne directrice de l'exploitation de Meta et ancienne cadre dirigeante de Google, Mme Sandberg apporte une expérience inégalée dans le développement des entreprises technologiques les plus influentes au monde, ainsi qu'une expertise approfondie en matière d'opérations, de stratégie de croissance et de mise en place d'organisations mondiales.

Susan Decker - Susan Decker est PDG et cofondatrice de Raftr, une plateforme d'expérience communautaire pour les universités. Ancienne présidente de Yahoo, Inc., elle est actuellement membre du conseil d'administration de Costco Wholesale Corporation, Berkshire Hathaway, Vail Resorts, Chime, Vox Media et Automattic. Mme Decker apporte son sens aigu des finances, son expertise en matière de gouvernance et son leadership stratégique, acquis au cours de décennies passées à la tête d'entreprises mondiales de médias et de technologies.

Nick Clegg - Actuellement partenaire général de Hiro Capital, Nick Clegg se concentre sur la promotion de la croissance des technologies de pointe en matière d'informatique spatiale en Europe. Il est à la fois ancien vice-premier ministre britannique et ancien président des affaires mondiales chez Meta. Avant d'être élu au Parlement britannique en 2005, M. Clegg a siégé pendant cinq ans au Parlement européen. M. Clegg apporte une expertise approfondie à l'intersection de la technologie, des politiques et des affaires mondiales et a récemment été au centre des conversations extrêmement importantes sur la réglementation et la gouvernance qui déterminent l'avenir de l'IA.

Mme Sandberg, Mme Decker et M. Clegg rejoignent le conseil d'administration de Nscale, où siègent également Josh Payne, Rael Nurick, Jacob Leschly et Øyvind Eriksen.

Rationalisation de l'exécution en Norvège

Parallèlement à ce financement de série C et à ses nouveaux directeurs, Nscale a conclu un accord avec Aker pour intégrer pleinement la coentreprise Aker Nscale - annoncée en juillet 2025 - dans Nscale. À l'avenir, Aker restera l'un des principaux actionnaires de Nscale et son PDG, Øyvind Eriksen, continuera à siéger au conseil d'administration de Nscale.

Cette décision consolide la livraison et la gouvernance au sein d'une seule entité, tout en garantissant que tous les projets existants dans le cadre de la coentreprise se poursuivent et restent pleinement opérationnels en tant que partie intégrante de Nscale. Ce partenariat permanent a joué un rôle fondamental dans la croissance de Nscale et démontre sa volonté persistante de jouer un rôle positif et à long terme dans les communautés où elle est active. L'engagement ferme de Nscale en faveur de la réutilisation de la chaleur perdue, du développement des compétences locales et de l'investissement dans l'infrastructure régionale reste inchangé.

Øyvind Eriksen, président-directeur général d'Aker ASA, a déclaré : « Cette étape renforce l'exécution en plaçant la livraison et la gouvernance sous un même toit, tout en maintenant la continuité pour les personnes et les projets déjà en cours. Nous avons pleinement confiance en la capacité de Nscale à agir de manière responsable en Norvège sur le long terme, et nous pensons que cela prépare le terrain pour progresser plus rapidement et créer une valeur durable. »

Rayyan Islam, cofondateur et partenaire général de 8090 Industries, a déclaré : « Nous vivons une nouvelle ère définie par l'IA, et le facteur limitant est l'infrastructure. Les capacités de calcul, d'énergie et de déploiement à l'échelle industrielle détermineront les nations et les entreprises qui seront à la tête de la prochaine génération de progrès technologiques et économiques.

Nscale a construit une plateforme unique capable de relever ce défi en intégrant verticalement les couches critiques de l'infrastructure de l'IA - de l'énergie et des centres de données au calcul et à l'orchestration.

Chez 8090 Industries, nous investissons dans les systèmes qui permettent à des industries entières de se développer et nous sommes fiers de nous associer à Josh et à l'équipe de Nscale qui construisent l'épine dorsale de l'économie mondiale de l'IA. »

Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan ont fait office de co-agents de placement pour Nscale dans le cadre de cette levée de fonds qui comprend le SAFE pré-série C.

À propos de Nscale

Nscale est l'hyperscaler mondial conçu pour l'infrastructure de l'IA. Grâce à des solutions d'IA intégrées verticalement et à la conception modulaire de centres de données basée sur les premiers principes en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs, Nscale fournit la base de calcul pour l'entraînement, le réglage fin et l'inférence de l'IA d'entreprise à l'échelle.

