O ACESSO À ENERGIA RENOVÁVEL É FUNDAMENTAL PARA MANTER A INDÚSTRIA MÓVEL NO CAMINHO CERTO PARA O NET ZERO, CONCLUI O NOVO RELATÓRIO DA GSMA

As operadoras de telefonia móvel reduziram as emissões operacionais em 13% desde 2019, apesar de as conexões móveis terem aumentado 10% e o tráfego de dados ter mais do que quadruplicado, mas é necessário um acesso mais rápido à energia limpa para acelerar o progresso.

LONDRES, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- As operadoras de redes móveis em todo o mundo estão fazendo progressos significativos na redução das emissões de carbono, mas um maior acesso às energias renováveis – particularmente nos mercados emergentes – será essencial para que o setor atinja suas metas climáticas e permaneça no caminho certo para atingir o zero líquido até 2050, de acordo com o novo relatório da GSMA Mobile Net Zero 2026: State of the Industry on Climate Action.

O relatório, que analisa dados de energia e emissões de mais de 110 operadoras móveis que representam 85% das conexões móveis globais, mostra que as emissões operacionais do setor caíram 5% apenas em 2024 e 13% entre 2019 e 2024. Isso foi alcançado apesar das conexões móveis aumentarem 10% e o tráfego de dados mais do que quadruplicar no mesmo período.

A energia renovável continua sendo o maior impulsionador das reduções de emissões. As operadoras compraram ou geraram cerca de 70 TWh de eletricidade renovável em 2024, o equivalente à geração total de eletricidade renovável da Indonésia. A participação da eletricidade da operadora proveniente de fontes renováveis (além das renováveis já presentes no mix da rede) mais que dobrou desde 2019, de 10% para 24%.

John Giusti, diretor de regulamentação da GSMA, disse:

"A indústria móvel continua a demonstrar que o crescimento econômico, a conectividade digital e a ação climática podem andar de mãos dadas. As operadoras estão conectando mais pessoas, transportando mais dados e apoiando as economias digitais em todo o mundo, ao mesmo tempo em que reduzem as emissões.

"O progresso que estamos vendo é animador, mas é preciso fazer mais. O acesso à energia renovável continua sendo um dos maiores fatores que determinam a rapidez com que os operadores podem descarbonizar. Os formuladores de políticas têm um papel vital na criação de condições que permitam o investimento em infraestrutura de energia limpa e acelerem a transição para a emissão líquida zero ".

Acelerando o progresso

O relatório recomenda que os governos desempenhem um papel fundamental na aceleração da transição, criando ambientes políticos que incentivem o investimento em energia e redes renováveis, modernizando os mercados de eletricidade para melhorar o acesso corporativo às energias renováveis e simplificando os processos de licenciamento para acelerar a implantação de energia limpa.

FONTE GSMA