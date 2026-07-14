EL ACCESO A LA ENERGÍA RENOVABLE ES FUNDAMENTAL PARA MANTENER A LA INDUSTRIA MÓVIL EN EL CAMINO HACIA EL CERO NETO, SEGÚN UN NUEVO INFORME DE LA GSMA

Los operadores móviles redujeron las emisiones operativas en un 13 % desde 2019, a pesar de que las conexiones móviles aumentaron en un 10 % y el tráfico de datos se cuadruplicó con creces, pero se necesita un acceso más rápido a la energía limpia para acelerar el progreso.

LONDRES, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los operadores de redes móviles de todo el mundo están logrando avances significativos en la reducción de las emisiones de carbono, pero un mayor acceso a la energía renovable, particularmente en los mercados emergentes, será esencial para que la industria cumpla con sus objetivos climáticos y siga en camino de alcanzar el cero neto para 2050, según el nuevo informe Mobile Net Zero 2026: State of the Industry on Climate Action de la GSMA.

El informe, que analiza los datos de energía y emisiones de más de 110 operadores móviles que representan el 85 % de las conexiones móviles globales, muestra que las emisiones operativas de la industria cayeron un 5 % solo en 2024 y un 13 % entre 2019 y 2024. Esto se ha logrado a pesar de que las conexiones móviles aumentaron en un 10 % y el tráfico de datos se cuadruplicó con creces durante el mismo período.

La energía renovable sigue siendo el mayor impulsor de la reducción de emisiones. Los operadores compraron o generaron alrededor de 70 TWh de electricidad renovable en 2024, equivalente a la generación total de electricidad renovable de Indonesia. La proporción de electricidad del operador procedente de fuentes renovables (además de las energías renovables que ya están en la combinación de redes) se ha más que duplicado desde 2019, del 10 % al 24 %.

John Giusti, director de Regulación de la GSMA, dijo:

"La industria móvil sigue demostrando que el crecimiento económico, la conectividad digital y la acción climática pueden ir de la mano. Los operadores están conectando a más personas, transportando más datos y apoyando las economías digitales en todo el mundo, al tiempo que reducen las emisiones.

"El progreso que estamos viendo es alentador, pero aún queda mucho por hacer. El acceso a las energías renovables sigue siendo uno de los principales factores que determinan la rapidez con la que los operadores pueden descarbonizarse. Los responsables políticos tienen un papel vital en la creación de las condiciones que permitan la inversión en infraestructura de energía limpia y aceleren la transición hacia el cero neto ".

Aceleración del progreso

El informe recomienda que los gobiernos desempeñen un papel fundamental en la aceleración de la transición mediante la creación de entornos políticos que fomenten la inversión en energías renovables y redes, la modernización de los mercados eléctricos para mejorar el acceso de las empresas a las energías renovables y la racionalización de los procesos de concesión de permisos para acelerar el despliegue de energías limpias.

FUENTE GSMA