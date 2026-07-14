UN NOUVEAU RAPPORT DE LA GSM ASSOCIATION (GSMA) ESTIME QUE L'ACCÈS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES EST ESSENTIEL POUR PERMETTRE AU SECTEUR DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE DE RESTER SUR LA VOIE DE LA NEUTRALITÉ CARBONE

Les opérateurs de téléphonie mobile ont réduit les émissions liées à leurs activités de 13 % depuis 2019, malgré une augmentation de 10 % des connexions mobiles et un trafic de données qui a plus que quadruplé. Toutefois, un accès plus rapide à l'énergie propre est nécessaire pour accélérer les progrès.

LONDRES, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Les opérateurs de réseaux mobiles du monde entier réalisent des progrès significatifs en matière de réduction des émissions de carbone, mais un accès accru aux énergies renouvelables, en particulier sur les marchés émergents, sera décisif si le secteur veut atteindre ses objectifs climatiques et prétendre parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050, selon le nouveau rapport de la GSMA intitulé Mobile Net Zero 2026: State of the Industry on Climate Action (Téléphonie mobile et neutralité carbone en 2026 : état des lieux du secteur en matière d'action pour le climat).

Ce rapport, qui analyse les données relatives à la consommation d'énergie et aux émissions de plus de 110 opérateurs de téléphonie mobile représentant 85 % des connexions mobiles mondiales, montre que les émissions liées aux activités du secteur ont diminué de 5 % rien qu'en 2024 et de 13 % entre 2019 et 2024. Ce résultat a été atteint malgré une augmentation de 10 % des connexions mobiles et un trafic de données qui a plus que quadruplé au cours de la même période.

Les énergies renouvelables restent le principal moteur de la réduction des émissions. En 2024, les opérateurs ont acheté ou produit environ 70 TWh d'électricité d'origine renouvelable, soit l'équivalent de la production totale d'électricité d'origine renouvelable de l'Indonésie. La part de l'électricité tirée par les opérateurs de sources renouvelables (en plus des énergies renouvelables déjà présentes dans le bouquet énergétique du réseau) a plus que doublé depuis 2019, passant de 10 % à 24 %.

John Giusti, directeur des affaires réglementaires à la GSMA, déclare :

« Le secteur de la téléphonie mobile continue de démontrer que croissance économique, connectabilité numérique et lutte contre le changement climatique peuvent aller de pair. Les opérateurs connectent davantage de personnes, acheminent davantage de données et soutiennent les économies numériques à travers le monde, tout en réduisant toujours leurs émissions.

« Les progrès que nous constatons sont encourageants, mais il reste encore beaucoup à faire. L'accès aux énergies renouvelables reste l'un des principaux facteurs déterminant la rapidité avec laquelle les opérateurs pourront décarboner leurs activités. Les décideurs politiques ont un rôle crucial à jouer pour créer les conditions propices aux investissements dans les infrastructures d'énergie propre et accélérer la transition vers la neutralité carbone. »

Accélérer les progrès

Selon le rapport, les gouvernements devraient s'attacher à jouer un rôle moteur essentiel pour promouvoir la transition, en mettant en place des cadres politiques favorisant les investissements dans les énergies renouvelables et les réseaux électriques, en modernisant les marchés de l'électricité afin d'améliorer l'accès des entreprises aux énergies renouvelables, et en simplifiant les procédures d'autorisation pour accélérer le déploiement des énergies propres.