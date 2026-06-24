Assista a robôs humanoides competindo em cobranças de pênaltis na GSMA MWC26 Shanghai
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24 jun, 2026, 12:13 GMT
XANGAI, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Os robôs humanoides estão competindo em jogos de cobrança de pênalti no salão de exposições do MWC26 Shanghai. Realizado de 24 a 25 de junho no Novo Centro Internacional de Exposições de Xangai, o Desafio de Cobranças de Pênaltis de Robôs Humanoides é uma competição de pênaltis ao vivo que apresenta as mais recentes inovações em robótica humanoide.
A competição destaca os avanços no controle de movimento, percepção ambiental, tomada de decisão autônoma e recursos em rede, oferecendo uma visão dinâmica de como a IA móvel está passando da experimentação para as aplicações reais.
Imagens de apoio e clipes de vídeos virais estão disponíveis para download aqui. A GSMA está transmitindo ao vivo o Desafio de Cobranças de Pênaltis de Robôs Humanoides do salão de exposições do MWC26 Shanghai, disponível aqui.
Realizado no MWC26 Shanghai na zona Mobile AI Innovation Frontiers, o desafio de futebol reúne as principais equipes de robótica e participantes do setor para demonstrar como a conectividade, a computação e os sistemas inteligentes convergem em ambientes ao vivo. A transmissão ao vivo dá ao público global a chance de assistir aos robôs competirem, responder às condições em tempo real e atuar sob pressão.
Para os espectadores, o Desafio de Cobranças de Pênaltis de Robôs Humanoides oferece uma janela direta para a evolução da IA incorporada, onde as inovações em conectividade e computação sustentam sistemas autônomos cada vez mais sofisticados.
A transmissão ao vivo cobrirá os principais momentos da competição, incluindo a cerimônia de abertura em 24 de junho e as semifinais e finais em 25 de junho.
A competição faz parte do MWC26 Shanghai, que acontece de 24 a 26 de junho sob o tema "IQ Era". O evento reúne o ecossistema global de dispositivos móveis e tecnologia, apresentando inovações em IA móvel, 5G avançado e tecnologias emergentes, além de fornecer uma plataforma para o setor, formuladores de políticas e inovadores acelerarem a transformação digital.
Em todo o evento, o MWC26 Shanghai contará com 200 líderes de pensamento e palestrantes e mais de 400 expositores, patrocinadores e parceiros, refletindo sua escala crescente e alcance internacional. O programa destaca como a inteligência é cada vez mais construída em sistemas conectados, com as redes móveis desempenhando um papel central na viabilização da inovação impulsionada pela IA em todos os setores.
FONTE GSMA
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