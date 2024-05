O astro do futebol Erling Haaland vira personagem de videogame em Clash of Clans

Haaland se torna o Rei Bárbaro em um dos jogos para dispositivos móveis mais baixados do mundo.

O atacante norueguês será imortalizado em Clash of Clans após ter revelado que é fã do jogo há muito tempo.

Para conhecer o evento de Clash of Clans inspirado em Haaland e saber mais, visite a App Store aqui .

HELSINQUE, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O astro do futebol Erling Haaland vira personagem de videogame em uma parceria com o jogo para dispositivos móveis* Clash of Clans.

A parceria transforma o atacante norueguês no famoso personagem Rei Bárbaro em um épico evento sazonal com temática de futebol. Esta é a primeira vez que um personagem inspirado em uma pessoa da vida real é adicionado ao popular jogo, que já foi baixado mais de dois bilhões de vezes.

Haaland for the Win! Clash of Clans x Haaland Official Movie Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans

Os fãs podem jogar como Haaland em Clash of Clans a partir de 1º de maio, quarta-feira, e ter acesso a uma série de recursos inspirados no futebol que aparecerão no jogo ao longo do mês, entre eles personagens de tropas especiais e eventos de medalhas. Para aumentar ainda mais a diversão, os jogadores que aceitarem o desafio poderão tentar derrotar a vila de Haaland no jogo.

Haaland é conhecido mundialmente por suas habilidades no futebol, mas também sabe algumas coisas sobre videogame.

Haaland é fã de longa data de Clash of Clans e construiu uma vila impressionante no jogo, que ele defende dos clãs rivais. Foi o amor do atacante por Clash of Clans que o levou a firmar a parceria com o jogo.

Clash of Clans e Haaland lançam a parceria com um trailer em estilo de filme épico e com direito a uma trilha sonora personalizada de Haaland. O trailer retrata o encontro no mundo real entre Haaland e os personagens do jogo momentos antes de ser transportado para o mundo animado de Clash of Clans (veja o trailer aqui). Quem visitar a App Store receberá informações exclusivas sobre a função de Haaland no jogo, além de revelações adicionais sobre as recompensas e eventos da parceria.

Erling Haaland disse: "Foi difícil não comentar o assunto. Estou muito empolgado por finalmente poder falar sobre a parceria épica com Clash of Clans. Eu sei tudo sobre o jogo, sou fã há muito tempo, por isso é tão legal aparecer como um personagem do jogo".





Stuart McGaw, gerente-geral de Clash of Clans, disse: "Quando soubemos que Erling Haaland era fã do nosso jogo e que ele estava disposto a firmar uma parceria conosco, ficamos muito felizes, pois esse é o cenário dos sonhos. A nossa equipe fez o que pôde para fechar negócio com ele, que é um dos maiores atletas do mundo, para que os nossos jogadores vivam momentos verdadeiramente especiais em nosso jogo".

Clash of Clans anunciará notícias ainda mais empolgantes sobre futebol como parte da parceria com Erling Haaland, então siga as redes sociais do jogo ( YouTube / Instagram / X / TikTok ) para não perder as próximas atualizações.

Sobre a Supercell

A Supercell é uma empresa de jogos com sede em Helsinque, Finlândia, e escritórios em São Francisco, Seul e Xangai. Desde o seu surgimento em 2010, a empresa já lançou cinco jogos no mercado global: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale e Brawl Stars. A Supercell almeja criar jogos que engajem as pessoas e que fiquem para sempre em seus corações.

