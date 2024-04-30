Футбольная суперзвезда Эрлинг Хааланд становится игровым персонажем в Clash of Clans

Хааланд станет Королем Варваров в одной из самых загружаемых мобильных игр в мире.

Норвежский форвард будет увековечен в Clash of Clans, после того как он признался, что он является давним поклонником игры.

Для участия в тематическом событии в Clash of Clans, связанном с Хааландом, и получения дополнительной информации посетите App Store здесь.

ХЕЛЬСИНКИ, 30 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Футбольная суперзвезда Эрлинг Хааланд (Erling Haaland) станет персонажем видеоигры в рамках нового партнерства с мобильной игрой* Clash of Clans.

Партнерство позволит норвежскому нападающему стать знаменитым персонажем игры «Королем Варваров» в грандиозном сезонном игровом событии на футбольную тематику. Это первый случай, когда в популярной игре, которую скачали уже более двух миллиардов раз, появится персонаж с прототипом в лице реального человека.

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Поклонники смогут играть за Хааланда в Clash of Clans начиная со среды, 1 мая, и наслаждаться обилием футбольной тематики, которая будет появляться игре в течение всего месяца, включая специальных персонажей-воинов и соревнования за награды. В качестве дополнительного увлекательного испытания у поклонников будет возможность победить внутриигровую деревню Хааланда.

Хотя Хааланд известен во всем мире в первую очередь своими футбольными победами, он также знает толк и в видеоиграх.

Давний поклонник Clash of Clans, Хааланд построил впечатляющую собственную внутриигровую деревню, которую он защищает от кланов-соперников. Именно увлечение игрой Clash of Clans побудило его к участию в этом проекте.

Начало сотрудничества Clash of Clans и Хааланда ознаменуется выпуском эпического кинематографического трейлера, дополненного саундтреком, созданным специально для Хааланда. В трейлере реальный Хааланд встречается с персонажами из игры, а затем переносится в мир анимации Clash of Clans (см. трейлер здесь). Посетители App Store увидят эксклюзивные подробности о роли Хааланда в игре и дополнительную информацию о наградах и происходящих событиях.

Эрлинг Хааланд говорит: «Мне было непросто держать язык за зубами, поэтому я невероятно рад, что наконец-то могу рассказать об этом потрясающем партнерстве с Clash of Clans. Я уже давно являюсь большим поклонником игры и знаю о ней все, так что выступить в роли игрового персонажа — это действительно круто».

Стюарт Макгоу (Stuart McGaw), генеральный менеджер Clash of Clans, рассказывает: «Когда мы услышали, что Эрлинг Хааланд — поклонник нашей игры и он хочет сотрудничать с нами, это была просто фантастика. Наша команда сделала все возможное, чтобы привести его, одного из лучших спортсменов планеты, в мир игры, и подарить нашим игрокам возможность насладиться по-настоящему особенным моментом».

В рамках партнерства с Эрлингом Хааландом Clash of Clans будет публиковать еще больше интересных новостей, связанных с футболом, поэтому обязательно следите за игрой в социальных сетях (YouTube / Instagram / X / TikTok), чтобы не пропустить свежую информацию.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу [email protected].

О компании Supercell

Supercell — компания по разработке игр со штаб-квартирой в Хельсинки (Финляндия) и офисами в Сан-Франциско, Сеуле и Шанхае. С момента своего основания в 2010 году компания выпустила на мировой рынок пять игр: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale и Brawl Stars. Мечта Supercell — создавать игры, в которые годами будут играть как можно больше людей и которые запомнятся навсегда.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=YWQjWdQ6tOA

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2400567/LOW_RES___HAALAND_KEYVISUAL.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2400568/LOW_RES___Haaland_3.jpg