Fotbalová superstar Erling Haaland se stává hratelnou postavou ve hře Clash of Clans

Haaland se objeví v jedné z nejstahovanějších mobilních her na světě jako Barbarian King – barbarský král

Zvěčnění v Clash of Clans se norský útočník dočkal poté, co prozradil, že je dlouholetým fanouškem hry

HELSINKY, 30. dubna 2024 /PRNewswire/ -- Fotbalová superstar Erling Haaland se v rámci nového partnerství stane herní postavou v mobilní hře* Clash of Clans.

Tato nová spolupráce přinese norskou hvězdu v epické sezónní herní akci jako slavnou postavu ‚Barbarian King'. V populární hře s více než dvěma miliardami stažení se tak vůbec poprvé objeví postava založená na skutečné osobnosti.

Za Haalanda si budou moct fanoušci v Clash of Clans zahrát od středy 1. května a zároveň si užít spoustu dalších prvků s fotbalovou tematikou – včetně speciálních postav vojáků a medailových eventů – které se budou ve hře objevovat v průběhu celého měsíce. Jako další zábavnou výzvu budou mít fanoušci také možnost porazit Haalandovu vesnici ve hře.

Haaland se po celém světě proslavil jako vynikající fotbalista, ale cizí mu není ani svět videoher.

Jako dlouholetý fanoušek Clash of Clans si ve hře vybudoval impozantní vesnici, kterou brání před konkurenčními klany. A právě láska k tomuto hernímu titulu ho přivedla také k partnerství s Clash of Clans.

Nové partnerství představí Haaland a Clash of Clans v epickém filmovém traileru, doplněném o unikátní Haalandův soundtrack. V traileru se skutečný Haaland setkává s postavami ze hry a poté se přenese do animovaného světa Clash of Clans (trailer najdete zde). Pro exkluzivní odhalení Haalandovy role ve hře a další podrobnosti o odměnách a probíhajících událostech stačí navštívit App Store.

Erling Haaland k tomu uvedl: „I když bylo těžké udržet to v tajnosti, teď mohu konečně s radostí odhalit naše epické partnerství s Clash of Clans. Fanouškem této hry jsem už dlouho a dobře ji znám, takže objevit se jako herní postava je prostě skvělé."

Generální manažer Clash of Clans Stuart McGaw dodává: „Zjistit, že Erling Haaland je náš fanoušek a chce s námi spolupracovat, byl pro nás splněný sen. Náš tým vynaložil veškeré síly, abychom jednoho z nejlepších světových sportovců přenesli do našeho herního světa a nabídli našim hráčům jedinečné zážitky."

O společnosti Supercell

Supercell je herní společnost se sídlem ve finských Helsinkách a pobočkami v San Franciscu, Soulu a Šanghaji. Od svého založení v roce 2010 uvedla společnost na světový trh pět herních titulů: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale a Brawl Stars. Cílem společnosti Supercell je vytvářet hry, které bude po celá léta hrát co nejvíce lidí a které jim zůstanou navždy v paměti.

