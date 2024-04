Supergwiazda piłki nożnej Erling Haaland postacią w grze Clash of Clans (MediaRoom)

Haaland zostanie Królem Barbarzyńców w jednej z najczęściej ściąganych gier mobilnych na świecie.

Norweski napastnik, zdeklarowany fan gry Clash of Clans, zostanie w niej uwieczniony jako jedna z postaci.

Aby wziąć udział w wydarzeniu przygotowanym z tej okazji i dowiedzieć się więcej, odwiedź App Store tutaj.

HELSINKI, 30 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Supergwiazda piłki nożnej Erling Haaland zostanie postacią w Clash of Clans w ramach nowej współpracy z producentami gry.

W ramach współpracy napastnik z Norwegii użyczy swojego wizerunku słynnemu Królowi Barbarzyńców - postaci, która pojawi się w epickiej „futbolowej" odsłonie gry. To pierwszy raz, kiedy w popularnej grze - mającej na koncie już ponad 2 mld ściągnięć - pojawi się postać oparta na kimś ze świata rzeczywistego.

Haaland for the Win! Clash of Clans x Haaland Official Movie Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans

Fani będą mogli zagrać Haalandem w Clash of Clans od środy (1 maja), przez cały miesiąc ciesząc się szeregiem „piłkarskich" atrakcji, w tym specjalnymi postaciami i turniejami medalowymi. Dla graczy przygotowano też wyzwanie polegające na pokonaniu wioski stworzonej przez Haalanda.

Norweski napastnik słynie przede wszystkim z umiejętności piłkarskich, ale całkiem dobrze radzi sobie również w grach wideo.

Haaland jest wieloletnim fanem Clash of Clans, który zbudował imponującą wioskę skutecznie broniącą się przed wrogimi klanami. To właśnie zamiłowanie do tej produkcji skłoniło go do nawiązania współpracy z jej producentami.

Z okazji nawiązania partnerstwa Clash of Clans i Haaland stworzyli epicki materiał przypominający zwiastun filmowy ze specjalnie przygotowaną przez Haalanda ścieżką dźwiękową. W trailerze widzimy, jak Haaland napotyka postaci z gry, przenosząc się do animowanego świata Clash of Clans (zwiastun można zobaczyć tutaj). Odwiedzając sklep App Store, będzie można zobaczyć urywki tego, jak Haaland prezentuje się w grze, a także dowiedzieć się więcej na temat czekających na graczy nagród i wydarzeń.

Jak skomentował sam Erling Haaland: „Utrzymanie tego projektu w tajemnicy nie było łatwe, dlatego cieszę się, że w końcu mogę opowiedzieć o mojej epickiej współpracy z Clash of Clans. Od lat jestem wielkim fanem gry i wiem wszystko na jej temat, dlatego możliwość wystąpienia w niej jako postać to świetna rzecz".

Komentarz Stuarta McGaw, dyrektora generalnego Clash of Clans: „Kiedy dowiedzieliśmy się, że Erling Haaland jest fanem naszej gry i chce z nami współpracować, ziścił się nasz wymarzony scenariusz. Nasz zespół zrobił wszystko, by jeden z najlepszych sportowców na świecie, jakim jest Haaland, znalazł się w świecie Clash of Clans, sprawiając graczom wyjątkową niespodziankę".

To nie koniec futbolowych wieści z Clash of Clans. Tych, którzy chcą na bieżąco śledzić naszą współpracę z Erlingiem Haalandem, zachęcamy do śledzenia profili społecznościowych gry (YouTube / Instagram / X / TikTok).

Supercell

Supercell to fiński producent gier z siedzibą w Helsinkach oraz oddziałami w San Francisco, Seulu i Szanghaju. Od czasu powstania w 2010 r. firma wprowadziła na światowy rynek pięć gier: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale i Brawl Stars. Marzeniem Supercell jest tworzenie gier cieszących się wieloletnią popularnością jak największej liczby graczy oraz zapisujących się w annałach elektronicznej rozrywki.

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=YWQjWdQ6tOA

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2400567/LOW_RES___HAALAND_KEYVISUAL.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2400568/LOW_RES___Haaland_3.jpg