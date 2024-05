Foi anunciado que o grande craque norueguês se transformará no Rei Bárbaro de Clash of Clans, um dos jogos para dispositivos móveis mais populares do mundo com mais de 2 bilhões de downloads.

No entanto, craques lendários publicaram reações sarcásticas em suas redes sociais ao longo do fim de semana, dizendo que eles deveriam estar no papel principal.

Torcedores do Haaland podem conferir o jogo aqui.

HELSINQUE, 17 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Sergio Agüero, lendas vivas do futebol, brincaram com o craque Erling Haaland na internet, frustrados com a grande parceria entre ele e o jogo Clash of Clans da Supercell.

O atacante norueguês se tornou o famoso Rei Bárbaro no jogo popular para dispositivos móveis, mas os craques lendários do Brasil e da Argentina dizem que a parceria deveria ter sido feita com eles, pois combinariam mais com os personagens.

Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Agüero confrontam Erling Haaland, que virou personagem de Clash of Clans

Ronaldo, três vezes premiado como o jogador do ano da FIFA e bicampeão da Bola de Ouro, disse: "Não acredito que colocaram Erling Haaland em Clash of Clans. Sou o Ronaldo Fenômeno! Ninguém destrói a zaga como o Ronaldo Fenômeno."

Ronaldinho Gaúcho, colega campeão da Copa do Mundo e detentor de uma Bola de Ouro, entrou na brincadeira dizendo: "Sei que já tem Mago em Clash of Clans, mas eu crio uma magia muito mais forte com a bola nos pés."

Já Sergio Agüero, uma lenda que deixou sua marca na Premier League e na seleção argentina, disse: "Tudo que eu faço, ele faz também, desde quebrar recordes até jogar videogames. E agora ele está dentro de um jogo? Dá um tempo!"

Os três dizem que eles deveriam ser as estrelas da nova campanha de Clash of Clans, que teve um aumento no número de downloads com o envolvimento do norueguês. Clash of Clans e Haaland lançaram recentemente a parceria com um trailer em estilo de filme e com direito a uma trilha sonora personalizada por Haaland.

Em resposta aos comentários, Erling Haaland disse: "Esses caras são lendas, e o meu clã está de portas abertas para eles."

Para conhecer o evento de Clash of Clans inspirado no Haaland, visite a App Store aqui.

Sobre a Supercell

A Supercell é uma empresa de jogos com sede em Helsinque, Finlândia, e escritórios em São Francisco, Seul e Xangai. Desde o seu surgimento em 2010, a empresa já lançou cinco jogos no mercado global: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale e Brawl Stars. A Supercell almeja criar jogos que engajem as pessoas e que fiquem para sempre em seus corações.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=wqKCOE-LmWY

FONTE Supercell