O Catar seleciona a arquiteta Frida Escobedo para projetar um novo complexo de sedes para o Ministério das Relações Exteriores

DOHA, Catar, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Estado do Catar anunciou hoje que está dedicando um local importante na orla de Doha a uma nova sede do Ministério das Relações Exteriores, que é conhecido mundialmente por seu papel de mediador. Criado para estabelecer uma presença cívica mais visível para o serviço diplomático do país e oferecer ao público acesso sem precedentes ao complexo do Ministério, o projeto transformará uma seção proeminente da icônica Corniche da cidade. Por meio de um concurso internacional convidado, a comissão para projetar a sede foi concedida à arquiteta Frida Escobedo, fundadora e diretora do Estúdio Frida Escobedo, na Cidade do México e em Nova York. Erguendo-se ao lado das águas da Baía de Doha, o complexo de 70.000 metros quadrados será uma combinação de novas construções e a reutilização adaptativa de uma amada estrutura histórica no local, situada em um ambiente abundantemente paisagístico.

O início do plano para criar o novo complexo visa tornar este edifício o primeiro grande a ser construído em décadas na área costeira que se curva para o norte a partir da sede do governo do Qatar, o Amiri Diwan. Para aumentar a visibilidade da missão de mediação, resolução de conflitos e diplomacia cultural do Ministério, o General Post Office de 1985 - conhecido por seus distintivos "pombais" modernistas - será assimilado ao complexo. Este importante edifício público será preservado e adaptado em parte como um espaço de programação pública associado ao papel do Ministério na diplomacia cultural.

Sua Excelência o Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani disse: "Sou grato a Sua Alteza o Emir pela sua visão para a nação. A nova sede do mofa que será construída representará um ícone para a diplomacia da nação e uma fonte de orgulho para o nosso povo, refletindo o papel global de liderança do Catar nas negociações diplomáticas e promovendo o diálogo e a cooperação internacional produtiva. Muito obrigado a S.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani por seu papel em garantir que esta nova casa para o Ministério apoie todas as nossas necessidades dentro de um extraordinário marco arquitetônico."

Sua Excelência Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, Presidente dos Qatar Museums, liderou a competição em seu papel como Presidente do Qatar Blueprint, uma iniciativa abrangente para orientar o desenvolvimento em todo o país em cooperação com entidades públicas e o setor privado. A criação da nova sede do Ministério incluirá um componente cultural público nos Correios Gerais reaproveitados. O projeto avança as metas do Qatar Blueprint para planejamento urbano e arquitetônico, preservação do patrimônio, iniciativas de reutilização adaptativa e excelência em design arquitetônico.

Sua Excelência Sheikha Al Mayassa disse: "Agradeço a Sua Alteza o Amir por elevar a posição e o papel global do Qatar. Agradeço também a Sua Excelência o Primeiro-Ministro e o Ministro das Relações Exteriores por seus esforços para elevar o papel do Catar como um ator proeminente e ativo na diplomacia internacional. Agradecemos sinceramente à Ashghal, Autoridade de Obras Públicas do Catar, por sua cooperação durante toda a competição. Felicito calorosamente Frida Escobedo, um grande talento internacional, por sua escolha para projetar a nova sede do Ministério. Seu design reforça nosso compromisso com a preservação do patrimônio por meio da sustentabilidade e da reutilização adaptativa, ao mesmo tempo em que oferece ao Catar sua próxima obra-prima arquitetônica."

O design em escala humana e centrado no pátio de Frida Escobedo prevê o novo complexo do Ministério das Relações Exteriores em Doha como uma composição rítmica de volumes que se constroem uns sobre os outros, criando um limiar entre a herança do Catar e seu futuro global. Com um terraço suave para o norte, a nova construção preservará as linhas de visão da icônica Estação Geral de Correios, incorporando elementos em sua fachada como parte de um esforço vital de reutilização adaptativa, ao mesmo tempo em que ancora visualmente o Ministério das Relações Exteriores à história do local. O exterior do edifício formará uma estrutura envolvente composta por pilares verticais que equilibram sombra, privacidade e transparência, e um interior convidativo contará com uma série de pátios verdes projetados para reflexão, reunião e arte. Este diálogo entre arquitetura e paisagem estender-se-á até aos Correios Gerais, cujo rés-do-chão será transformado num espaço expositivo que transita para um jardim coberto. Enraizado no investimento contínuo do país em diplomacia, arte e arquitetura, o projeto reafirma o papel do Catar como uma âncora cultural para Doha e uma porta simbólica para o mundo.

O Estúdio Frida Escobedo, com engenheiros da Buro Happold e paisagistas do Estúdio Zewde, foi selecionado de um grupo inicial de 40 equipes de arquitetura convidadas e uma lista restrita de sete. De acordo com a missão do Ministério, o processo de seleção foi totalmente internacional, com arquitetos de todos os continentes convidados a participar. A competição foi organizada e gerenciada por Malcolm Reading Consultants em nome do Ministério das Relações Exteriores e dos Museus do Catar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838744/Ministry_of_Foreign_Affairs_Water_View_Qatar.jpg

FONTE Office of the Prime Minister of Qatar