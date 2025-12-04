Katar wählt die Architektin Frida Escobedo für den Entwurf eines neuen Hauptsitzes für das Außenministerium aus

DOHA, Katar, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der Staat Katar gab heute bekannt, dass er einen wichtigen Standort an der Uferpromenade von Doha für einen neuen Hauptsitz des Außenministeriums einweiht, das weltweit für seine Vermittlerrolle bekannt ist. Das Projekt soll dem diplomatischen Dienst des Landes eine sichtbarere Präsenz verschaffen und der Öffentlichkeit einen noch nie dagewesenen Zugang zum Ministerienkomplex bieten. Es wird einen prominenten Abschnitt der berühmten Corniche der Stadt umgestalten. Im Rahmen eines eingeladenen internationalen Wettbewerbs wurde der Auftrag für die Gestaltung des Hauptsitzes an die Architektin Frida Escobedo, Gründerin und Leiterin des in Mexiko-Stadt und New York ansässigen Frida Escobedo Studio, vergeben. Der 70.000 Quadratmeter große Komplex, der sich an der Bucht von Doha erhebt, wird eine Kombination aus einem Neubau und der Wiederverwendung eines beliebten historischen Gebäudes an diesem Standort sein, eingebettet in eine üppig begrünte Umgebung.

Mit dem Beginn des Plans zur Errichtung des neuen Komplexes soll dieses Gebäude das erste große Gebäude sein, das seit Jahrzehnten in dem Küstengebiet errichtet wird, das sich vom Regierungssitz Katars, dem Amiri Diwan, nach Norden hin erstreckt. Um den Auftrag des Ministeriums zur Vermittlung, Konfliktlösung und Kulturdiplomatie sichtbarer zu machen, wird das Generalpostamt aus dem Jahr 1985 - bekannt für seine charakteristischen modernistischen „Schubladen" - in den Komplex integriert. Dieses wichtige öffentliche Gebäude wird erhalten und zum Teil als Raum für öffentliche Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Rolle des Ministeriums in der Kulturdiplomatie umgestaltet.

Seine Exzellenz der Premierminister und Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani sagte: „Ich bin Seiner Hoheit dem Amir für seine Vision für die Nation dankbar. Das neue Hauptquartier des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten (MOFA) wird ein Symbol für die Diplomatie des Landes und eine Quelle des Stolzes für unser Volk sein, da es die führende Rolle Katars bei diplomatischen Verhandlungen und bei der Förderung eines produktiven internationalen Dialogs und der Zusammenarbeit widerspiegelt. Vielen Dank an S.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani für ihre Rolle bei der Sicherstellung, dass dieses neue Haus für das Ministerium alle unsere Bedürfnisse in einem außergewöhnlichen architektonischen Wahrzeichen erfüllen wird".

Ihre Exzellenz Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, Vorsitzende der Museen von Katar, leitete den Wettbewerb in ihrer Funktion als Vorsitzende des Qatar Blueprint, einer umfassenden Initiative, die die Entwicklung des Landes in Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen und dem privaten Sektor lenken soll. Der neue Hauptsitz des Ministeriums wird eine öffentliche kulturelle Komponente in dem umgenutzten Generalpostamt enthalten. Das Projekt fördert die Ziele von Qatar Blueprint in den Bereichen Stadt- und Architekturplanung, Denkmalschutz, Wiederverwendungsinitiativen und hervorragende architektonische Gestaltung.

Ihre Exzellenz Sheikha Al Mayassa sagte: „Ich danke Seiner Hoheit dem Amir dafür, dass er die Position und die Rolle Katars in der Welt verbessert hat. Ich danke auch Seiner Exzellenz dem Premierminister und Außenminister für seine Bemühungen, Katars Rolle als prominenter und aktiver Akteur in der internationalen Diplomatie zu stärken. Ein großer Dank geht an Ashghal, die katarische Behörde für öffentliche Arbeiten, für die gute Zusammenarbeit während des gesamten Wettbewerbs. Ich beglückwünsche Frida Escobedo, ein großes internationales Talent, zu ihrer Wahl, den neuen Sitz des Ministeriums zu entwerfen. Ihr Entwurf fördert unser Engagement für die Erhaltung des kulturellen Erbes durch Nachhaltigkeit und adaptive Wiederverwendung und gibt Katar sein nächstes architektonisches Meisterwerk."

Der Entwurf von Frida Escobedo sieht den neuen Komplex des Außenministeriums in Doha als eine rhythmische Komposition von aufeinander aufbauenden Volumen vor, die eine Schwelle zwischen dem Erbe Katars und seiner globalen Zukunft bilden. Das neue Gebäude, das sich sanft terrassenförmig nach Norden erstreckt, wird die Sicht auf das ikonische Allgemeine Postamt bewahren, indem es Elemente in die Fassade integriert und das Außenministerium visuell mit der Geschichte des Standorts verbindet. Das Äußere des Gebäudes wird eine umhüllende Struktur bilden, die aus vertikalen Säulen besteht, die ein Gleichgewicht zwischen Schatten, Privatsphäre und Transparenz herstellen, während das Innere des Gebäudes mit einer Reihe von begrünten Innenhöfen zum Nachdenken, Zusammenkommen und für Kunst einlädt. Dieser Dialog zwischen Architektur und Landschaft wird sich auch auf das Allgemeine Postamt erstrecken, dessen Erdgeschoss in einen Ausstellungsraum umgewandelt wird, der in einen überdachten Garten übergeht. Das Projekt ist Teil der kontinuierlichen Investitionen des Landes in Diplomatie, Kunst und Architektur und unterstreicht die Rolle Katars als kultureller Anker für Doha und als symbolisches Tor zur Welt.

Das Studio Frida Escobedo mit den Ingenieuren von Buro Happold und den Landschaftsarchitekten von Studio Zewde wurde aus einer ersten Gruppe von 40 eingeladenen Architektenteams und einer Auswahlliste von sieben ausgewählt. Im Einklang mit dem Auftrag des Ministeriums war das Auswahlverfahren vollständig international, da Architekten aus allen Kontinenten zur Teilnahme eingeladen wurden. Der Wettbewerb wurde von Malcolm Reading Consultants im Auftrag des Außenministeriums und der Museen von Katar organisiert und geleitet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838651/Ministry_of_Foreign_Affairs_Water_View_Qatar.jpg