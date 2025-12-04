Qatar elige a Frida Escobedo para diseñar el nuevo complejo de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores

-Qatar elige a la arquitecta Frida Escobedo para diseñar el nuevo complejo de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores

DOHA, Qatar, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Estado de Catar anunció hoy la dedicación de un sitio clave en el paseo marítimo de Doha para la nueva sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, reconocido mundialmente por su función de mediación. Creado para establecer una presencia cívica más visible para el servicio diplomático de la nación y ofrecer al público un acceso sin precedentes al complejo del Ministerio, el proyecto transformará una sección destacada de la icónica Corniche de la ciudad. Mediante un concurso internacional por invitación, el diseño de la sede se adjudicó a la arquitecta Frida Escobedo, fundadora y directora del estudio Frida Escobedo, con sede en la Ciudad de México y Nueva York. El complejo, de 70.000 metros cuadrados (750.000 pies cuadrados), se alza junto a las aguas de la bahía de Doha y combinará la nueva construcción con la reutilización adaptativa de una apreciada estructura histórica del lugar, en un entorno con un exuberante paisaje.

El plan para crear el nuevo complejo busca convertir este edificio en el primero de gran envergadura que se construye en décadas en la zona costera que se extiende hacia el norte desde la sede del gobierno de Qatar, el Amiri Diwan. Para visibilizar la misión del Ministerio de mediación, resolución de conflictos y diplomacia cultural, la Oficina General de Correos, construida en 1985 y conocida por sus distintivos casilleros modernistas, se integrará en el complejo. Este importante edificio público se conservará y se adaptará parcialmente como espacio para la programación pública relacionada con la función del Ministerio en la diplomacia cultural.

Su Excelencia el Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, el Jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, declaró: "Agradezco a Su Alteza el Emir su visión para la nación. La nueva sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se construirá, representará un icono para la diplomacia nacional y un motivo de orgullo para nuestro pueblo, al reflejar el liderazgo global de Qatar en las negociaciones diplomáticas y fomentar el diálogo y la cooperación internacionales fructíferos. Agradezco enormemente a Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani por su labor para garantizar que esta nueva sede del Ministerio satisfaga todas nuestras necesidades en un extraordinario monumento arquitectónico."

Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, Presidenta de los Museos de Qatar, lideró el concurso en su calidad de Presidenta del Plan Qatar, una iniciativa integral para impulsar el desarrollo nacional en colaboración con entidades públicas y el sector privado. La creación de la nueva sede del Ministerio incluirá un componente cultural público en la reutilizada Oficina General de Correos. El proyecto impulsa los objetivos del Plan Qatar en materia de planificación urbana y arquitectónica, preservación del patrimonio, iniciativas de reutilización adaptativa y excelencia en el diseño arquitectónico.

Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa declaró: "Agradezco a Su Alteza el Emir por elevar la posición y el papel global de Qatar. También agradezco a Su Excelencia el Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores sus esfuerzos para elevar el papel de Qatar como actor destacado y activo en la diplomacia internacional. Mi sincero agradecimiento a Ashghal, la Autoridad de Obras Públicas de Qatar, por su cooperación durante el concurso. Felicito efusivamente a Frida Escobedo, un gran talento internacional, por su selección para diseñar la nueva sede del Ministerio. Su diseño refuerza nuestro compromiso con la preservación del patrimonio a través de la sostenibilidad y la reutilización adaptativa, a la vez que le otorga a Qatar su próxima obra maestra arquitectónica".

El diseño de Frida Escobedo, a escala humana y centrado en los patios, concibe el nuevo complejo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Doha como una composición rítmica de volúmenes que se complementan, creando un umbral entre el patrimonio de Qatar y su futuro global. Con una suave inclinación hacia el norte, la nueva construcción preservará las líneas visuales de la icónica Oficina General de Correos, incorporando elementos en su fachada como parte de un importante esfuerzo de reutilización adaptativa, a la vez que ancla visualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores a la historia del lugar. El exterior del edificio formará una estructura envolvente compuesta por pilares verticales que equilibran la sombra, la privacidad y la transparencia, y un interior acogedor contará con una serie de patios verdes diseñados para la reflexión, la reunión y el arte. Este diálogo entre arquitectura y paisaje se extenderá a la Oficina General de Correos, cuya planta baja se transformará en un espacio expositivo que se transforma en un jardín cubierto. Inspirado en la continua inversión del país en diplomacia, arte y arquitectura, el proyecto reafirma el papel de Qatar como referente cultural para Doha y puerta de entrada simbólica al mundo.

Frida Escobedo Studio, con los ingenieros de Buro Happold y los paisajistas de Studio Zewde, fue seleccionado entre un grupo inicial de 40 equipos de arquitectura invitados y una lista de siete finalistas. En consonancia con la misión del Ministerio, el proceso de selección fue completamente internacional, invitando a participar a arquitectos de todos los continentes. El concurso fue organizado y gestionado por Malcolm Reading Consultants en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y Museos de Qatar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838651/Ministry_of_Foreign_Affairs_Water_View_Qatar.jpg