Le Qatar choisit l'architecte Frida Escobedo pour concevoir un nouveau complexe pour le ministère des affaires étrangères

DOHA, Qatar, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'État du Qatar a annoncé aujourd'hui qu'il consacrait un site clé du front de mer de Doha à un nouveau siège pour le ministère des Affaires étrangères, qui est connu dans le monde entier pour son rôle de médiateur. Conçu pour donner plus de visibilité au service diplomatique de la nation et offrir au public un accès sans précédent au complexe ministériel, le projet transformera une partie importante de la Corniche, emblématique de la ville. À l'issue d'un concours international sur invitation, la conception du siège a été confiée à l'architecte Frida Escobedo, fondatrice et directrice du studio Frida Escobedo, basé à Mexico et à New York. S'élevant au bord des eaux de la baie de Doha, le complexe de 70 000 mètres carrés (750 000 pieds carrés) sera une combinaison de nouvelles constructions et de réutilisation adaptative d'une structure historique bien-aimée sur le site, dans un environnement abondamment paysagé.

Le lancement du plan de création du nouveau complexe vise à faire de ce bâtiment le premier grand édifice construit depuis des décennies dans la zone côtière qui s'incurve vers le nord depuis le siège du gouvernement du Qatar, l'Amiri Diwan. Afin d'accroître la visibilité de la mission de médiation, de résolution des conflits et de diplomatie culturelle du ministère, le bureau de poste général de 1985, connu pour ses « pigeonniers » modernistes, sera intégré au complexe. Ce grand bâtiment public sera préservé et adapté en partie comme un espace pour la programmation publique associée au rôle du ministère dans la diplomatie culturelle.

Son Excellence le Premier ministre et ministre des affaires étrangères Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani a déclaré : « Je suis reconnaissant à Son Altesse l'Émir pour sa vision de la nation. Le nouveau siège du ministère des affaires étrangères qui sera construit représentera une icône pour la diplomatie de la nation et une source de fierté pour notre peuple en reflétant le rôle mondial de premier plan joué par le Qatar dans les négociations diplomatiques et en encourageant un dialogue et une coopération internationaux productifs. Un grand merci à H.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani pour le rôle qu'elle a joué en veillant à ce que le nouveau siège du ministère réponde à tous nos besoins dans un cadre architectural extraordinaire ».

Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, présidente des musées du Qatar, a dirigé le concours en sa qualité de présidente de Qatar Blueprint, une initiative globale visant à orienter le développement dans l'ensemble du pays en coopération avec les entités publiques et le secteur privé. La création du nouveau siège du ministère comprendra une composante culturelle publique dans le bureau de poste général réaffecté. Le projet fait progresser les objectifs de Qatar Blueprint en matière de planification urbaine et architecturale, de préservation du patrimoine, d'initiatives de réutilisation adaptative et d'excellence en matière de conception architecturale.

Son Excellence Sheikha Al Mayassa a déclaré : « Je remercie Son Altesse l'Émir d'avoir élevé la position et le rôle du Qatar au niveau mondial. Je remercie également Son Excellence le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères pour ses efforts visant à renforcer le rôle du Qatar en tant qu'acteur important et actif de la diplomatie internationale. Nous remercions sincèrement Ashghal, l'autorité des travaux publics du Qatar, pour sa coopération tout au long de la compétition. Je félicite chaleureusement Frida Escobedo, grand talent international, d'avoir été choisie pour dessiner le nouveau siège du ministère. Sa conception renforce notre engagement en faveur de la préservation du patrimoine par le biais de la durabilité et de la réutilisation adaptative, tout en offrant au Qatar son prochain chef-d'œuvre architectural ».

La conception de Frida Escobedo, à taille humaine et centrée sur la cour, envisage le nouveau complexe du ministère des affaires étrangères à Doha comme une composition rythmique de volumes qui s'appuient les uns sur les autres, créant un seuil entre l'héritage du Qatar et son avenir mondial. S'élevant doucement en terrasses vers le nord, la nouvelle construction préservera la vue sur l'emblématique bureau de poste général, en incorporant des éléments à sa façade dans le cadre d'une tentative vitale de réutilisation, tout en ancrant visuellement le ministère des Affaires étrangères dans l'histoire du site. L'extérieur du bâtiment formera une structure enveloppante composée de piliers verticaux qui équilibreront l'ombre, l'intimité et la transparence, et un intérieur accueillant comprendra une série de patios verts conçus pour la réflexion, le rassemblement et l'art. Ce dialogue entre l'architecture et le paysage s'étendra au bureau de poste général, dont le rez-de-chaussée sera transformé en un espace d'exposition qui se transformera en un jardin couvert. Enraciné dans l'investissement continu de la nation dans la diplomatie, l'art et l'architecture, le projet réaffirme le rôle du Qatar à la fois comme point d'ancrage culturel pour Doha et comme porte symbolique vers le monde.

Frida Escobedo Studio, avec les ingénieurs de Buro Happold et les paysagistes de Studio Zewde, a été sélectionné parmi un groupe initial de 40 équipes d'architectes invitées et une liste restreinte de sept équipes. Conformément à la mission du ministère, le processus de sélection était entièrement international, des architectes de tous les continents ayant été invités à participer. Le concours a été organisé et géré par Malcolm Reading Consultants au nom du ministère des affaires étrangères et des musées du Qatar.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838651/Ministry_of_Foreign_Affairs_Water_View_Qatar.jpg