Qatar selecciona a la arquitecta Frida Escobedo para diseñar un nuevo complejo de oficinas centrales para el Ministerio de Asuntos Exteriores

DOHA, Qatar, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Estado de Qatar anunció hoy que dedicará un sitio clave en la costa de Doha a una nueva sede para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es conocido a nivel mundial por su papel de mediador. Creado para establecer una presencia cívica más visible para el servicio diplomático de la nación y ofrecer al público un acceso sin precedentes al complejo del Ministerio, el proyecto transformará una sección prominente de la icónica Corniche de la ciudad. A través de un concurso internacional invitado, la comisión para diseñar la sede ha sido otorgada a la arquitecta Frida Escobedo, fundadora y directora del Estudio Frida Escobedo con sede en la Ciudad de México y Nueva York. Alzándose junto a las aguas de la bahía de Doha, el complejo de 70.000 metros cuadrados (750.000 pies cuadrados) será una combinación de nueva construcción y la reutilización adaptativa de una querida estructura histórica en el sitio, ubicado en un entorno abundantemente ajardinado.

El inicio del plan para crear el nuevo complejo tiene como objetivo hacer de este edificio el primero importante que se construirá en décadas en la zona costera que se curva hacia el norte desde la sede del gobierno de Qatar, el Amiri Diwan. Para mejorar la visibilidad de la misión de mediación, resolución de conflictos y diplomacia cultural del Ministerio, la Oficina General de Correos de 1985, conocida por sus distintivos 'casilleros' modernistas, se asimilará al complejo. Este importante edificio público se preservará y adaptará en parte como un espacio para la programación pública asociada con el papel del Ministerio en la diplomacia cultural.

Su Excelencia el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, dijo: "Estoy agradecido con su alteza el emir por su visión de la nación. La nueva sede del mofa que se construirá representará un ícono para la diplomacia de la nación y una fuente de orgullo para nuestro pueblo al reflejar el papel líder mundial de Qatar en las negociaciones diplomáticas y fomentar un diálogo y una cooperación internacional productivos. Muchas gracias a S.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani por su papel para garantizar que este nuevo hogar para el Ministerio satisfaga todas nuestras necesidades dentro de un hito arquitectónico extraordinario ".

Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, Presidenta de Qatar Museums, dirigió la competencia en su papel de Presidenta de Qatar Blueprint, una iniciativa integral para guiar el desarrollo en todo el país en cooperación con entidades públicas y el sector privado. La creación de la nueva sede del Ministerio incluirá un componente cultural público en la Oficina General de Correos reutilizada. El proyecto promueve los objetivos de Qatar Blueprint para la planificación urbana y arquitectónica, la preservación del patrimonio, las iniciativas de reutilización adaptativa y la excelencia en el diseño arquitectónico.

Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa dijo: "Agradezco a Su Alteza el Emir por elevar la posición y el papel global de Qatar. También agradezco a Su Excelencia el Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores por sus esfuerzos para elevar el papel de Qatar como un actor destacado y activo en la diplomacia internacional. Un sincero agradecimiento a Ashghal, la Autoridad de Obras Públicas de Qatar, por su cooperación durante todo el concurso. Felicito calurosamente a Frida Escobedo, un gran talento internacional, por su selección para diseñar la nueva sede del Ministerio. Su diseño fomenta nuestro compromiso con la preservación del patrimonio a través de la sostenibilidad y la reutilización adaptativa, al tiempo que le da a Qatar su próxima obra maestra arquitectónica ".

El diseño a escala humana y centrado en el patio de Frida Escobedo concibe el nuevo complejo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Doha como una composición rítmica de volúmenes que se construyen unos sobre otros, creando un umbral entre el patrimonio de Qatar y su futuro global. Con terrazas suaves hacia el norte, la nueva construcción preservará las líneas de visión de la icónica Oficina General de Correos, incorporando elementos en su fachada como parte de un esfuerzo vital de reutilización adaptativa, al tiempo que anclará visualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores a la historia del sitio. El exterior del edificio formará una estructura envolvente compuesta por pilares verticales que equilibran la sombra, la privacidad y la transparencia, y un acogedor interior contará con una serie de patios verdes diseñados para la reflexión, la reunión y el arte. Este diálogo entre arquitectura y paisaje se extenderá a la Oficina General de Correos, cuya planta baja se transformará en un espacio expositivo que se transforma en un jardín cubierto. Arraigado en la continua inversión de la nación en diplomacia, arte y arquitectura, el proyecto reafirma el papel de Qatar como un ancla cultural para Doha y una puerta de entrada simbólica al mundo.

Frida Escobedo Studio, con ingenieros de Buro Happold y paisajistas de Studio Zewde, fue seleccionada de un grupo inicial de 40 equipos de arquitectura invitados y una lista de siete. En consonancia con la misión del Ministerio, el proceso de selección fue totalmente internacional, con arquitectos de todos los continentes invitados a participar. El concurso fue organizado y gestionado por Malcolm Reading Consultants en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y Museos de Qatar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838745/Ministry_of_Foreign_Affairs_Water_View_Qatar.jpg

FUENTE Office of the Prime Minister of Qatar