O CEO Fundador da TriNetX anuncia planos para deixar o cargo

Após 11 anos, Gadi Lachman conclui sua função operacional e permanece no Conselho da TriNetX

CAMBRIDGE, Massachusetts, 10 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A TriNetX, maior fonte global de dados do mundo real, anunciou hoje que Gadi Lachman, Fundador, Presidente e CEO da empresa, deixará seu cargo operacional em 31 de março de 2025. Gadi fundou a TriNetX em 2014 e atuou como Presidente e CEO nos 11 anos subsequentes. Gadi continuará a atuar no Conselho de Administração da TriNetX e será Consultor da Carlyle, principal investidora da TriNetX.

"Tem sido uma honra construir a TriNetX e fazer parte de uma equipe tão excepcional. Quero agradecer aos funcionários, clientes e acionistas da TriNetX pelo apoio que me deram. Com o talento e a paixão de nosso time, estou imensamente confiante na continuidade do sucesso da TriNetX", disse Lachman. "Juntos, construímos a maior plataforma global de pesquisa clínica, com dados de mais de 25 países e dezenas de milhões de consultas por mês. Nossas soluções estão levando a pesquisa clínica a um nível totalmente diferente e salvando vidas em grande escala, em todas as áreas terapêuticas."

Durante o período de transição, Jeff Margolis, atual Diretor da TriNetX, atuará como Presidente Executivo para garantir a continuidade da liderança e governança enquanto a busca por um novo CEO é realizada.

Margolis disse: "Tive o privilégio distinto de servir no Conselho ao lado de Gadi e fazer parceria com ele por 11 anos. Em nome do Conselho, agradecemos a Gadi por moldar e liderar a TriNetX para se tornar o principal ecossistema mundial de dados e evidências do mundo real que atende às ciências da vida e ao setor de saúde em geral. Estou ansioso para trabalhar com ele e os demais integrantes do Conselho nos próximos meses para executar uma transição bem-sucedida de liderança."

Joe Bress, Sócio e Codiretor Global de Saúde da Carlyle, principal investidora da TriNetX, acrescentou: "Estamos entusiasmados com a parceria com Gadi desde o nosso investimento inicial na TriNetX, há mais de quatro anos. Graças à sua liderança disciplinada, a TriNetX é uma das poucas empresas que sustentou a lucratividade mesmo durante períodos de alto crescimento. Gadi levou a empresa a um estágio promissor, abrindo o caminho para que um novo líder conduza o negócio ao próximo capítulo de crescimento e sucesso."

Durante essa transição de liderança, a TriNetX continua firme em sua missão de promover a saúde global graças ao poder dos dados do mundo real. O Conselho, a equipe de liderança e os funcionários estão unidos em seu compromisso de promover a inovação contínua e entregar sucesso para clientes e parceiros, sempre aproveitando o legado excepcional de Gadi.

A TriNetX é uma rede global de organizações de saúde e empresas de ciências da vida dedicadas ao avanço da pesquisa do mundo real e à aceleração do desenvolvimento de novas terapias. Por meio de sua plataforma de autoatendimento, em conformidade com HIPAA, GDPR e LGPD, que oferece conjuntos de dados de registros eletrônicos de saúde desidentificados e anônimos, e parcerias de consultoria, a TriNetX capacita sua comunidade global a aprimorar o design de protocolos de ensaios clínicos, simplificar operações de ensaios, refinar sinais de segurança e enriquecer a geração de evidências do mundo real. Para mais informações, visite a TriNetX em www.trinetx.com ou siga a TriNetX no LinkedIn.

