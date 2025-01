Le fondateur et CEO de TriNetX annonce son intention de se retirer

Après 11 ans de service, Gadi Lachman met fin à ses fonctions opérationnelles et reste au conseil d'administration de TriNetX

CAMBRIDGE, Massachusetts, 10 janvier 2025 /PRNewswire/ -- TriNetX, la plus grande source mondiale de données du monde réel, annonce aujourd'hui que Gadi Lachman, fondateur, président et CEO de la société, quittera ses fonctions le 31 mars 2025. Gadi a fondé TriNetX en 2014 et en a été le président et CEO au cours des 11 années qui ont suivi. Gadi continuera à siéger au conseil d'administration de TriNetX et sera conseiller auprès de Carlyle, l'investisseur majoritaire de TriNetX.

« Ce fut un honneur de construire TriNetX et de faire partie d'une équipe aussi remarquable. Je tiens à remercier les employés, les clients et les actionnaires de TriNetX pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Grâce au talent et à la passion de nos collaborateurs, je suis extrêmement confiant dans le succès pérenne de TriNetX », déclare Lachman. « Ensemble, nous avons construit la plus grande plateforme mondiale pour la recherche clinique, avec des données provenant de plus de 25 pays et des dizaines de millions de requêtes par mois. Nos solutions portent la recherche clinique à un tout autre niveau et sauvent des vies à grande échelle, dans tous les domaines thérapeutiques ».

Pendant la période de transition, Jeff Margolis, actuel directeur de TriNetX, occupera le poste de président exécutif afin d'assurer la continuité de la direction et de la gouvernance pendant la recherche du prochain CEO.

Margolis déclare : « J'ai eu l'immense privilège de siéger au conseil d'administration aux côtés de Gadi et de travailler en partenariat avec lui pendant 11 ans. Au nom du conseil d'administration, nous remercions Gadi d'avoir façonné et dirigé TriNetX pour en faire le premier écosystème mondial de données et de preuves concrètes au service des sciences de la vie et de l'industrie des soins de santé au sens large. Je me réjouis de travailler avec lui et le reste du conseil d'administration au cours des prochains mois afin de mener à bien la transition de la direction.

Joe Bress, associé et co-responsable mondial des soins de santé pour Carlyle, l'investisseur principal de TriNetX, ajoute : « Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Gadi depuis notre investissement initial dans TriNetX il y a plus de quatre ans. Grâce à son leadership discipliné, TriNetX est l'une des rares entreprises à avoir maintenu sa rentabilité même pendant les périodes de forte croissance. Gadi a fait progresser l'entreprise jusqu'à un niveau passionnant, passant le relais à un nouveau dirigeant qui fera entrer l'entreprise dans son prochain chapitre de croissance et de succès ».

Durant cette transition, TriNetX restera fidèle à sa mission, qui est de promouvoir les soins de santé dans le monde grâce à la puissance des données du monde réel. Le conseil d'administration, l'équipe de direction et les employés sont unis dans leur engagement à poursuivre l'innovation et à assurer la réussite des clients et des partenaires, tout en s'appuyant sur l'héritage exceptionnel de Gadi.

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est un réseau mondial d'organismes de santé et d'entreprises du secteur des sciences de la vie qui se consacrent à l'avancement de la recherche dans le monde réel et à l'accélération du développement de nouvelles thérapies. Grâce à sa plateforme en libre-service, conforme aux normes HIPAA, GDPR et LGPD, d'ensembles de données de dossiers médicaux électroniques fédérés, dépersonnalisés et anonymes, et à ses partenariats de conseil, TriNetX permet à sa communauté mondiale d'améliorer la conception des protocoles d'essais cliniques, de rationaliser les opérations d'essais, d'affiner les signaux de sécurité et d'enrichir la production de preuves de monde réel. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de TriNetX www.trinetx.com ou suivre TriNetX sur LinkedIn.

Contact avec les médias

TriNetX

Michelle Fleming, Chief Marketing Officer

Email : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542641/TriNetX_Logo.jpg