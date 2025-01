Der Gründungs-CEO von TriNetX kündigt seinen Rücktritt an

Nach 11 Jahren beendet Gadi Lachman seine operative Tätigkeit und bleibt im Vorstand von TriNetX

CAMBRIDGE, Mass., 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- TriNetX, die größte globale Quelle für reale Daten, gab heute bekannt, dass Gadi Lachman, der Gründer, President und CEO des Unternehmens, am 31. März 2025 von seiner operativen Funktion zurücktreten wird. Gadi gründete TriNetX im Jahr 2014 und war in den folgenden 11 Jahren als President und CEO tätig. Gadi wird weiterhin dem Vorstand von TriNetX angehören und als Berater von Carlyle, dem Mehrheitsinvestor von TriNetX, tätig sein.

„Es war mir eine Ehre, TriNetX aufzubauen und Teil eines so herausragenden Teams zu sein. Ich möchte mich bei den Mitarbeitern, Kunden und Aktionären von TriNetX für die Unterstützung bedanken, die sie mir entgegengebracht haben. Mit dem Talent und der Leidenschaft unserer Mitarbeiter bin ich sehr zuversichtlich, dass TriNetX weiterhin erfolgreich sein wird", sagte Lachman. „Gemeinsam haben wir die größte globale Plattform für klinische Forschung aufgebaut, mit Daten aus über 25 Ländern und mehreren zehn Millionen Abfragen pro Monat. Unsere Lösungen heben die klinische Forschung auf eine ganz neue Ebene und retten in großem Umfang Leben, und zwar in allen therapeutischen Bereichen."

Während der Übergangsphase wird Jeff Margolis, derzeitiger TriNetX-Direktor, als Executive Chairman fungieren, um die Kontinuität in der Führung und Verwaltung sicherzustellen, während ein CEO gesucht wird.

Margolis sagte: „Ich hatte das große Privileg, an der Seite von Gadi im Vorstand zu dienen und 11 Jahre lang mit ihm zusammenzuarbeiten. Im Namen des Vorstands danken wir Gadi dafür, dass er TriNetX zum weltweit führenden Ökosystem für reale Daten und reale Nachweise für die Biowissenschaften und die Gesundheitsbranche im weiteren Sinne geformt und geleitet hat. Ich freue mich darauf, in den nächsten Monaten mit ihm und dem übrigen Verwaltungsrat zusammenzuarbeiten, um einen erfolgreichen Führungswechsel zu vollziehen.

Joe Bress, Partner und Global Co-Head of Healthcare bei Carlyle, dem Hauptinvestor von TriNetX, fügte hinzu: „Wir sind begeistert, seit unserer ersten Investition in TriNetX vor über vier Jahren mit Gadi zusammenzuarbeiten. Dank seiner disziplinierten Führung ist TriNetX eines der wenigen Unternehmen, das auch in Zeiten hohen Wachstums seine Rentabilität aufrechterhalten hat. Gadi hat das Unternehmen zu einem spannenden Punkt aufgebaut und den Weg für eine neue Führungspersönlichkeit geebnet, die das Unternehmen in das nächste Kapitel des Wachstums und Erfolgs führen wird."

Trotz dieses Führungswechsels bleibt TriNetX seiner Mission treu, die globale Gesundheitsversorgung durch die Macht der realen Daten voranzubringen. Der Vorstand, das Führungsteam und die Mitarbeiter sind sich einig in ihrem Bestreben, die Innovation voranzutreiben und den Erfolg für Kunden und Partner zu sichern, während sie gleichzeitig auf Gadis außergewöhnlichem Erbe aufbauen.

