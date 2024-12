O dia de abertura do International MICE Summit (IMS) proporciona transformação, 19 anúncios para impulsionar o crescimento da indústria de eventos no Reino

Três das maiores Organizações de Exposições Profissionais (PEOs) do mundo anunciaram aberturas de escritórios e operações na Arábia Saudita, com 12 novos lançamentos de eventos a partir de 2025

Os anúncios encabeçaram o dia de abertura da Cúpula Internacional MICE, que está convocando 1.000 líderes de eventos globais de mais de 70 países para moldar o futuro do setor

RIAD, Arábia Saudita, 15 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A primeira Cúpula Internacional MICE (IMS24) proporcionou uma mudança transformadora para a indústria de Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições (MICE), com 19 anúncios cruciais em um dia de abertura repleto de ação, trazendo novas exposições importantes para a Arábia Saudita.

His Excellency Fahd AlRasheed, Chairman of the Board of Directors, Saudi Conventions and Exhibitions General Authority during the opening day of the International MICE Summit.

Empresas de eventos globais multibilionárias e multimilionárias, como RX Global, Messe Munich e Clarion, anunciaram novas aberturas de escritórios na Arábia Saudita, para apoiar os significativos planos de crescimento de eventos do Reino na próxima década.

Foram anunciados doze novos lançamentos de eventos importantes para trazer eventos como Money20/20 (Informa/Tahaluf), Fibo (RX Global), World Refining Technology Congress; Advanced Therapies Week; Fire Department and Emergency Services Conference (Clarion), FSB Sports Show and International Hardware Show (Koelnmesse/DMG), HOST (Fiera Milano), ArabLab (Terrapin), Saudi Muscle Show (Italian Exhibition Group) e World Industrial Materials and World Advanced Packaging, Printing & Plastics (KAOUN) para a Arábia Saudita.

"O primeiro dia da Cúpula Internacional MICE foi um tremendo sucesso, com três dos 10 principais organizadores globais de eventos profissionais abrindo escritórios na Arábia Saudita, 12 novos lançamentos de eventos e vários acordos assinados para impulsionar o progresso do setor, reforçando o status da Arábia Saudita como o centro MICE mais empolgante do mundo", disse Sua Excelência Fahd Al Rasheed, presidente do anfitrião da Cúpula, a Autoridade Geral de Convenções e Exposições da Arábia Saudita (SCEGA).

"Além disso, esses anúncios ressaltam a importância da indústria de eventos e exposições como um catalisador para a transformação, conectando as pessoas a oportunidades alinhadas às metas da Visão 2030. O IMS24 está impulsionando oportunidades de investimento e novas parcerias em todos os setores da economia ", acrescentou HE Al Rasheed.

Além dos lançamentos de escritórios e eventos, quatro MOUs foram assinados com o Ministério de Recursos Humanos e Desenvolvimento Social, a Autoridade de Turismo da Arábia Saudita, o Fundo de Investimento em Eventos e o Centro Nacional de Eventos.

Os palestrantes do primeiro dia incluíram HE Ahmed Al-Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, e ex-primeiros-ministros e ministros do Reino Unido, Itália, Bulgária e Grécia, líderes da Associação Global da Indústria de Exposições e da Associação Internacional de Congressos e Convenções, o Conselho Global de Turismo Sustentável e executivos da Informa, RX Global, Messe Munique, Clarion Events e Messe Desseldorf, e Richard Attias & Associates.

O IMS24 continua na segunda-feira, com foco em catalisar o investimento no setor de MICE, criando os locais de eventos do futuro, abordando questões globais de sustentabilidade na indústria de MICE. A IMS24 atraiu mais de 1.000 líderes globais da indústria de MICE de mais de 70 países para Riade.

Sobre a Autoridade Geral de Conferências e Exposições da Arábia Saudita (SCEGA)

A Autoridade Geral de Convenções e Exposições da Arábia Saudita (SCEGA) é o órgão oficial que supervisiona o desenvolvimento e a regulamentação do setor de exposições e convenções da Arábia Saudita. Estabelecida por Decreto Real em 2018, a SCEGA visa fortalecer o impacto econômico do setor, definindo políticas estratégicas, emitindo licenças, promovendo a Arábia Saudita como um dos principais destinos MICE e promovendo o investimento de acordo com os padrões globais. Através da colaboração com as partes interessadas nacionais e internacionais, a SCEGA trabalha para melhorar o crescimento do setor, apoiar o desenvolvimento de talentos e criar oportunidades para mostrar a identidade única do Reino no cenário mundial.

