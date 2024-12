El día de apertura de la Cumbre Internacional MICE (IMS) ofrece transformación, 19 anuncios para impulsar el crecimiento de la industria de eventos en el Reino

Tres de las principales Organizaciones de Exposiciones Profesionales (peo) del mundo han anunciado la apertura de oficinas y operaciones en Arabia Saudita, con 12 nuevos lanzamientos de eventos que comenzarán en 2025

Los anuncios han encabezado el día de apertura de la Cumbre Internacional MICE, que está convocando a 1.000 líderes de eventos mundiales de más de 70 países para dar forma al futuro de la industria

RIAD, Arabia Saudita, 15 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- La inauguración de la Cumbre Internacional MICE (IMS24, por sus siglas en inglés) ha supuesto un cambio transformador para la industria de las Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones (MICE, por sus siglas en inglés), con 19 anuncios cruciales en un día de apertura lleno de acción, trayendo nuevas exposiciones líderes a Arabia Saudita.

His Excellency Fahd AlRasheed, Chairman of the Board of Directors, Saudi Conventions and Exhibitions General Authority during the opening day of the International MICE Summit.

Empresas de eventos globales multimillonarias y multimillonarias como RX Global, Messe Munich y Clarion anunciaron nuevas aperturas de oficinas en Arabia Saudita, para apoyar los importantes planes de crecimiento de eventos del Reino durante la próxima década.

Se anunciaron doce nuevos lanzamientos de eventos principales para llevar a Arabia Saudita eventos como Money20/20 (Informa/Tahaluf), FIBO (RX Global), World Refining Technology Congress; Advanced Therapies Week; Fire Department and Emergency Services Conference (Clarion), FSB Sports Show and International Hardware Show (Koelnmesse/DMG), HOST (Fiera Milano), ArabLab (Terrapin), Saudi Muscle Show (Italian Exhibition Group) y World Industrial Materials and World Advanced Packaging, Printing & Plastics (KAOUN).

"El primer día de la Cumbre Internacional MICE ha sido un gran éxito con la apertura de oficinas en Arabia Saudita de tres de los 10 principales organizadores profesionales de eventos a nivel mundial, 12 nuevos lanzamientos de eventos y múltiples acuerdos firmados para impulsar el progreso de la industria, reforzando el estatus de Arabia Saudita como el centro MICE más emocionante a nivel mundial", dijo Su Excelencia Fahd Al Rasheed, Presidente de la Autoridad General de Convenciones y Exposiciones de Arabia Saudita (SCEGA), anfitriona de la Cumbre.

"Además, estos anuncios subrayan la importancia de la industria de eventos y exposiciones como catalizador de la transformación, conectando a las personas con oportunidades en línea con los objetivos de Vision 2030. IMS24 está impulsando oportunidades de inversión y nuevas asociaciones en todos los sectores de la economía ", agregó HE Al Rasheed.

Además de los lanzamientos de oficinas y eventos, se firmaron cuatro memorandos de entendimiento con el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social, la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita, el Fondo de Inversión en Eventos y el Centro Nacional de Eventos.

Los oradores en el primer día incluyeron a HE Ahmed Al-Khateeb, Ministro de Turismo de Arabia Saudita, y ex primeros ministros y ministros del Reino Unido, Italia, Bulgaria y Grecia, líderes de la Asociación Global de la Industria de Exposiciones y la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, el Consejo Mundial de Turismo Sostenible, y ejecutivos de Informa, RX Global, Messe Munich, Clarion Events y Messe Desseldorf, y Richard Attias & Associates.

IMS24 continúa el lunes, con un enfoque en catalizar la inversión en el sector MICE, creando los lugares de eventos del futuro, abordando los problemas de sostenibilidad global en la industria MICE. IMS24 ha atraído a más de 1.000 líderes mundiales de la industria MICE de más de 70 países a Riad.

Acerca de la Cumbre Internacional MICE

La Cumbre Internacional MICE (IMS) reúne a líderes mundiales del sector de Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones (MICE), así como a profesionales y organizaciones de todas las industrias. Proporciona una plataforma para el conocimiento de la industria, la creación de redes y los debates sobre el avance de la innovación, el intercambio de conocimientos y el desarrollo sostenible dentro del sector MICE global.

Acerca de la Autoridad General de Conferencias y Exposiciones de Arabia Saudita (SCEGA)

La Autoridad General de Convenciones y Exposiciones de Arabia Saudita (SCEGA) es el organismo oficial que supervisa el desarrollo y la regulación del sector de exposiciones y convenciones de Arabia Saudita. Establecida por Real Decreto en 2018, SCEGA tiene como objetivo fortalecer el impacto económico del sector mediante el establecimiento de políticas estratégicas, la emisión de licencias, la promoción de Arabia Saudita como un destino MICE de primer nivel y el fomento de la inversión en línea con los estándares globales. A través de la colaboración con las partes interesadas nacionales e internacionales, SCEGA trabaja para mejorar el crecimiento del sector, apoyar el desarrollo del talento y crear oportunidades para mostrar la identidad única del Reino en el escenario mundial.

