國際會展峰會（IMS）開幕首日聚焦轉型，發布19項公告推動沙特會展產業增長

當局宣佈了12項全新重量級活動的啟動計劃，將包括Money20/20（Informa/Tahaluf）、FIBO（RX Global）、世界煉化技術大會（World Refining Technology Congress）、先進療法週（Advanced Therapies Week）、消防及應急服務會議（Fire Department and Emergency Services Conference，Clarion）、FSB體育展及國際五金展（International Hardware Show，Koelnmesse/DMG）、HOST展會（Fiera Milano）、阿拉伯實驗室展（ArabLab，Terrapin）、沙特健美展（Saudi Muscle Show，Italian Exhibition Group）以及世界工業材料展和世界先進包裝、印刷及塑料展（World Industrial Materials and World Advanced Packaging, Printing & Plastics，KAOUN）等展覽引入沙特阿拉伯。

沙特會議展覽總局（SCEGA）主席兼國際會展峰會（IMS）主辦方主席Fahd Al Rasheed閣下表示：「國際會展峰會（IMS）首日取得巨大成功，全球十大專業活動組織者中有三家宣佈在沙特設立辦事處，12項全新活動啟動，並簽署多項協議推動行業進步，進一步鞏固了沙特作為全球最具活力的會展中心地位。」

「此外，這些公告突顯了活動與展覽產業作為變革催化劑的重要性，通過連結人群與機遇，推動實現《願景2030》（Vision 2030）的目標。IMS24正推動各行各業的投資機會與新夥伴關係，」Al Rasheed閣下補充道。

除了辦公室和活動啟動外，還與沙特人力資源與社會發展部、沙特旅遊局、活動投資基金和國家活動中心簽署了四項諒解備忘錄（MOU）。

首日演講嘉賓包括沙特旅遊部長Ahmed Al-Khateeb閣下，以及來自英國、意大利、保加利亞和希臘的前首相和部長、全球展覽業協會（Global Association of the Exhibition Industry）和國際會議與會展協會（International Congress and Convention Association）領袖、全球可持續旅遊理事會（Global Sustainable Tourism Council）代表、來自Informa、RX Global、慕尼黑展覽公司（Messe Munich）、Clarion Events、慕尼黑展覽會（Messe Dusseldorf）和Richard Attias & Associates的高級主管。

IMS24將於週一繼續舉行，重點討論如何催化會議、獎勳、會議及展覽（MICE）行業的投資，打造未來的活動場地，並解決會展業面臨的全球可持續發展議題。IMS24吸引了來自70多個國家/地區的超過1,000名全球會展業領袖齊聚利雅德。

國際會展峰會（IMS）簡介

國際會展峰會（IMS）匯聚全球會議、獎勵旅遊、國際會議和展覽（MICE）行業的領袖，以及來自各行各業的專業人士和機構。峰會旨在提供一個平台，促進業界交流洞見、建立聯繫，並深入探討如何在全球會展業中推動創新發展、共享知識和可持續發展。

創始合作夥伴：Eye of Riyadh

支持合作夥伴：OAK View Group

創始合作夥伴：Soudah Development

創始合作夥伴：EIF

創始合作夥伴：Qiddiya

酒店合作夥伴：Al Taanfethi

副合作夥伴：RA&A

策略合作夥伴：Informa/Tahaluf

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沙特會議展覽總局（SCEGA）簡介

沙特會議展覽總局（SCEGA）是沙特阿拉伯的官方機構，負責監督當地展覽和會議行業的發展及監管。SCEGA根據2018年頒布的皇家法令，旨在透過制定策略性政策、頒發證照、將沙特阿拉伯推廣為首屈一指的會展目的地，以及按照國際標準促進投資，提升會展業的經濟效益。SCEGA透過與本地及國際持份者合作，致力促進會展業增長、支援人才發展，並創造機會向世界展示沙特獨特的文化魅力。

聯絡方法：[email protected]

SOURCE International MICE Summit