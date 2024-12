國際會展峰會（IMS）開幕首日聚焦轉型，發布19項公告推動沙特會展產業增長

當局宣佈了12項全新重量級活動的啟動計劃,將包括Money20/20(Informa/Tahaluf)、FIBO(RX Global)、世界煉化技術大會(World Refining Technology Congress)、先進療法週(Advanced Therapies Week)、消防及應急服務會議(Fire Department and Emergency Services Conference,Clarion)、FSB體育展及國際五金展(International Hardware Show,Koelnmesse/DMG)、HOST展會(Fiera Milano)、阿拉伯實驗室展(ArabLab,Terrapin)、沙特健美展(Saudi Muscle Show,Italian Exhibition Group)以及世界工業材料展和世界先進包裝、印刷及塑料展(World Industrial Materials and World Advanced Packaging, Printing & Plastics,KAOUN)等展覽引入沙特阿拉伯。

沙特會議展覽總局(SCEGA)主席兼國際會展峰會(IMS)主辦方主席Fahd Al Rasheed閣下表示:「國際會展峰會(IMS)首日取得巨大成功,全球十大專業活動組織者中有三家宣佈在沙特設立辦事處,12項全新活動啟動,並簽署多項協議推動行業進步,進一步鞏固了沙特作為全球最具活力的會展中心地位。」

「此外,這些公告突顯了活動與展覽產業作為變革催化劑的重要性,通過連結人群與機遇,推動實現《願景2030》(Vision 2030)的目標。IMS24正推動各行各業的投資機會與新夥伴關係,」Al Rasheed閣下補充道。

除了辦公室和活動啟動外,還與沙特人力資源與社會發展部、沙特旅遊局、活動投資基金和國家活動中心簽署了四項諒解備忘錄(MOU)。

首日演講嘉賓包括沙特旅遊部長Ahmed Al-Khateeb閣下,以及來自英國、意大利、保加利亞和希臘的前首相和部長、全球展覽業協會(Global Association of the Exhibition Industry)和國際會議與會展協會(International Congress and Convention Association)領袖、全球可持續旅遊理事會(Global Sustainable Tourism Council)代表、來自Informa、RX Global、慕尼黑展覽公司(Messe Munich)、Clarion Events、慕尼黑展覽會(Messe Dusseldorf)和Richard Attias & Associates的高級主管。

IMS24將於週一繼續舉行,重點討論如何催化會議、獎勳、會議及展覽(MICE)行業的投資,打造未來的活動場地,並解決會展業面臨的全球可持續發展議題。IMS24吸引了來自70多個國家/地區的超過1,000名全球會展業領袖齊聚利雅德。

國際會展峰會(IMS)簡介

國際會展峰會(IMS)匯聚全球會議、獎勵旅遊、國際會議和展覽(MICE)行業的領袖,以及來自各行各業的專業人士和機構。峰會旨在提供一個平台,促進業界交流洞見、建立聯繫,並深入探討如何在全球會展業中推動創新發展、共享知識和可持續發展。

創始合作夥伴:Eye of Riyadh

支持合作夥伴:OAK View Group

創始合作夥伴:Soudah Development

創始合作夥伴:EIF

創始合作夥伴:Qiddiya

酒店合作夥伴:Al Taanfethi

副合作夥伴:RA&A

策略合作夥伴:Informa/Tahaluf

欲了解詳情或報名參加活動,請瀏覽:

網站 – www.internationalmicesummit.com

Twitter/X - https://x.com/ims_summit

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/ims-summit/

YouTube - https://youtube.com/@ims.summit?si=G06nYTaOUWer-OKq

請點按此處獲取更多圖片。

沙特會議展覽總局(SCEGA)簡介

沙特會議展覽總局(SCEGA)是沙特阿拉伯的官方機構,負責監督當地展覽和會議行業的發展及監管。SCEGA根據2018年頒布的皇家法令,旨在透過制定策略性政策、頒發證照、將沙特阿拉伯推廣為首屈一指的會展目的地,以及按照國際標準促進投資,提升會展業的經濟效益。SCEGA透過與本地及國際持份者合作,致力促進會展業增長、支援人才發展,並創造機會向世界展示沙特獨特的文化魅力。

聯絡方法:[email protected]

SOURCE International MICE Summit