國際會展峰會（IMS）開幕首日聚焦轉型，發布19項公告推動沙特會展產業增長
新聞提供者International MICE Summit
17 12月, 2024, 09:11 CST
- 全球三大專業展覽組織（PEOs）宣佈在沙特阿拉伯設立辦事處並展開業務營運，並計劃於2025年啟動12項全新活動
- 這些公告成為國際會展峰會開幕日的焦點。此次峰會匯聚來自超過70個國家/地區的1,000位全球活動業界領袖，共商行業未來發展方向
沙特阿拉伯利雅德2024年12月17日 /美通社/ -- 首屆國際會展峰會（IMS24）為會議、獎勵旅遊、會議及展覽（MICE）行業帶來變革性影響。開幕日精彩紛呈，共發布19項重要公告，吸引多個領先展覽落戶沙特阿拉伯。
包括RX Global、慕尼黑展覽公司（Messe Munich）和Clarion在內的數十億及數百萬美元級全球活動企業宣佈在沙特阿拉伯設立新辦事處，以支持該國未來十年顯著的會展產業增長計劃。
當局宣佈了12項全新重量級活動的啟動計劃，將包括Money20/20（Informa/Tahaluf）、FIBO（RX Global）、世界煉化技術大會（World Refining Technology Congress）、先進療法週（Advanced Therapies Week）、消防及應急服務會議（Fire Department and Emergency Services Conference，Clarion）、FSB體育展及國際五金展（International Hardware Show，Koelnmesse/DMG）、HOST展會（Fiera Milano）、阿拉伯實驗室展（ArabLab，Terrapin）、沙特健美展（Saudi Muscle Show，Italian Exhibition Group）以及世界工業材料展和世界先進包裝、印刷及塑料展（World Industrial Materials and World Advanced Packaging, Printing & Plastics，KAOUN）等展覽引入沙特阿拉伯。
沙特會議展覽總局（SCEGA）主席兼國際會展峰會（IMS）主辦方主席Fahd Al Rasheed閣下表示：「國際會展峰會（IMS）首日取得巨大成功，全球十大專業活動組織者中有三家宣佈在沙特設立辦事處，12項全新活動啟動，並簽署多項協議推動行業進步，進一步鞏固了沙特作為全球最具活力的會展中心地位。」
「此外，這些公告突顯了活動與展覽產業作為變革催化劑的重要性，通過連結人群與機遇，推動實現《願景2030》（Vision 2030）的目標。IMS24正推動各行各業的投資機會與新夥伴關係，」Al Rasheed閣下補充道。
除了辦公室和活動啟動外，還與沙特人力資源與社會發展部、沙特旅遊局、活動投資基金和國家活動中心簽署了四項諒解備忘錄（MOU）。
首日演講嘉賓包括沙特旅遊部長Ahmed Al-Khateeb閣下，以及來自英國、意大利、保加利亞和希臘的前首相和部長、全球展覽業協會（Global Association of the Exhibition Industry）和國際會議與會展協會（International Congress and Convention Association）領袖、全球可持續旅遊理事會（Global Sustainable Tourism Council）代表、來自Informa、RX Global、慕尼黑展覽公司（Messe Munich）、Clarion Events、慕尼黑展覽會（Messe Dusseldorf）和Richard Attias & Associates的高級主管。
IMS24將於週一繼續舉行，重點討論如何催化會議、獎勳、會議及展覽（MICE）行業的投資，打造未來的活動場地，並解決會展業面臨的全球可持續發展議題。IMS24吸引了來自70多個國家/地區的超過1,000名全球會展業領袖齊聚利雅德。
國際會展峰會（IMS）簡介
國際會展峰會（IMS）匯聚全球會議、獎勵旅遊、國際會議和展覽（MICE）行業的領袖，以及來自各行各業的專業人士和機構。峰會旨在提供一個平台，促進業界交流洞見、建立聯繫，並深入探討如何在全球會展業中推動創新發展、共享知識和可持續發展。
創始合作夥伴：Eye of Riyadh
支持合作夥伴：OAK View Group
創始合作夥伴：Soudah Development
創始合作夥伴：EIF
創始合作夥伴：Qiddiya
酒店合作夥伴：Al Taanfethi
副合作夥伴：RA&A
策略合作夥伴：Informa/Tahaluf
欲了解詳情或報名參加活動，請瀏覽：
網站 – www.internationalmicesummit.com
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沙特會議展覽總局（SCEGA）簡介
沙特會議展覽總局（SCEGA）是沙特阿拉伯的官方機構，負責監督當地展覽和會議行業的發展及監管。SCEGA根據2018年頒布的皇家法令，旨在透過制定策略性政策、頒發證照、將沙特阿拉伯推廣為首屈一指的會展目的地，以及按照國際標準促進投資，提升會展業的經濟效益。SCEGA透過與本地及國際持份者合作，致力促進會展業增長、支援人才發展，並創造機會向世界展示沙特獨特的文化魅力。
聯絡方法：[email protected]
SOURCE International MICE Summit
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