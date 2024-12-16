اليوم الافتتاحي للقمة الدولية للمعارِض والمؤتمرات IMS))، يُحَقق تَحَوُّلًا ويَشهَد 19 إعلانًا لدفع نمو صناعة الفعاليات في المملكة

أعلنت ثلاث من أكبر المؤسسات العالمية لتنظيم المعارض الاحترافية عن افتتاح مكاتب، وبدء عملياتها في المملكة العربية السعودية، مع إطلاق 12 فعالية جديدة بدءًا من عام 2025

تصدّرت هذه الإعلانات فعاليات اليوم الافتتاحي للقمة الدولية للمعارِض والمؤتمرات، التي جمعت 1000 من قادة الفعاليات العالميين من أكثر من 70 دولة لرسم مستقبل هذه الصناعة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 16 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- حققت القمة الدولية الأولى للمَعارض والمؤتمرات (IMS24) تحوُّلًا كبيرًا في صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمَعارض MICE))، مع 19 إعلانًا محوريًا في يوم افتتاحي حافل، جلبت معارض رائدة جديدة إلى المملكة العربية السعودية.

His Excellency Fahd AlRasheed, Chairman of the Board of Directors, Saudi Conventions and Exhibitions General Authority during the opening day of the International MICE Summit.

أعلنت شركات عالمية متعددة الجنسيات بمليارات وملايين الدولارات، مثل RX Global وMesse Munich وClarion، عن افتتاح مكاتب جديدة في المملكة العربية السعودية، لدعم خطط نمو الفعاليات الكبيرة في المملكة على مدار العقد المقبل.

تم الإعلان عن إطلاق اثنتي عشرة فعالية جديدة بارزة لإدخال فعاليات مثل Money20/20 (Informa/Tahaluf)، وFIBO (RX Global)، ومؤتمر تكنولوجيا تكرير النفط العالمي؛ وأسبوع العلاجات المتقدمة؛ ومؤتمر إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ Clarion))، ومعرض FSB الرياضي، والمعرض الدولي للأجهزة Koelnmesse/DMG))، وHOST (Fiera Milano)، وArabLab (Terrapin)، ومعرض السعودية للعضلات Italian Exhibition Group))، ومؤتمر ومعرض المواد الصناعية العالمي، ومؤتمر ومعرض التغليف والطباعة والبلاستيك المتقدم العالمي (KAOUN) إلى المملكة العربية السعودية.

صرح معالي الأستاذ فهد الرشيد، رئيس الهيئة العامة للمَعارض والمؤتمرات SCEGA))، الجهة المنظمة للقمة، قائلًا: "حقَّق اليوم الأول من قمة المعارض والمؤتمرات الدولية نجاحًا مُذهلًا مع افتتاح ثلاثة من أكبر 10 مُنظمين عالميين للفعاليات الاحترافية مكاتب لهم في المملكة العربية السعودية، وإطلاق 12 فعالية جديدة، وتوقيع اتفاقيات مُتعددة لدفع عجلة التقدم في هذه الصناعة، مما يُعَزز مكانة المملكة العربية السعودية كأكثر مركز للمعارض والمؤتمرات إثارة في العالم".

"وعلاوة على ذلك، تؤكد هذه الإعلانات على أهمية قطاع الفعاليات والمعارض كمُحفز للتحوُّل، حيث تربط الأشخاص بالفُرَص بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، وتعمل IMS24 على دفع فُرَص الاستثمار والشراكات الجديدة في جميع قطاعات الاقتصاد"، وفقًا لتصريحات الرشيد.

وبالإضافة إلى إطلاق المكاتب والفعاليات، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الاستثمارات في الفعاليات، ومركز الفعاليات الوطني.

وشمل المتحدثون في اليوم الأول سعادة الوزير أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، ورؤساء الوزراء السابقين والوزراء من المملكة المتحدة، وإيطاليا، وبلغاريا، واليونان، وقادة الرابطة العالمية لصناعة المعارض، وجمعية المؤتمرات، والمؤتمرات الدولية، ومجلس السياحة المُستدامة العالمي، والمديرين التنفيذيين من Informa وRX Global وMesse Munich وClarion Events وMesse Desseldorf وRichard Attias & Associates.

يستمر مؤتمر ومعرض IMS24 يوم الاثنين، مع التركيز على تحفيز الاستثمار في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والحوافز والمعارض، وإنشاء أماكن الفعاليات المستقبلية، ومعالجة قضايا الاستدامة العالمية في هذا القطاع. استقطب مؤتمر ومعرض IMS24 أكثر من 1000 قائد من قادة صناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالميين من أكثر من 70 دولة إلى الرياض.

نبذة عن القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات

تَجمع القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS) قادة عالميين من قطاع الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، والمعارض MICE))، بالإضافة إلى المِهَنيين والمؤسسات من مختلف الصناعات، كما تُوفر منصة لملاحظات الصناعة والتواصل والمناقشات حول تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتنمية المستدامة داخل قطاع MICE العالمي.

الشريك المؤسس: عين الرياض

الشريك الداعم: OAK View Group

الشريك المؤسس: السودة للتطوير

الشريك المؤسس: صندوق الاستثمار الأوروبي

الشريك المؤسس: شركة القدية

شريك الضيافة: شركة التنفيذي

الشريك المرتبط: RA&A

الشريك الاستراتيجي: شركة تحالُف التابعة لشركة Informa

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل في الفعالية، تفضل بزيارة:

الموقع الإلكتروني -www.internationalmicesummit.com

تويتر/X - https://x.com/ims_summit

لينكدإن- https://www.linkedin.com/company/ims-summit/

يوتيوب https://youtube.com/@ims.summit?si=G06nYTaOUWer-OKq

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نبذة عن الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض السعودية (SCEGA)

الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض السعودية (SCEGA) هي الهيئة الرسمية المشرفة على تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. تأسست SCEGA بموجب مرسوم ملكي في عام 2018، وتهدف إلى تعزيز التأثير الاقتصادي للقطاع من خلال وضع السياسات الإستراتيجية، وإصدار التراخيص، والترويج للمملكة العربية السعودية كوجهة رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتعزيز الاستثمار بما يتماشى مع المعايير العالمية. ومن خلال التعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، تعمل SCEGA على تعزيز نمو القطاع، ودعم تنمية المواهب، وخلق فرص لعرض الهوية الفريدة للمملكة على المسرح العالمي.

للتواصُل: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2581573/International_MICE_Summit.jpg