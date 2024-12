Le jour d'ouverture du International MICE Summit (IMS), 19 annonces ont été faites pour stimuler la croissance de l'industrie de l'événementiel dans le Royaume

Trois des principales organisations professionnelles d'exposition (PEO) du monde ont annoncé l'ouverture de bureaux et d'opérations en Arabie saoudite, avec le lancement de 12 nouveaux événements à partir de 2025.

Ces annonces ont été faites lors de la journée d'ouverture du International MICE Summit (IMS), qui réunit 1 000 responsables d'événements mondiaux de plus de 70 pays pour façonner l'avenir du secteur.

RIYADH, Arabie Saoudite, 15 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le premier International MICE Summit (IMS24) a apporté des changements transformationnels à l'industrie des réunions, des incitations, des conférences et des expositions (MICE), avec 19 annonces cruciales lors d'une journée d'ouverture pleine d'action, apportant de nouvelles expositions de premier plan en Arabie Saoudite.

His Excellency Fahd AlRasheed, Chairman of the Board of Directors, Saudi Conventions and Exhibitions General Authority during the opening day of the International MICE Summit.

Des entreprises mondiales spécialisées dans l'organisation d'événements, telles que RX Global, Messe Munich et Clarion, ont annoncé l'ouverture de nouveaux bureaux en Arabie saoudite, afin de soutenir les plans de croissance importants de l'organisation d'événements dans le royaume au cours de la décennie à venir.

Douze nouveaux événements ont été annoncés, tels que Money20/20 (Informa/Tahaluf), FIBO (RX Global), World Refining Technology Congress, Advanced Therapies Week, Fire Department and Emergency Services Conference (Clarion), FSB Sports Show et International Hardware Show (Koelnmesse/DMG), HOST (Fiera Milano), ArabLab (Terrapin), Saudi Muscle Show (Italian Exhibition Group) et World Industrial Materials et World Advanced Packaging, Printing & Plastics (KAOUN), en Arabie saoudite.

« Le premier jour du International MICE Summit a été un succès retentissant : trois des dix plus grands organisateurs d'événements professionnels ont ouvert des bureaux en Arabie saoudite, douze nouveaux événements ont été lancés et de nombreux accords ont été signés pour faire progresser le secteur, ce qui renforce le statut de l'Arabie saoudite en tant que centre MICE le plus intéressant au monde », a déclaré Son Excellence Fahd Al Rasheed, président de la Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA), qui accueille le sommet.

« En outre, ces annonces soulignent l'importance de l'industrie des événements et des expositions en tant que catalyseur de la transformation, reliant les personnes aux opportunités conformément aux objectifs de la Vision 2030. IMS24 génère des opportunités d'investissement et de nouveaux partenariats dans tous les secteurs de l'économie », a ajouté M. Al Rasheed.

Outre le lancement de bureaux et d'événements, quatre protocoles d'accord ont été signés avec le ministère des ressources humaines et du développement social, l'autorité saoudienne du tourisme, le fonds d'investissement pour les événements et le centre national des événements.

Ahmed Al-Khateeb, ministre saoudien du tourisme, d'anciens premiers ministres et ministres du Royaume-Uni, d'Italie, de Bulgarie et de Grèce, des dirigeants de l'Association mondiale du secteur des expositions et de l'Association internationale des congrès et des conventions, le Conseil mondial du tourisme durable, ainsi que des cadres d'Informa, de RX Global, de Messe Munich, de Clarion Events, de Messe Desseldorf et de Richard Attias & Associates ont pris la parole lors de la première journée.

L'IMS24 se poursuivra lundi, avec pour objectif de catalyser les investissements dans le secteur MICE, de créer les lieux d'événements du futur et d'aborder les questions de durabilité mondiale dans l'industrie MICE. L'IMS24 a attiré à Riyad plus de 1 000 dirigeants de l'industrie MICE de plus de 70 pays.

À propos du International MICE Summit

L'International MICE Summit (IMS) rassemble des leaders mondiaux du secteur Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE), ainsi que des professionnels et des organisations de tous les secteurs d'activité. Il offre une plateforme pour la compréhension de l'industrie, le réseautage et les discussions sur l'avancement de l'innovation, le partage des connaissances et le développement durable dans le secteur mondial du MICE.

À propos de la Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA)

La Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA) est l'organisme officiel qui supervise le développement et la réglementation du secteur des expositions et des conventions en Arabie saoudite. Créée par décret royal en 2018, la SCEGA vise à renforcer l'impact économique du secteur en définissant des politiques stratégiques, en délivrant des licences, en promouvant l'Arabie saoudite en tant que destination MICE de premier plan et en encourageant les investissements conformément aux normes mondiales. En collaborant avec les parties prenantes nationales et internationales, la SCEGA s'efforce d'améliorer la croissance du secteur, de soutenir le développement des talents et de créer des opportunités pour mettre en valeur l'identité unique du Royaume sur la scène mondiale.

