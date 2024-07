O Emmes Group faz parceria com a Miimansa AI para acelerar a adoção de IA generativa na pesquisa clínica

ROCKVILLE, Maryland, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Emmes Group, uma importante organização global de pesquisa por contrato (CRO) especializada em tecnologia, anunciou hoje uma parceria estratégica de vários anos com a Miimansa AI. Um pilar fundamental da parceria, que visa revolucionar a pesquisa clínica no Emmes, é a aquisição das ferramentas de Modelagem de entidades clínicas da Miimansa baseadas em técnicas avançadas de modelagem de grandes linguagens (LLM) e IA generativa.

A inteligência artificial (IA) promete transformar todos os aspectos da área da saúde, incluindo a pesquisa clínica. O Emmes Group está desenvolvendo rapidamente sua plataforma de tecnologia, a Veridix AI, e a tecnologia de Modelagem de entidades clínicas da Miimansa servirá como um componente fundamental para acelerar o desenvolvimento de soluções de processamento de texto automatizadas de última geração adaptadas para pesquisa clínica.

A parceria se concentrará na criação de recursos para processar com rapidez e precisão grandes quantidades de dados clínicos e permitir transformações de texto para texto, como autoria de protocolo e redação médica, reduzindo o tempo e o custo associados ao manuseio e análise manuais de dados.

"Estamos animados em fazer parceria com a Miimansa AI para trazer tecnologia de ponta em IA para a vanguarda da pesquisa clínica," disse Sastry Chilukuri, CEO da Emmes Group. "As ferramentas de modelagem de entidades clínicas adquiridas por meio de nossa parceria acelerarão o desenvolvimento e a adoção da plataforma Gen AI do Emmes Group, chamada Concord, para conduzir ensaios clínicos mais rápidos, melhores e mais eficientes."

O Dr. Vibhu Agarwal, fundador e CEO da Miimansa AI, acrescentou: "A parceria com o Emmes Group é um marco significativo para nós. Sua experiência e dados detalhados de ensaios clínicos oferecem uma oportunidade única de aplicar nossas técnicas avançadas de IA em ambientes do mundo real. Juntos, pretendemos transformar o panorama da pesquisa clínica, tornando-a mais rápida, mais acessível e, em última análise, mais bem-sucedida no fornecimento de tratamentos seguros e eficazes."

Sobre o Emmes Group:

O Emmes Group é uma organização privada de pesquisa por contrato (CRO), de propriedade integral da New Mountain Capital (https://www.newmountaincapital.com). O Emmes Group foi fundado como Emmes há mais de 47 anos, tornando-se um dos principais fornecedores de pesquisa clínica para o governo dos EUA antes de se expandir para parcerias público-privadas e biofarmacêutica comercial. O Emmes Group desenvolveu recursos líderes do setor em terapia celular e genética, vacinas e doenças infecciosas, oftalmologia, doenças raras e neurociência. Hoje, a empresa está transformando o futuro da pesquisa clínica, criando o primeiro CRO nativo digital e baseado em IA do setor, otimizado para fornecer programas de forma mais rápida, melhor e mais eficiente. Onde a inteligência humana encontra a inteligência artificial.

Sobre a Miimansa AI

A Miimansa AI é uma startup de tecnologia de saúde na vanguarda das aplicações de IA e aprendizado de máquina em ciências da vida e na área da saúde. A empresa é liderada por ex-professores e ex-alunos do IIT Kanpur e da Universidade de Stanford. Especializada em gerenciamento de dados clínicos e pesquisa biomédica, a Miimansa AI desenvolve soluções inovadoras que usam grandes modelos de linguagem para automatizar e aprimorar vários aspectos da pesquisa clínica.

