Emmes Group nawiązuje współpracę z Miimansa AI, aby przyspieszyć wdrożenie generatywnej sztucznej inteligencji w badaniach klinicznych

ROCKVILLE, Maryland, 23 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Emmes Group, czołowa globalna organizacja specjalistyczna realizująca badania na zlecenie (CRO) z zastosowaniem nowoczesnych technologii, ogłosiła dzisiaj nawiązanie wieloletniej współpracy strategicznej ze spółką Miimansa AI. Kluczowym aspektem współpracy, której celem jest zrewolucjonizowanie badań klinicznych w Emmes, jest przejęcie od Miimansa narzędzi modelowania jednostek klinicznych opartych o zaawansowane techniki dużych modeli językowych (LLM) i generatywną sztuczną inteligencję.

Sztuczna inteligencja (AI) może odmienić wszystkie aspekty opieki zdrowotnej, w tym badania kliniczne. Emmes Group w zawrotnym tempie rozwija swoją platformę technologiczną, Veridix AI, a technologia modelowania jednostek chorobowych firm Miimansa posłuży jako kluczowe narzędzie przyspieszenia rozwoju dopasowanych do badań klinicznych najnowocześniejszych rozwiązań do automatycznego przetwarzania tekstu.

Osią współpracy będzie stworzenie możliwości szybkiego i precyzyjnego przetwarzania ogromnych ilości danych klinicznych i umożliwienie transformacji tekstu w postaci pisania protokołów i dokumentacji medycznej, co skróci czas i obniży koszty związane z ręczną obsługą i analizą danych.

„Cieszymy się ze współpracy z Miimansa AI, która pozwoli nam wprowadzić najnowocześniejsze technologie AI do świata badań klinicznych" – powiedział Sastry Chilukuri, dyrektor generalny Emmes Group. „Narzędzia modelowania jednostek klinicznych uzyskane dzięki współpracy przyspieszą rozwój i wdrożenie platformy Gen AI firmy Emmes Group o nazwie Concord, co umożliwi realizację szybszych, lepszych i bardziej efektywnych badań klinicznych".

Dr Vibhu Agarwal, założyciel i dyrektor generalny Miimansa AI, dodał: „Nawiązanie współpracy z Emmes Group to dla nas znaczący kamień milowy. Wiedza i kompleksowe dane z badań klinicznych posiadane przez Emmes Group dają nam wyjątkową szansę na zastosowanie naszych zaawansowanych technik AI w realnych warunkach. Wspólnie chcemy zmienić oblicze badań klinicznych, aby były realizowane szybciej i przy niższych kosztach, jednocześnie zapewniając lepsze efekty w postaci zapewniania bezpiecznych i skutecznych terapii".

Emmes Group

Emmes Group to prywatna organizacja realizująca badania na zlecenie (CRO), będąca w całości własnością New Mountain Capital (https://www.newmountaincapital.com). Emmes Group została założona pod nazwą Emmes ponad 47 lat temu i stała się jednym z głównych dostawców badań klinicznych dla amerykańskiego rządu, a następnie rozszerzyła swoją działalność o partnerstwa publiczno-prywatne i komercyjną biofarmację. Emmes Group stała się liderem w swoim sektorze pod względem zdolności w zakresie terapii komórkowych i genowych, szczepionek i chorób zakaźnych, okulistyki, chorób rzadkich i neuronauki. Dziś spółka zmienia przyszłość badań klinicznych tworząc pierwszą natywnie cyfrową i opartą o AI organizację CRO zoptymalizowaną do szybszej, lepszej i bardziej efektywnej realizacji programów badań. Inteligencja ludzka ramię w ramię ze sztuczną inteligencją.

Miimansa AI

Miimansa AI to startup technologiczny w dziedzinie opieki zdrowotnej, który jako jeden z pierwszych wdraża zastosowania AI i uczenia maszynowego w naukach o życiu i opiece zdrowotnej. Spółką kierują byli studenci i pracownicy naukowi IIT Kanpur i Uniwersytetu Stanforda. Specjalizująca się w zarządzaniu danymi klinicznymi i badaniach biomedycznych spółka Miimansa AI opracowuje innowacyjne rozwiązania wykorzystujące duże modele językowe w celu automatyzacji i usprawnienia różnych aspektów badań klinicznych.

