Emmes Group с Miimansa AI ускоряют внедрение генеративного ИИ в клинических исследованиях

РОКВИЛЛ, штат Мэриленд, 23 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Emmes Group, ведущая высокотехнологичная глобальная контрактная исследовательская организация (CRO), сегодня объявила о многолетнем стратегическом партнерстве с компанией Miimansa AI. Критически важным элементом партнерства, направленного на революционное преобразование клинических исследований в компании Emmes, является приобретение инструментов моделирования клинических объектов Miimansa, основанных на передовых технологиях больших языковых моделей (LLM) и генеративного ИИ.

Ожидается, что искусственный интеллект (ИИ) обеспечит трансформацию всех аспектов здравоохранения, включая клинические исследования. Emmes Group быстро развивает свою технологическую платформу Veridix AI, и технология моделирования клинических объектов Miimansa послужит важнейшим компонентом для ускорения разработки современных автоматизированных решений для обработки текстов, адаптированных к клиническим исследованиям.

Партнерство будет сосредоточено на создании возможностей для быстрой и точной обработки огромных объемов клинических данных и преобразования текста в текст, например при составлении протоколов и написании медицинских документов, что сократит затраты времени и расходы, связанные с ручной обработкой и анализом данных.

«Мы рады сотрудничать с компанией Miimansa AI, чтобы вывести передовые технологии искусственного интеллекта на передний план клинических исследований, — сказал Састри Чилукури (Sastry Chilukuri), генеральный директор Emmes Group. — Инструменты моделирования клинических объектов, приобретенные в рамках нашего партнерства, ускорят разработку и внедрение платформы генеративного искусственного интеллекта Emmes Group, которая называется Concord, чтобы ускорить, оптимизировать клинические испытания и повысить их эффективность».

Д-р Вибху Агарвал (Vibhu Agarwa), основатель и генеральный директор компании Miimansa AI, добавил: «Объединение с Emmes Group является для нас важной вехой. Их опыт и обширные данные клинических исследований дают уникальную возможность применить наши передовые технологии ИИ в реальных условиях. Вместе мы стремимся трансформировать существующую систему клинических исследований, сделав их более быстрыми, доступными и, в конечном счете, более успешными для создания безопасных и эффективных методов лечения».

О компании Emmes Group

Emmes Group является частной контрактной исследовательской организацией (CRO), которая полностью принадлежит New Mountain Capital (https://www.newmountaincapital.com). Emmes Group была основана как Emmes более 47 лет назад и стала одним из основных поставщиков клинических исследований для правительства США, прежде чем перейти к государственно-частному партнерству и коммерческой биофармацевтике. Emmes Group создала лучшие в отрасли возможности в области клеточной и генной терапии, вакцин и инфекционных заболеваний, офтальмологии, редких заболеваний и неврологии. Сегодня компания трансформирует будущее клинических исследований, создав первую в отрасли контрактную исследовательскую организацию, в основе которой лежат цифровые технологии и технологии ИИ, оптимизированную для более быстрой, качественной и эффективной реализации программ. Где человеческий интеллект встречается с искусственным интеллектом.

О компании Miimansa AI

Miimansa AI — это стартап в области технологий здравоохранения, разрабатывающий передовые приложения с использованием ИИ и машинного обучения в области биомедицины и здравоохранения. Компанией руководят бывшие преподаватели и выпускники ИИТ Канпур и Стэнфордского университета. Специализируясь на управлении клиническими данными и биомедицинских исследованиях, компания Miimansa AI разрабатывает инновационные решения, в которых используются большие языковые модели для автоматизации и оптимизации различных аспектов клинических исследований.

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