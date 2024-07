Emmes Group kooperiert mit Miimansa AI, um den Einsatz von generativer KI in der klinischen Forschung zu beschleunigen

ROCKVILLE, Maryland, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die Emmes Group, ein führendes globales technologieorientiertes Auftragsforschungsinstitut (CRO), gab heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Miimansa AI bekannt. Eine entscheidende Säule der Partnerschaft, die darauf abzielt, die klinische Forschung bei Emmes zu revolutionieren, ist der Erwerb der Clinical Entity Modeling Tools von Miimansa, die auf modernen Large Language Modeling (LLM)-Techniken und generativer KI basieren.

Künstliche Intelligenz (KI) wird alle Aspekte des Gesundheitswesens – auch der klinischen Forschung – grundlegend verändern. Die Emmes Group entwickelt ihre Technologieplattform Veridix AI in hohem Tempo weiter. Die Clinical Entity Modeling-Technologie von Miimansa wird ein wichtiger Baustein sein, um die Entwicklung von hochmodernen automatisierten Textverarbeitungslösungen für die klinische Forschung zu beschleunigen.

Der Schwerpunkt der Partnerschaft liegt auf der Schaffung von Möglichkeiten zur schnellen und präzisen Verarbeitung großer Mengen klinischer Daten und zur Umwandlung von Text in Text, beispielsweise für die Erstellung von Protokollen und medizinischen Texten, um so den Zeit- und Kostenaufwand der manuellen Datenverarbeitung und -analyse zu verringern.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Miimansa AI, um modernste KI-Technologie in die klinische Forschung einzubringen", so Sastry Chilukuri, CEO bei der Emmes Group. „Die im Rahmen unserer Partnerschaft erworbenen Tools zur Modellierung klinischer Entitäten werden die Entwicklung und den Einsatz der GenAI-Plattform Concord der Emmes Group beschleunigen, um schnellere, bessere und effizientere klinische Studien zu ermöglichen."

Dr. Vibhu Agarwal, Gründer und CEO von Miimansa AI, fügt an: „Die Zusammenarbeit mit der Emmes Group ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Ihr Fachwissen und ihre umfangreichen klinischen Studiendaten stellen eine einzigartige Chance dar, unsere fortschrittlichen KI-Techniken in der Praxis anzuwenden. Gemeinsam wollen wir die klinische Forschung transformieren, damit sie schneller, erschwinglicher und letztlich erfolgreicher wird und sichere und wirksame Therapien hervorbringt."

Informationen zur Emmes Group

Die Emmes Group ist ein privates Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich vollständig im Besitz von New Mountain Capital (https://www.newmountaincapital.com) befindet. Die Emmes Group wurde vor mehr als 47 Jahren als Emmes gegründet und entwickelte sich zu einem der wichtigsten Anbieter klinischer Forschungsdienstleistungen für die US-Regierung, bevor sie in öffentlich-private Partnerschaften und den kommerziellen Biopharmasektor expandierte. Die Emmes Group hat branchenführende Kompetenzen in den Bereichen Zell- und Gentherapie, Impfstoffe und Infektionskrankheiten, Augenheilkunde, seltene Krankheiten und Neurowissenschaften aufgebaut. Heute transformiert das Unternehmen die Zukunft der klinischen Forschung, indem es die erste digitale und KI-gestützte CRO der Branche aufbaut, die Programme schneller, besser und effizienter bereitstellt. Hier trifft menschliche Intelligenz auf künstliche Intelligenz.

Informationen zu Miimansa AI

Miimansa AI ist ein Startup-Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie, das bei KI- und ML-Anwendungen in den Biowissenschaften und im Gesundheitswesen führend ist. Geführt wird das Unternehmen von ehemaligen Dozenten und Absolventen des IIT Kanpur und der Stanford University. Miimansa AI ist auf klinisches Datenmanagement und biomedizinische Forschung spezialisiert und entwickelt innovative Lösungen, die LLM-Modelle nutzen, um verschiedene Aspekte der klinischen Forschung zu automatisieren und zu verbessern.

