Emmes Group s'associe à Miimansa AI pour accélérer l'adoption de l'IA générative dans la recherche clinique

ROCKVILLE, Maryland, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Emmes Group, un organisme de recherche sous contrat (ORC) mondial de premier plan axé sur les technologies spécialisées, a annoncé aujourd'hui avoir passé un partenariat stratégique pluriannuel avec Miimansa AI. L'acquisition des outils de modélisation des entités cliniques (Clinical Entity Modeling) de Miimansa, basés sur des techniques avancées de grands modèles de langage (LLM) et d'IA générative, constitue un pilier essentiel de ce partenariat qui vise à révolutionner la recherche clinique chez Emmes.

L'intelligence artificielle (IA) promet de transformer tous les aspects des soins de santé, y compris la recherche clinique. Emmes Group développe rapidement sa plateforme technologique, Veridix AI, et la technologie Clinical Entity Modeling de Miimansa servira d'élément essentiel pour accélérer le développement de solutions de pointe en matière de traitement automatisé de texte, adaptées à la recherche clinique.

Le partenariat se concentrera sur la création de capacités permettant de traiter rapidement et avec précision de grandes quantités de données cliniques et de rendre possibles des transformations de texte à texte, notamment dans le cadre de la rédaction de protocoles et de la rédaction médicale, en réduisant le temps et le coût associés à la manipulation et à l'analyse manuelles des données.

« Nous sommes ravis de nous associer à Miimansa AI pour placer la technologie de pointe de l'IA au premier plan de la recherche clinique », a déclaré Sastry Chilukuri, PDG d'Emmes Group. « Les outils de modélisation des entités cliniques que nous avons acquis dans le cadre de notre partenariat vont accélérer le développement et l'adoption de la plateforme d'IA générative d'Emmes Groups, nommée Concord, afin de mener des essais cliniques plus rapides, de meilleure qualité et plus efficaces. »

Vibhu Agarwal, fondateur et PDG de Miimansa AI, a ajouté : « Faire équipe avec Emmes Group est une étape importante pour nous. Leur expertise et leurs données d'essais cliniques complètes offrent une occasion unique d'appliquer nos techniques d'IA avancées dans des contextes réels. Ensemble, nous visons à transformer le paysage de la recherche clinique en la rendant plus rapide, plus abordable et, à terme, plus apte à fournir des traitements sûrs et efficaces. »

À propos d'Emmes Group :

Emmes Group est un organisme de recherche sous contrat (CRO) privé, détenu à 100 % par New Mountain Capital (https://www.newmountaincapital.com). Emmes Group a été fondé sous le nom d'Emmes il y a plus de 47 ans, devenant l'un des principaux fournisseurs de recherche clinique du gouvernement américain avant de s'étendre aux partenariats public-privé et à la biopharmacie commerciale. Emmes Group a développé des capacités de pointe dans les domaines de la thérapie cellulaire, de la thérapie génique, des vaccins et des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie, des maladies rares et des neurosciences. Aujourd'hui, l'entreprise transforme l'avenir de la recherche clinique, en créant le premier ORC natif du numérique et basé sur l'IA du secteur, optimisé pour exécuter des programmes plus rapidement, mieux et plus efficacement. Quand l'intelligence humaine rencontre l'intelligence artificielle.

À propos de Miimansa AI

Miimansa AI est une start-up spécialisée dans les technologies de la santé, qui travaille à la pointe des applications de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les sciences de la vie et les soins de santé. L'entreprise est dirigée par d'anciens professeurs et élèves de l'IIT Kanpur et de l'université Stanford. Spécialisée dans la gestion des données cliniques et la recherche biomédicale, Miimansa AI développe des solutions innovantes qui s'appuient sur les grands modèles de langage pour automatiser et améliorer divers aspects de la recherche clinique.

