O Grupo TutorABC acelera a expansão global para redefinir a educação on-line

HONG KONG, 12 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O TutorABC Group, uma das plataformas de ensino de inglês e chinês on-line mais estabelecidas do mundo, delineou hoje sua estratégia global fortalecida a partir de sua sede internacional em Hong Kong. Isso reflete a expansão contínua da empresa nos principais mercados globais, apoiada por investimentos em tecnologia de IA, parcerias estratégicas e uma presença internacional em expansão.

Para melhor atender à sua crescente base de usuários, o TutorABC Group estabeleceu uma rede abrangente de escritórios de representação em todo o mundo:

Sob a liderança do co-presidente Rodney Miles (à direita) e do co-presidente e CEO Samuel Yang (à esquerda), o TutorABC Group acelera a expansão global para redefinir a educação online

Américas: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Uruguai

Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Uruguai Europa: Reino Unido, França

Reino Unido, França Ásia-Pacífico: Austrália, China, Hong Kong, Indonésia, Japão, Coreia, Cingapura, Tailândia, Vietnã

Austrália, China, Hong Kong, Indonésia, Japão, Coreia, Cingapura, Tailândia, Vietnã Oriente Médio e Ásia Central: Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão

Esses escritórios apoiam alunos regionais, parceiros corporativos e agências locais de educação, fortalecendo a oferta da empresa de soluções escalonáveis e de alta qualidade para o aprendizado de idiomas.

*【Desfrute de uma avaliação gratuita de 7 dias do TutorABC】: https://www.tutorabc.com/count.asp?code=RkyJDwB7bE

O copresidente e CEO Samuel Yang disse: "Nossa estratégia global é simples: tornar a educação de classe mundial acessível aos alunos em todos os lugares. Continuamos expandindo para novas regiões, investindo em ferramentas de aprendizagem de IA e construindo parcerias com instituições líderes em todo o mundo para aprimorar nosso currículo global e expandir o treinamento corporativo."

O co-presidente Rodney Miles acrescentou: "Hong Kong serve como uma base vital para nossas operações globais. Ele conecta nossas equipes, parceiros e alunos em todos os continentes e nos permite alinhar padrões de tecnologia, serviço e educação em nível global."

Juntos, esses esforços apoiam a visão do Grupo TutorABC de capacitar os alunos em todas as fases da vida — de crianças e adolescentes a adultos, profissionais e estudantes que se preparam para estudar no exterior.

Sobre o Grupo TutorABC

O TutorABC Group é líder global em educação on-line com mais de 20 anos de experiência, oferecendo mais de 100 milhões de aulas ao vivo e com mais de 30.000 professores registrados em mais de 100 países.

A TutorABC atende mais de 1.000 clientes corporativos, incluindo Apple, Google, Microsoft, TSMC, Foxconn, MediaTek, Citibank, Prudential, PwC, Deloitte, New Balance, Sheraton, Le Meridien e muitos outros.

Em 2025, a TutorABC tornou-se o primeiro provedor de educação online na Ásia a obter o credenciamento WASC de mais alto nível, juntando-se a instituições como Stanford, UC Berkeley e UCLA.

A TutorABC investiu US$ 300 milhões em P&D e possui 19 tecnologias patenteadas. Seus três pilares incluem aprendizagem pessoal B2C, treinamento corporativo B2B e serviços de estudos no exterior.

A TutorABC está sediada em Hong Kong, com escritórios na Ásia, Europa, Américas e Oriente Médio. É parceiro de Oxford, Cambridge, National Geographic Learning, Kaplan, ETS e Barron's.

A missão do Grupo TutorABC: oferecer uma educação de primeira classe, de maneira de primeira classe, com pessoas de primeira classe — em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844302/C1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2746750/5669064/ABC_4x_Logo.jpg

