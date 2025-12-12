Le groupe TutorABC accélère son expansion mondiale pour redéfinir l'enseignement en ligne

HONG KONG, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le groupe TutorABC, l'une des plateformes d'enseignement de l'anglais et du chinois en ligne les mieux établies dans le monde, a présenté aujourd'hui sa stratégie mondiale renforcée depuis son siège international de Hong Kong. Cette stratégie reflète l'expansion continue de l'entreprise sur les principaux marchés mondiaux, soutenue par des investissements dans la technologie de l'IA, des partenariats stratégiques et une présence internationale croissante.

Under the leadership of Co-Chairman Rodney Miles (right) and Co-Chairman & CEO Samuel Yang (left), TutorABC Group Accelerates Global Expansion to Redefine Online Education

Afin de mieux servir sa base florissante d'utilisateurs, le groupe TutorABC a mis en place un réseau complet de bureaux de représentation dans le monde entier :

Amérique : États-Unis, Canada, Brésil, Argentine, Chili, Pérou, Uruguay

États-Unis, Canada, Brésil, Argentine, Chili, Pérou, Uruguay Europe : Royaume-Uni, France

Royaume-Uni, France Asie-Pacifique : Australie, Chine, Hong Kong, Indonésie, Japon, Corée, Singapour, Thaïlande, Vietnam

Australie, Chine, Hong Kong, Indonésie, Japon, Corée, Singapour, Thaïlande, Vietnam Moyen-Orient et Asie centrale : Émirats arabes unis, Kazakhstan

Ces bureaux soutiennent les apprenants régionaux, les entreprises partenaires et les agences locales d'enseignement en mettant à leur disposition des solutions d'apprentissage des langues évolutives et de qualité, conformément à la marque de fabrique de l'entreprise.

Samuel Yang, coprésident et directeur général, a déclaré : « Notre stratégie mondiale est simple : rendre un enseignement de classe internationale accessible aux apprenants du monde entier. Nous continuons à nous développer dans de nouvelles régions, à investir dans des outils d'apprentissage fondés sur l'IA et à nouer des partenariats avec des institutions de premier plan dans le monde entier afin d'améliorer notre programme mondial et d'étoffer notre offre de formation en entreprise. »

Le coprésident, Rodney Miles, a ajouté : « Hong Kong est une base essentielle pour nos activités mondiales. Reliant nos équipes, nos partenaires et nos apprenants à travers les continents, Hong Kong nous permet d'harmoniser nos normes technologiques, de service et d'enseignement au niveau mondial. »

Ces efforts étayent conjointement l'ambition du groupe TutorABC : donner aux apprenants les moyens de réussir à chaque étape de leur vie, qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de professionnels ou d'étudiants qui se préparent à aller étudier à l'étranger.

À propos du groupe TutorABC

Fort de plus de 20 ans d'expérience, le groupe TutorABC est un leader mondial de l'enseignement en ligne, qui a déjà dispensé plus de 100 millions de cours en direct et compte plus de 30 000 enseignants inscrits dans plus de 100 pays.

TutorABC répond aux besoins de plus de 1 000 entreprises clientes, dont Apple, Google, Microsoft, TSMC, Foxconn, MediaTek, Citibank, Prudential, PwC, Deloitte, New Balance, Sheraton ou Le Meridien.

En 2025, TutorABC est devenu le premier prestataire de services d'enseignement en ligne d'Asie à obtenir le plus haut niveau d'accréditation WASC (Web Application Security Consortium : consortium pour la sécurité des applications web), rejoignant ainsi des institutions telles que Stanford, UC Berkeley et UCLA.

TutorABC a investi 300 millions de dollars américains dans la R & D et détient 19 technologies brevetées. Ses trois piliers sont l'apprentissage personnel (B2C), la formation en entreprise (B2B) et les services d'études à l'étranger.

TutorABC a son siège à Hong Kong et possède des bureaux en Asie, en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient. L'entreprise a conclu des partenariats avec Oxford, Cambridge, National Geographic Learning, Kaplan, ETS et Barron's.

Le groupe TutorABC s'est donné pour mission de dispenser dans le monde entier un enseignement de premier ordre, fondé sur des méthodes de premier ordre et animé par des personnes de premier ordre.

