TutorABC Group acelera su expansión global para redefinir la educación en línea

HONG KONG, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- TutorABC Group, una de las plataformas de educación en línea de inglés y chino más consolidadas del mundo, presentó hoy su estrategia global reforzada desde su sede internacional en Hong Kong. Esto refleja la continua expansión de la compañía en mercados globales clave, respaldada por inversiones en tecnología de inteligencia artificial, alianzas estratégicas y una creciente presencia internacional.

Para servir mejor a su creciente base de usuarios, TutorABC Group ha establecido una red integral de oficinas de representación en todo el mundo:

Under the leadership of Co-Chairman Rodney Miles (right) and Co-Chairman & CEO Samuel Yang (left), TutorABC Group Accelerates Global Expansion to Redefine Online Education

América : Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay

Europa : Reino Unido, Francia

Asia-Pacífico : Australia, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Singapur, Tailandia, Vietnam

Oriente Medio y Asia Central : Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán

Estas oficinas apoyan a estudiantes regionales, socios corporativos y agencias educativas locales, fortaleciendo la oferta de soluciones de aprendizaje de idiomas escalables y de alta calidad de la empresa.

El copresidente y consejero delegado, Samuel Yang, afirmó: "Nuestra estrategia global es sencilla: hacer que la educación de primer nivel sea accesible para estudiantes de todo el mundo. Seguimos expandiéndonos a nuevas regiones, invirtiendo en herramientas de aprendizaje con inteligencia artificial y forjando alianzas con instituciones líderes de todo el mundo para mejorar nuestro currículo global y ampliar la formación corporativa".

El copresidente Rodney Miles añadió: "Hong Kong constituye una base fundamental para nuestras operaciones globales. Conecta a nuestros equipos, socios y estudiantes de todos los continentes y nos permite alinear la tecnología, los servicios y los estándares educativos a nivel global".

En conjunto, estos esfuerzos respaldan la visión de TutorABC Group de empoderar a los estudiantes en todas las etapas de la vida: desde niños y adolescentes hasta adultos, profesionales y estudiantes que se preparan para estudiar en el extranjero.

Acerca de TutorABC Group

TutorABC Group es un líder mundial en educación en línea con más de 20 años de experiencia, impartiendo más de 100 millones de clases en vivo y con más de 30.000 profesores registrados en más de 100 países.

TutorABC atiende a más de 1.000 clientes corporativos, incluidos Apple, Google, Microsoft, TSMC, Foxconn, MediaTek, Citibank, Prudential, PwC, Deloitte, New Balance, Sheraton, Le Meridien y muchos otros.

En 2025, TutorABC se convirtió en el primer proveedor de educación en línea en Asia en obtener la acreditación WASC de más alto nivel, uniéndose a instituciones como Stanford, UC Berkeley y UCLA.

TutorABC ha invertido 300 millones de dólares estadounidenses en I+D y cuenta con 19 tecnologías patentadas. Sus tres pilares incluyen el aprendizaje personalizado B2C, la formación corporativa B2B y los servicios de estudios en el extranjero.

TutorABC tiene su sede en Hong Kong y oficinas en Asia, Europa, América y Oriente Medio. Colabora con Oxford, Cambridge, National Geographic Learning, Kaplan, ETS y Barron's.

La misión del Grupo TutorABC: brindar una educación de primera clase, de una manera de primera clase y con personas de primera clase, en todo el mundo.

