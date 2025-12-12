HONG KONG, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- TutorABC Group, una de las plataformas de educación en inglés y chino en línea más establecidas del mundo, describió hoy su estrategia global fortalecida desde su sede internacional en Hong Kong. Esto refleja la expansión continua de la empresa en mercados globales clave, respaldada por inversiones en tecnología de IA, asociaciones estratégicas y una presencia internacional en expansión.

Para servir mejor a su creciente base de usuarios, TutorABC Group ha establecido una red integral de oficinas de representación en todo el mundo:

Bajo la dirección del copresidente Rodney Miles (derecha) y el copresidente y director ejecutivo Samuel Yang (izquierda), TutorABC Group acelera la expansión global para redefinir la educación en línea (PRNewsfoto/TutorABC Group)

América: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay

Europa: Reino Unido, Francia

Asia-Pacífico: Australia, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Singapur, Tailandia, Vietnam

Oriente Medio y Asia Central: Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán

Estas oficinas apoyan a los estudiantes regionales, socios corporativos y agencias de educación locales, fortaleciendo la entrega de soluciones de aprendizaje de idiomas escalables y de alta calidad por parte de la empresa.

El copresidente y director ejecutivo, Samuel Yang, dijo: "Nuestra estrategia global es simple: hacer que la educación de clase mundial sea accesible para los estudiantes de todo el mundo. Seguimos expandiéndonos a nuevas regiones, invirtiendo en herramientas de aprendizaje de IA y estableciendo asociaciones con instituciones líderes de todo el mundo para mejorar nuestro plan de estudios global y ampliar la capacitación corporativa ".

El copresidente Rodney Miles agregó: "Hong Kong sirve de base vital para nuestras operaciones globales. Conecta a nuestros equipos, socios y estudiantes en todos los continentes y nos permite alinear la tecnología, el servicio y los estándares educativos a nivel mundial ".

En conjunto, estos esfuerzos apoyan la visión de TutorABC Group de empoderar a los estudiantes en cada etapa de la vida, desde niños y adolescentes hasta adultos, profesionales y estudiantes que se preparan para estudiar en el extranjero.

Acerca de TutorABC Group

TutorABC Group es un líder mundial en educación en línea con más de 20años de experiencia, que ofrece más de 100 millones de clases en vivo y cuenta con más de 30,000 maestros registrados en más de 100 países.

TutorABC atiende a más de 1000 clientes corporativos, incluidos Apple, Google, Microsoft, TSMC, Foxconn, MediaTek, Citibank, Prudential, PwC, Deloitte, New Balance, Sheraton, Le Méridien y muchos otros.

En 2025, TutorABC se convirtió en el primer proveedor de educación en línea en Asia en obtener la acreditación WASC de más alto nivel, uniéndose a instituciones como Stanford, UC Berkeley y UCLA.

TutorABC ha invertido 300 millones de $ en investigación y desarrollo y posee 19 tecnologías patentadas. Sus tres pilares incluyen el aprendizaje personal B2C, la capacitación corporativa B2B y los servicios de estudio en el extranjero.

TutorABC tiene su sede en Hong Kong y oficinas en Asia, Europa, América y Oriente Medio. Colabora con Oxford, Cambridge, National Geographic Learning, Kaplan, ETS y Barron's.

La misión del Grupo TutorABC: ofrecer una educación de primera clase, de una manera de primera clase, con personas de primera clase en todo el mundo.

