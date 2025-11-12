O MIT REAP lança o Coorte 12 unindo equipes globais para acelerar o empreendedorismo orientado para a inovação

CAMBRIDGE, Mass., 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Hoje, o Programa de Aceleração do Empreendedorismo Regional do Instituto de Tecnologia de Massachusetts ( MIT REAP) anunciou o lançamento da décima segunda coorte de seu renomado programa Global, que inclui equipes de líderes orientados para a inovação das seguintes regiões:

Benim

Bulgária

Kano-Jigawa, Nigéria

Norte do Paraná, Brasil

Yucatán, México

Zurique, Suíça

O que é MIT REAP?

O MIT REAP é uma iniciativa global que apoia as comunidades no fortalecimento de seus ecossistemas empresariais orientados para a inovação, conectando líderes regionais com a experiência do MIT e usando uma abordagem prática e baseada em evidências para acelerar o crescimento econômico sustentável e a inovação. O MIT REAP admite até 8 regiões anualmente para participar do compromisso de dois anos. Uma típica equipe do MIT REAP (força-tarefa regional) é composta por 8-12 membros regionais altamente motivados, interdisciplinares e liderados por um campeão de equipe regional .

Durante seu programa, as equipes do MIT REAP embarcam em uma avaliação minuciosa da capacidade de inovação e empreendedorismo, projetam uma estratégia de aceleração baseada em vantagens comparativas regionais e implementam um novo programa ou política para impulsionar seu ecossistema. Após a conclusão do programa, as equipes do MIT REAP estão posicionadas para ajudar a impulsionar o impacto econômico e social em sua região.

"Estamos entusiasmados por receber seis equipes na Coorte 12 do Programa Global MIT REAP", disse Travis Hunter, diretor do MIT REAP. "Esta nova Coorte reúne um conjunto diversificado de regiões, indústrias e perspectivas, unidos por um forte compromisso com o avanço do empreendedorismo orientado para a inovação. A perspectiva de cada equipe contribuirá significativamente para a força colaborativa de nosso programa global."

As equipes do MIT REAP seguem o Modelo de Partes Interessadas do Ecossistema de Inovação do MIT Reap , com membros representando os cinco principais grupos de partes interessadas que, em colaboração, podem gerar impacto nos ecossistemas de inovação: universidade, governo, empresas, capital de risco e empreendedores. As equipes do MIT REAP colaboram com outras regiões dentro e através da sua Coorte, incluindo uma rica comunidade de ex-alunos que abrange treze anos do programa e mais de 100 regiões participantes.

"Em um momento em que o empreendedorismo impulsionado pela inovação é fundamental para enfrentar os desafios econômicos e sociais globais, o MIT REAP fornece uma plataforma vital para a transformação regional", disse o professor Scott Stern, codiretor da faculdade do MIT REAP e professor de administração David Sarnoff no MIT Sloan. "A Coorte 12 reúne equipes comprometidas em criar um impacto duradouro em seus ecossistemas por meio de uma liderança estratégica e empreendedora."

Envolva-se com o MIT REAP

Desde 2012, o MIT REAP ajudou mais de 100 regiões em todo o mundo a criar estratégias e executar iniciativas que contribuem para seu crescimento econômico, a criação de empregos e o progresso social.

Você está pronto para enfrentar os desafios mais difíceis da sua região e liberar seu potencial econômico? Para começar com uma equipe do MIT REAP em sua região, entre em contato com o diretor associado, Kavan O'Connor em [email protected] e agende uma chamada exploratória de 15 minutos.

As inscrições para o MIT REAP Global Coorte 13 estão abertas. Saiba mais e inscreva-se aqui.

