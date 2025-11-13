برنامج MIT REAP يطلق "المجموعة 12" لتوحيد الفرق العالمية لتسريع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار

كامبريدج ، ماساتشوستس ، 13 نوفمبر ، 2025 / PRNewswire / -- أعلن اليوم "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" ( MIT REAP ) عن إطلاق "المجموعة الثانية عشرة" من برنامجه العالمي الشهير ، والذي يتضمن فرقًا من القادة المدفوعين بالابتكار من المناطق التالية:

بنين

بلغاريا

كانو-جيغاوا ، نيجيريا

بارانا الشمالية، البرازيل

يوكاتان ، المكسيك

زيوريخ ، سويسرا

ما هو MIT REAP ؟

يعد "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" مبادرة عالمية تدعم المجتمعات المحلية في تعزيز المنظومات الريادية القائمة على الابتكار من خلال ربط القادة الإقليميين بخبرة "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" واستخدام نهج عملي قائم على الأدلة لتسريع النمو الاقتصادي المستدام والابتكار. يقبل "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" ما يصل إلى 8 منطقة سنويًا للمشاركة في التزام لمدة عامين. يتألف فريق "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" النموذجي (قوة العمل الإقليمية) من 8-12 عضوًا إقليميًا متعددي التخصصات وذوي تحفيز عالٍ بقيادة بطل فريق إقليمي.

خلال برنامجها، تقوم فرق "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" بإجراء تقييم متعمق للقدرة على الابتكار وريادة الأعمال ، وتصميم استراتيجية تسريع تستند إلى المزايا المقارنة الإقليمية ، وتنفيذ برنامج أو سياسة جديدة لدفع منظومتها إلى الأمام. عند الانتهاء من البرنامج ، يتم تكليف فرق "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" للمساعدة في دفع التأثير الاقتصادي والاجتماعي في منطقتهم.

قال ترافيس هنتر ، مدير "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا": "نحن متحمسون للترحيب بستة فرق في "المجموعة 12" من برنامج "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" العالمي" . "تضم هذه المجموعة الجديدة مجموعة متنوعة من المناطق والصناعات والمنظورات ، موحدة بالتزام قوي بتعزيز ريادة الأعمال القائمة على الابتكار. سيساهم منظور كل فريق بشكل كبير في القوة التعاونية لبرنامجنا العالمي."

تتبع فرق "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" نموذج أصحاب المصلحة في منظومة "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" للابتكار ، مع وجود أعضاء يمثلون مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسية الخمسة التي يمكن أن تؤثر، من خلال العمل التعاوني، على منظومات الابتكار؛ وهي: الجامعات والحكومات والشركات ورأس المال المخاطر وروّاد الأعمال. تتعاون فرق "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" مع المناطق الأخرى داخل مجموعتها وعبرها ، بما في ذلك مجتمع الخريجين الغني الذي يمتد لثلاثة عشر عامًا من البرنامج وأكثر من 100 منطقة مشاركة.

قال البروفيسور "سكوت ستيرن"، المدير المشارك في كلية "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" و"ديفيد سارنوف" أستاذ الإدارة في "مدرسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للإدارة - [سلون]" ( MIT Sloan ): "في وقت تعد فيه ريادة الأعمال القائمة على الابتكار أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية ، يوفر "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" منصة حيوية للتحول الإقليمي". "تضم "المجموعة 12" الفرق الملتزمة بإنشاء تأثير دائم في منظوماتها من خلال القيادة الاستراتيجية وريادة الأعمال".

شارِك مع MIT REAP

منذ عام 2012 ، ساعد "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" أكثر من 100 منطقة في جميع أنحاء العالم على وضع استراتيجيات وتنفيذ مبادرات تسهم في نموها الاقتصادي وخلق فرص العمل والتقدم الاجتماعي.

هل أنت مستعد لمواجهة أصعب التحديات في منطقتك وفتح آفاق إمكاناتها الاقتصادية؟ لبدء العمل مع فريق "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" في منطقتك ، يُرجى التواصل مع المدير المساعد ، "كافان أوكونور" على عنوان البريد الإلكتروني [email protected] وتحديد موعد مكالمة استكشافية مدتها 15 دقيقة.

طلبات الانضمام إلى "المجموعة 13" من "برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" مفتوحة الآن. تعرّف على المزيد وقدم طلبك هنا.

للتواصل:

Daryl Slater

[email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2553312/MIT_Management_REAP_Logo.jpg