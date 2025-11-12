MIT REAP startet Kohorte 12, die globale Teams zusammenführt, um innovationsgetriebenes Unternehmertum zu beschleunigen

CAMBRIDGE, Massachusetts, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Heute gab das Regional Entrepreneurship Acceleration Program des Massachusetts Institute of Technology (MIT REAP) den Start der zwölften Kohorte seines renommierten globalen Programms bekannt, zu dem Teams von innovationsorientierten Führungskräften aus den folgenden Regionen gehören:

Benin

Bulgarien

Kano-Jigawa, Nigeria

Nord-Parana, Brasilien

Yucatan, Mexiko

Zürich, Schweiz

Was ist MIT REAP?

MIT REAP ist eine globale Initiative, die Gemeinden dabei unterstützt, ihr innovationsgetriebenes unternehmerisches Ökosystem zu stärken, indem sie regionale Führungskräfte mit dem Fachwissen des MIT verbindet und einen praktischen, evidenzbasierten Ansatz zur Beschleunigung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum und Innovation anwendet. MIT REAP nimmt jährlich bis zu 8 Regionen zur Teilnahme an dem zweijährigen Engagement auf. Ein typisches MIT REAP-Team (regionale Task Force) besteht aus 8-12 hoch motivierten, fachübergreifenden, regionalen Mitgliedern und wird von einem regionalen Team-Champion geleitet.

Während des Programms führen die MIT REAP-Teams eine gründliche Bewertung der Innovations- und Unternehmerkapazitäten durch, entwerfen eine Beschleunigungsstrategie, die auf regionalen komparativen Vorteilen beruht, und führen ein neues Programm oder eine neue Politik ein, um ihr Ökosystem voranzubringen. Nach Abschluss des Programms sind die MIT REAP-Teams in der Lage, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in ihrer Region voranzutreiben.

„Wir freuen uns sehr, sechs Teams in der 12. Kohorte des MIT REAP Global Program begrüßen zu dürfen", sagte Travis Hunter, Direktor des MIT REAP. „Diese neue Kohorte bringt eine Vielzahl von Regionen, Branchen und Perspektiven zusammen, die durch ein starkes Engagement für die Förderung des innovationsgetriebenen Unternehmertums vereint sind. Die Perspektive eines jeden Teams wird einen wichtigen Beitrag zur gemeinsamen Stärke unseres globalen Programms leisten."

Die MIT REAP-Teams folgen dem MIT REAP Innovation Ecosystem Stakeholder Model, dessen Mitglieder die fünf wichtigsten Stakeholder-Gruppen repräsentieren, die in Zusammenarbeit einen Einfluss auf das Innovationsökosystem haben können: Universität, Regierung, Unternehmen, Risikokapital und Unternehmer. Die MIT REAP-Teams arbeiten mit anderen Regionen innerhalb ihrer Kohorte und darüber hinaus zusammen, einschließlich einer großen Gemeinschaft ehemaliger Teilnehmer, die das dreizehnjährige Programm und mehr als 100 teilnehmende Regionen umfasst.

„In einer Zeit, in der innovationsgetriebenes Unternehmertum entscheidend für die Bewältigung globaler wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen ist, bietet MIT REAP eine wichtige Plattform für den regionalen Wandel", sagte Professor Scott Stern, MIT REAP Faculty Co-Director und David Sarnoff Professor of Management am MIT Sloan. „Kohorte 12 bringt Teams zusammen, die durch strategische, unternehmerische Führung eine nachhaltige Wirkung in ihren Ökosystemen erzielen wollen."

Engagieren Sie sich bei MIT REAP

Seit 2012 hat MIT REAP mehr als 100 Regionen weltweit bei der Strategieentwicklung und Umsetzung von Initiativen unterstützt, die zum Wirtschaftswachstum, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum sozialen Fortschritt beitragen.

Sind Sie bereit, die schwierigsten Herausforderungen Ihrer Region zu bewältigen und ihr wirtschaftliches Potenzial zu erschließen? Um mit einem MIT REAP-Team in Ihrer Region in Kontakt zu treten, wenden Sie sich bitte an den stellvertretenden Direktor Kavan O'Connor unter [email protected] und vereinbaren Sie ein 15-minütiges Sondierungsgespräch.

Bewerbungen für MIT REAP Global Cohort 13 sind ab sofort möglich. Erfahren Sie mehr und bewerben Sie sich unter.

