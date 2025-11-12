Le MIT REAP lance la Cohorte 12, qui réunit des équipes mondiales pour accélérer l'esprit d'entreprise axé sur l'innovation

CAMBRIDGE, Mass., 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le programme régional d'accélération de l'entrepreneuriat du Massachusetts Institute of Technology (MIT REAP) a annoncé le lancement de la douzième cohorte de son célèbre programme mondial, qui comprend des équipes de leaders axés sur l'innovation provenant des régions suivantes :

Bénin

Bulgarie

Kano-Jigawa, Nigeria

Nord du Parana, Brésil

Yucatan, Mexique

Zurich, Suisse

Qu'est-ce que le MIT REAP ?

MIT REAP est une initiative mondiale qui aide les communautés à renforcer leurs écosystèmes entrepreneuriaux axés sur l'innovation en mettant en relation les dirigeants régionaux avec l'expertise du MIT et en utilisant une approche pratique, fondée sur des preuves, pour accélérer la croissance économique durable et l'innovation. MIT REAP admet jusqu'à 8 régions par an pour participer à l'engagement de deux ans. Une équipe REAP type MIT (groupe de travail régional) est composée de 8 à 12 membres régionaux très motivés et pluridisciplinaires et est dirigée par un champion de l'équipe régionale.

Au cours de leur programme, les équipes du MIT REAP procèdent à une évaluation approfondie des capacités d'innovation et d'entrepreneuriat, conçoivent une stratégie d'accélération fondée sur les avantages comparatifs régionaux et mettent en œuvre un nouveau programme ou une nouvelle politique pour faire progresser leur écosystème. À l'issue du programme, les équipes de MIT REAP sont en mesure de contribuer à l'impact économique et social dans leur région.

« Nous sommes ravis d'accueillir six équipes dans la promotion 12 du programme mondial MIT REAP », a déclaré Travis Hunter, directeur du MIT REAP. « Cette nouvelle cohorte rassemble un ensemble varié de régions, d'industries et de points de vue, unis par un engagement fort en faveur de l'entrepreneuriat axé sur l'innovation. Le point de vue de chaque équipe contribuera de manière significative à la force de collaboration de notre programme mondial ».

Les équipes du MIT REAP suivent le modèle des parties prenantes de l'écosystème d'innovation du MIT REAP , dont les membres représentent les cinq principaux groupes de parties prenantes qui, en collaboration, peuvent avoir un impact sur les écosystèmes d'innovation : universités, gouvernements, entreprises, capital-risque et entrepreneurs. Les équipes de MIT REAP collaborent avec d'autres régions au sein de leur cohorte et entre elles, y compris avec une riche communauté d'anciens élèves couvrant treize années de programme et plus de 100 régions participantes.

« À une époque où l'esprit d'entreprise axé sur l'innovation est essentiel pour relever les défis économiques et sociaux mondiaux, le programme MIT REAP constitue une plateforme vitale pour la transformation régionale », a déclaré le professeur Scott Stern, codirecteur de la faculté MIT REAP et professeur de gestion David Sarnoff au MIT Sloan. « La Cohorte 12 rassemble des équipes qui s'engagent à créer un impact durable dans leurs écosystèmes grâce à un leadership stratégique et entrepreneuria ».

S'impliquer dans le MIT REAP

Depuis 2012, MIT REAP a aidé plus de 100 régions à travers le monde à élaborer des stratégies et à mettre en œuvre des initiatives qui contribuent à leur croissance économique, à la création d'emplois et au progrès social.

Êtes-vous prêt à relever les défis les plus difficiles de votre région et à libérer son potentiel économique ? Pour commencer à travailler avec une équipe du MIT REAP dans votre région, veuillez contacter le directeur associé, Kavan O'Connor, à l'adresse [email protected] et planifier un appel exploratoire de 15 minutes.

Les candidatures pour MIT REAP Global Cohort 13 sont maintenant ouvertes. Pour en savoir plus et consulter le site, cliquez ici.

Contact :

Daryl Slater

[email protected]

