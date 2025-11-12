El MIT REAP lanza la cohorte 12 que une a equipos globales para acelerar el emprendimiento impulsado por la innovación

CAMBRIDGE, Massachusetts, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, el Programa de Aceleración del Emprendimiento Regional ( MIT REAP) del Instituto de Tecnología de Massachusetts anunció el lanzamiento del duodécimo grupo de su reconocido programa global, que incluye equipos de líderes impulsados por la innovación de las siguientes regiones:

Benín

Bulgaria

Kano-Jigawa, Nigeria

Paraná del Norte, Brasil

Yucatán, México

Zúrich, Suiza

¿Qué es MIT REAP?

MIT REAP es una iniciativa global que apoya a las comunidades en el fortalecimiento de sus ecosistemas empresariales impulsados por la innovación mediante la conexión de los líderes regionales con la experiencia del MIT y el uso de un enfoque práctico y basado en la evidencia para acelerar el crecimiento económico sostenible y la innovación. MIT REAP admite hasta 8 regiones al año para participar en el compromiso de dos años. Un equipo REAP DEL MIT típico (grupo de trabajo regional) está compuesto por entre 8 y 12 miembros regionales altamente motivados e interdisciplinarios y dirigido por un campeón del equipo regional .

Durante su programa, los equipos de MIT REAP se embarcan en una evaluación en profundidad de la capacidad de innovación y espíritu empresarial, diseñan una estrategia de aceleración basada en las ventajas comparativas regionales e implementan un nuevo programa o política para impulsar su ecosistema. Al finalizar el programa, los equipos de MIT REAP están posicionados para ayudar a impulsar el impacto económico y social en su región.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a seis equipos al Grupo 12 del Programa Global MIT REAP", dijo Travis Hunter, director del MIT REAP. "Esta nueva cohorte reúne a un conjunto diverso de regiones, industrias y perspectivas, unidas por un fuerte compromiso con el avance del emprendimiento impulsado por la innovación. La perspectiva de cada equipo contribuirá de manera significativa a la fortaleza de colaboración de nuestro programa global ".

Los equipos del MIT REAP siguen el Modelo de Partes Interesadas del Ecosistema de Innovación del MIT Reap , con miembros que representan a los cinco principales grupos de partes interesadas que, en colaboración, pueden generar un impacto en los ecosistemas de innovación: universidad, gobierno, corporativo, capital de riesgo y empresarios. Los equipos de MIT REAP colaboran con otras regiones mediante su grupo, e incluyen una rica comunidad de exalumnos que abarca trece años del programa y más de 100 regiones participantes.

"En un momento en que el emprendimiento impulsado por la innovación es fundamental para abordar los desafíos económicos y sociales mundiales, MIT REAP proporciona una plataforma vital para la transformación regional", dijo el profesor Scott Stern, codirector de la facultad de MIT REAP y profesor de administración David Sarnoff en MIT Sloan. "La cohorte 12 reúne a equipos comprometidos a crear un impacto duradero en sus ecosistemas a través del liderazgo estratégico y empresarial".

Involucrarse con MIT REAP

Desde 2012, MIT REAP ha ayudado a más de 100 regiones de todo el mundo a elaborar estrategias y ejecutar iniciativas que contribuyen a su crecimiento económico, creación de empleo y progreso social.

¿Está listo para enfrentar los desafíos más difíciles de su región y desbloquear su potencial económico? Para comenzar con un equipo de MIT REAP en su región, comuníquese con el director asociado, Kavan O'Connor en [email protected] y programe una llamada exploratoria de 15 minutos.

Las solicitudes para el Grupo Global 13 de MIT REAP ya están abiertas. Obtenga más información y envíe su solicitud aquí.

